Estados devem usar estoques de Coronavac para aplicação em crianças, diz Saúde

O ministério recomenda que "sejam utilizados os estoques existentes nos Estados e municípios" e afirma que segue em tratativas para aquisição a de novas doses. Após a decisão da Anvisa na última quarta-feira, 13, Jean Gorinchteyn, secretário estadual de Saúde, afirmou que o Instituto Butantan, responsável pela fabricação e distribuição da Coronavac no Brasil, dispõe de poucas doses para este grupo e os lotes existentes deveriam ser reservados para quem ainda não completou o esquema vacinal em São Paulo.