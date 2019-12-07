Quinta caminhada da Bíblia será realizada neste domingo na Grande Maruípe

Uma caminhada para lembrar o Dia da Bíblia será realizada neste domingo (08), na Região da Grande Maruípe, em Vitória. Com o tema Bíblia, Projeto de Deus para a família o objetivo é ressaltar a importância da palavra de Deus às famílias.
A concentração será, às 8h, em frente à Igreja Assembleia de Deus do bairro Maruípe.Segundo o pastor da Igreja Batista Ministério Vida Nova em Maruípe, Hugo Costa, o evento é importante para proclamar a Bíblia.
Acredito que será um dia abençoado e de sucesso, bem como nas edições anteriores, com o intuito de levar a palavra do Senhor aos corações. Nossa expectativa é reunir um público de aproximadamente mil pessoas, enfatiza.
Participam da 5ª Caminhada do Dia da Bíblia várias igrejas da região da Grande Maruípe. Os participantes vão percorrer as principais ruas dos bairros de Maruípe e Tabuazeiro.
A caminhada será encerrada no ponto final de Tabuazeiro, próximo ao Recreio dos Olhos.Para o pastor da Igreja Casa de Oração em Tabuazeiro, Ovídio Gaudino, o evento visa disseminar a palavra de Deus às pessoas.
É fazer com que as pessoas conheçam e ouçam sobre o Reino de Deus, ou seja, anunciar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo: as boas novas de salvação. Esse é um dos maiores interesses da Igreja no Dia da Bíblia, conclui.
Teatro evangélico
O grupo de teatro Corbã faz apresentações em dois locais neste final de semana. Neste sábado, os atores missionários apresentam a peça Submundo na Primeira Igreja Batista em Vila Nova de Colares, na Serra, às 19h30.
Já neste domingo (08), eles apresentam o espetáculo "Em Nome do Rei", na Assembleia de Deus Missão Pentecostal no Bairro de Fátima, também na Serra, às 19h30.