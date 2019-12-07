Quinta caminhada da Bíblia será realizada neste domingo na Grande Maruípe

Gerson Nicholas/Divulgação Crédito: Caminhada da Bíblia reunirá aproximadamente mil pessoas na Região da Grande Maruípe, em Vitória

Uma caminhada para lembrar o Dia da Bíblia será realizada neste domingo (08), na Região da Grande Maruípe, em Vitória. Com o tema Bíblia, Projeto de Deus para a família o objetivo é ressaltar a importância da palavra de Deus às famílias.

A concentração será, às 8h, em frente à Igreja Assembleia de Deus do bairro Maruípe.Segundo o pastor da Igreja Batista Ministério Vida Nova em Maruípe, Hugo Costa, o evento é importante para proclamar a Bíblia.

Acredito que será um dia abençoado e de sucesso, bem como nas edições anteriores, com o intuito de levar a palavra do Senhor aos corações. Nossa expectativa é reunir um público de aproximadamente mil pessoas, enfatiza.

Participam da 5ª Caminhada do Dia da Bíblia várias igrejas da região da Grande Maruípe. Os participantes vão percorrer as principais ruas dos bairros de Maruípe e Tabuazeiro.

A caminhada será encerrada no ponto final de Tabuazeiro, próximo ao Recreio dos Olhos.Para o pastor da Igreja Casa de Oração em Tabuazeiro, Ovídio Gaudino, o evento visa disseminar a palavra de Deus às pessoas.

É fazer com que as pessoas conheçam e ouçam sobre o Reino de Deus, ou seja, anunciar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo: as boas novas de salvação. Esse é um dos maiores interesses da Igreja no Dia da Bíblia, conclui.

Teatro evangélico

O grupo de teatro Corbã faz apresentações em dois locais neste final de semana. Neste sábado, os atores missionários apresentam a peça Submundo na Primeira Igreja Batista em Vila Nova de Colares, na Serra, às 19h30.