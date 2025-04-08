Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Se cuida

3 razões para tomar a vacina da gripe todos os anos

A imunização protege contra casos graves e contribui para a redução de internações hospitalares
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 abr 2025 às 19:59

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 19:59

A vacina da gripe ajuda a prevenir casos graves da doença (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
A vacina da gripe ajuda a prevenir casos graves da doença Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Com a chegada do outono e o aumento da circulação de vírus respiratórios, a campanha de vacinação contra a gripe torna-se ainda mais importante, ajudando a proteger a população, reduzir internações e aliviar a sobrecarga nos serviços de saúde.
Abaixo, a infectologista Dra. Luísa Chebabo, dos laboratórios Sérgio Franco e Bronstein, da Dasa, destaca três razões fundamentais para a imunização anual contra a gripe. Confira! 

1. Prevenção de casos graves e hospitalizações

Dados do DataSUS revelam mais de 25 mil internações por influenza em 2024, com crianças de 1 a 4 anos e idosos acima de 80 anos sendo os mais vulneráveis. O recente Boletim InfoGripe da Fiocruz aponta que 11 estados brasileiros já estão em nível de alerta ou risco para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), reforçando a necessidade da vacinação .
“Todas as faixas etárias são suscetíveis a doenças do trato respiratório e podem evoluir com quadros graves, mas algumas pessoas são mais propensas a complicações, como pneumonias, descompensação de quadros crônicos e até mesmo óbito”, alerta a Dra. Luísa Chebabo.
A composição da vacina contra a gripe é atualizada anualmente (Imagem: PxB | Shutterstock)
A composição da vacina contra a gripe é atualizada anualmente Crédito: Imagem: PxB | Shutterstock

2. Atualização da vacina contra novas cepas

O vírus influenza sofre mutações genéticas constantes, tornando a vacina do ano anterior ineficaz contra as novas versões. Em 2025, a vacina trivalente foi atualizada com uma nova linhagem do vírus influenza A H3N2, garantindo maior proteção. “A composição da vacina contra a gripe precisa ser atualizada anualmente para cobrir as cepas do vírus que estarão em circulação naquele período”, explica a Dra. Luísa Chebabo.

3. Proteção para toda a população

A Dra. Luísa Chebabo reforça a importância da vacinação como a forma mais eficaz de se proteger contra a gripe e suas complicações, especialmente diante do cenário de alerta para o aumento de casos graves no país.
“A imunização é segura e tem um papel muito importante na proteção individual contra a doença e as chances de agravamento, e complicações não se restringem apenas aos grupos de risco. Toda a população deve tomar a vacina, exceto menores de seis meses e pessoas com histórico de reação alérgica grave após doses anteriores”, explica a médica.
A vacina está disponível gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) para grupos prioritários e na rede privada para toda a população. 
Por Rachel Lopes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados