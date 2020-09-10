Emoção, regra e República: é lindo ver a lei sendo cumprida “cegamente”

Tenista Novak Djokovic acerta bolada em juíza e é desclassificado do US Open Crédito: Reuters/Folhapress

Até aqui, podem pensar, nada há de extraordinário. Verdade! Não fosse o fato de que o jogador desclassificado era Novak Djokovic, número 1 do mundo, todo poderoso, bilionário, carismático e, praticamente, uma lenda viva. Ah, e o torneio era o aberto dos Estados Unidos (US Open) um dos mais importantes do circuito.

Não houve qualquer lesão e sequer a bola foi lançada em alta velocidade. O problema, para ele, é que existe um “detalhe” chamado regulamento que, nesse esporte, costuma ser respeitado por jogadores, juízes, organizadores e até pelo público. A regra é muito clara no sentido de que qualquer meio de extravasar emoções que atinja alguém dentro ou fora da quadra deve receber punição imediata. Não importa a intenção.

Podemos passar horas, dias e até meses discutindo a pertinência e a “justiça” dessa norma – isso é legítimo e saudável. A única coisa que não podemos é descumprir a norma enquanto ela estiver em vigor. Não importa se você é filho do presidente da República, primeira-dama, Palocci, Queiroz ou um grande empresário. É lindo ver a lei sendo cumprida “cegamente”.

Na mitologia grega, Nomos é a divindade das leis, estatutos e normas. Para ter equilíbrio, casou-se com Eusébia (deusa da Piedade). Ele também é pai de Dice (deusa da justiça e vingadora das violações da lei). Isto encanta os latinos. A lei dura, acompanhada da piedade e de uma vigília permanente. É o que a nossa ignorância tropical costuma chamar de “justiça”. E assim, corrompemos os conceitos de Direito, Justiça e piedade.

Some-se ao fato de que a religião, por longo tempo, tomou para si o monopólio do perdão o que a tornou extremamente poderosa na formatação do tecido das mais diversas sociedades (especialmente a nossa). Por aqui, é muito comum ouvir que fulano “merece” perdão. Já se disse que o perdão só existe mesmo é para quem não merece, pois se merecesse não seria perdão, seria justiça.

Voltando ao jogo, a minha filha observou: Mas pai, isso não é justo, não foi intencional. E eu, tentando cumprir a função de educador: Filha, injusto mesmo é quando a lei não é para todo mundo. Em resumo, injusto é não cumprir a lei.

Ao mesmo tempo, lembrei de um cacique da política nordestina que, parafraseando Maquiavel, disse: “Aos inimigos, os rigores da lei; aos amigos, os favores da lei. Mas sempre a lei”! Enquanto não incorporarmos a ideia de que a lei é abstrata e que concretos são apenas os fatos, jamais poderemos ser chamados de "República” Federativa do Brasil. Fosse como no tênis, teríamos muitos desclassificados, principalmente nas eleições que estão por vir.