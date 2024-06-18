O empobrecimento ético e cognitivo do Congresso Nacional

É visível e facilmente constatado que o parlamento brasileiro sofre um processo progressivo de empobrecimento ético e cognitivo. A fragilidade moral é de tal magnitude que chega a comprometer a própria capacidade de alguns parlamentares em compreender o absurdo dos disparates e incoerências presentes em suas formulações argumentativas em defesa de seus projetos.

O debate político está restrito às disputas por interesses pessoais de natureza ético-moral comprometedora do caráter do parlamento. A dimensão do estrago é tão grande que os parlamentares que não comungam com essa visão distorcida da política se sentem isolados, muitas vezes perdidos e sem forças para sustentar seus projetos em defesa da sociedade e de denúncia dos descalabros que todos os dias rolam nos discursos dos representantes do povo brasileiro.

Não há debate sério ocorrendo. O esgoto emergiu com força, transbordando nos microfones e nas agressões verbais e físicas que começam a tomar força, inclusive no espaço físico do Congresso Nacional . Não há terno bem cortado e vistoso capaz de disfarçar a qualidade moral daquele que o porta.

A vergonha e a desonra dos parlamentares, televisionadas, chegam a todos de forma imediata, estabelecendo um novo paradigma que vai se tornando natural e aceitável em todos os espaços da vida pública brasileira.

O absurdo e a distopia se naturalizam e se esparramam por todos os espaços públicos e privados. Se deputados e senadores, os grandes representantes da sociedade, podem, por que não podemos nós?

Um novo paradigma se impõe a partir do modelo estabelecido por aqueles que deveriam participar da construção de uma nação forte, digna e comprometida com os valores morais mais elevados, tendo como base a Constituição da República e seus princípios norteadores.

A ordem jurídica se fragiliza na medida em que aqueles que deveriam, de alguma forma, construir o arcabouço jurídico brasileiro, o fazem meramente com base em interesses privados, escusos, depreciadores da ética e da moral, sem qualquer respeito aos princípios constitucionais da supremacia da Constituição, da separação dos poderes, da legalidade, da igualdade, dos Direitos e Garantias Fundamentais, da solidariedade, da dignidade e de tantos outros valores que deveriam nortear nosso exercício de uma cidadania comprometida com a justiça social, com a moralidade, com a verdade e com a transparência.

O que antes era feito debaixo de tapetes, nos bastidores, escondido do olhar público, escamoteado por discursos de compromisso político com suas bases e de defesa nacional, agora são explicitados de forma escancarada em entrevistas na televisão e nas redes sociais.

Do parlamento não virá qualquer transformação, ainda que ali tenhamos representantes de altíssimo padrão ético e cognitivo. Eles estão silenciados Crédito: Leonardo Sá/Agência Senado

O parlamento votou sim às fake news , e, ao fazê-lo, assumiu a mentira como modo de ser e de fazer política. No momento em que assim decidiu, explicitou a natureza de seu caráter apodrecido pelas conveniências, pela ganância e pelo opróbrio. Desonra o parlamento e a República, assumindo a infâmia, o escárnio e a zombaria como padrão ético.

Silencia os opositores com a ameaça do grito, da chantagem e das redes sociais, capazes de destruir qualquer reputação ilibada em poucos minutos. Comunistas, abortistas e feministas, por falta de criatividade e capacidade enunciativa mais sofisticada intelectualmente, são os qualificadores mais comumente usados para destruir a honra e a capacidade eleitoral dos adversários.

O cabresto religioso se impõe com a ameaça do inferno e da perda de votos, para os discordantes. O empobrecimento ético e cognitivo do parlamento parece, de alguma forma, diretamente proporcional ao aumento da bancada evangélica no Congresso, o que deveria ser exatamente o oposto.

Os valores do cristianismo não se coadunam com a venda da consciência e de votos, em troca de concessões de tributos, de redes de rádio e televisão, de cargos, de barras de ouro e de vantagens pessoais para líderes desavergonhados que misturam patrimônio pessoal com o institucional, que se deleitam dos prazeres da carne estuprando fiéis, crédulos de suas heresias, deseducados que são dos verdadeiros valores cristãos, enquanto hipocritamente pastores e líderes religiosos dizem defender os valores da família e a vida.

A debilidade cognitiva e ética de parcela significativa do parlamento está expressa no modus operandi de muitos parlamentares, especialmente pertencentes ao denominado Centrão , que reúne uma massa disforme de políticos que só têm mesmo em comum os interesses privados aos quais guardam fidelidade e a capacidade de se articularem para destruir qualquer projeto de nação que contemple uma sociedade de livres e iguais.

Do parlamento não virá qualquer transformação, ainda que ali tenhamos representantes de altíssimo padrão ético e cognitivo. Eles estão silenciados, ainda que lutando bravamente para falar e se fazerem ouvidos. Vivem sob a ameaça constante de terem suas reputações destruídas por fake news ou por ameaças à integridade física e moral.

Os jogos de poder não estão mais camuflados em prédicas elaboradas por mentes brilhantes e capazes de construções discursivas sofisticadas, carregadas de elementos extralinguísticos. As justificativas são rasas, estão na superfície da elaboração enunciativa.

Sóstenes Cavalcante, pastor evangélico filiado ao Partido Liberal, ao defender o PL do estuprador, de sua autoria, em um demonstrativo claro de sua pobreza cognitiva e ética, afirmou, de forma clara e transparente, na televisão, que o projeto tinha como objetivo testar o presidente da República para ver se ele seria capaz de vetá-lo.

Ou seja, utiliza-se de um estratagema perverso com as mulheres, inconstitucional, discriminatório, que propõe um retorno à Idade Média, simplesmente para testar o presidente e para confrontar o poder do ST F em razão da medida do ministro Alexandre de Moraes de suspender a liminar do Conselho Federal de Medicina.

A distopia institucionalizada é uma provocação à sociedade para que demonstre o seu repúdio, nojo e intolerância com todos aqueles que se apropriam do Estado, colocando em risco a democracia e os valores constitucionais que nos representam.