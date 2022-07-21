No ES, 31 crianças de 0 a 5 anos morreram de Covid. Chegou a hora da vacina

Estamos falando de mais de duas mil crianças, entre 0-5 anos, que poderão ter seu futuro afetado por sequelas motoras, neurológicas, cardiovasculares e outras, ainda desconhecidas, em um campo novo de estudos científicos.

Em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde já havia incluído as crianças de 5 a 11 anos na campanha de vacinação contra a Covid, com a indicação de duas vacinas: a da empresa Pfizer e a da produzida pelo Butantan, a Coronavac. Sobre essa última, a aprovação considerava crianças a partir dos seis anos. Desde o início da vacinação, mais de 103 milhões de doses da Coronavac foram aplicadas no país. As reações graves após a imunização foram consideradas raras e raríssimas. Esses efeitos adversos são esperados e foram os mesmos de outras vacinas, como dor no local, um pouco de mal-estar e febre baixa.