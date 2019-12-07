Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coluna da Fé

Quinta caminhada da Bíblia será realizada neste domingo na Grande Maruípe

Com o tema Bíblia, projeto de Deus para a família, a 5ª caminhada da Bíblia será realizada às 8h, com a participação de  várias igrejas. O evento reunirá aproximadamente mil pessoas

Públicado em 

07 dez 2019 às 19:18
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Gerson Nicholas/Divulgação Crédito: Caminhada da Bíblia reunirá aproximadamente mil pessoas na Região da Grande Maruípe, em Vitória
Uma caminhada para lembrar o Dia da Bíblia será realizada neste domingo (08), na Região da Grande Maruípe, em Vitória. Com o tema Bíblia, Projeto de Deus para a família o objetivo é ressaltar a importância da palavra de Deus às famílias.
A concentração será, às 8h, em frente à Igreja Assembleia de Deus do bairro Maruípe.Segundo o pastor da Igreja Batista Ministério Vida Nova em Maruípe, Hugo Costa, o evento é importante para proclamar a Bíblia.
Acredito que será um dia abençoado e de sucesso, bem como nas edições anteriores, com o intuito de levar a palavra do Senhor aos corações. Nossa expectativa é reunir um público de aproximadamente mil pessoas, enfatiza.
Participam da 5ª Caminhada do Dia da Bíblia várias igrejas da região da Grande Maruípe. Os participantes vão percorrer as principais ruas dos bairros de Maruípe e Tabuazeiro.
A caminhada será encerrada no ponto final de Tabuazeiro, próximo ao Recreio dos Olhos.Para o pastor da Igreja Casa de Oração em Tabuazeiro, Ovídio Gaudino, o evento visa disseminar a palavra de Deus às pessoas.
É fazer com que as pessoas conheçam e ouçam sobre o Reino de Deus, ou seja, anunciar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo: as boas novas de salvação. Esse é um dos maiores interesses da Igreja no Dia da Bíblia, conclui.

Teatro evangélico

O grupo de teatro Corbã faz apresentações em dois locais neste final de semana. Neste sábado, os atores missionários apresentam a peça  Submundo na Primeira Igreja Batista em Vila Nova de Colares, na Serra, às 19h30.
Já neste domingo (08), eles apresentam o espetáculo "Em Nome do Rei", na  Assembleia de Deus Missão Pentecostal no Bairro de Fátima, também na Serra, às 19h30.

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados