Estados devem usar estoques de Coronavac para aplicação em crianças, diz Saúde

O Ministério da Saúde orientou nesta sexta-feira, 15, que Estados e municípios incorporem imediatamente as crianças de 3 a 5 anos em suas campanhas de vacinação contra a Covid. A decisão veio dois dias após aprovação unânime da Anvisa para que esta faixa etária fosse vacinada com a Coronavac. Nesta tarde, a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 (CTAI Covid-19), ligada à pasta, também recomendou a imunização no grupo.
O ministério recomenda que "sejam utilizados os estoques existentes nos Estados e municípios" e afirma que segue em tratativas para aquisição a de novas doses. Após a decisão da Anvisa na última quarta-feira, 13, Jean Gorinchteyn, secretário estadual de Saúde, afirmou que o Instituto Butantan, responsável pela fabricação e distribuição da Coronavac no Brasil, dispõe de poucas doses para este grupo e os lotes existentes deveriam ser reservados para quem ainda não completou o esquema vacinal em São Paulo.
Em nota, o ministério afirmou que ainda vai formalizar a decisão aos Estados, "bem como o cronograma de entrega de doses adicionais". Segundo Gorinchteyn, a importação de novas doses da China poderia demorar até 45 dias.