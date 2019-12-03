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Coluna da Fé

Padres Marcelo Rossi e Fábio de Melo na Canção Nova

No evento Hosana Brasil, serão comemorados os 55 anos de sacerdócio do fundador da comunidade, monsenhor Jonas Abib

Públicado em 

02 dez 2019 às 22:26
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Padre Marcelo Rossi em missa na Canção Nova em Cachoeira Paulista Crédito: Canção Nova/Divulgação
O tradicional Acampamento Hosana Brasil, cuja proposta é celebrar a gratidão a Deus por mais um ano de vitórias, acontece neste fim de semana, 6 a 8 de dezembro de 2019, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). São esperadas 45 mil pessoas para esses três dias.
No evento, serão comemorados os 30 anos da TV Canção Nova e os 55 anos de sacerdócio do fundador da comunidade Canção Nova, monsenhor Jonas Abib, que será homenageado com o show Como é linda a nossa família, realizado pelos missionários da comunidade, às 20h no sábado (07).
Padre Marcelo Rossi preside a missa de abertura do evento, sexta-feira (06), às 16h, no Centro de Evangelização Dom Hipólito de Moraes. No sábado, padre Fábio de Melo presidirá missa às 11h. 
A cofundadora da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago, participará de dois momentos de espiritualidade: o Passeio da Barca, no sábado, às 14h20, com os pedidos de orações recolhidos ao longo do ano, e a Adoração ao Santíssimo com a Arca, no domingo (08), às 8h30.
Haverá pregações com os missionários Márcio Mendes e padre Róger Luis; atividades paralelas com os padres Adriano Zandoná, e Edimilson Lopes, e Frei Gilson, entre outros. Shows com o diácono Nelsinho Correa, Eugênio Jorge, fundador da Comunidade Mensagem Brasil, e luau com Brais Oss. 
A missa de encerramento será às 15h, no domingo, presidida por monsenhor Jonas Abib. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Santuário de umbanda

O Santuário de umbanda Fraternidade Tabajara anunciou sua programação desta semana. Nesta terça-feira (03), às 14 horas, vai oferecer atendimento gratuito de um médico homeopata, Já nesta quarta-feira (04), às 20 horas, sua programação abre espaço para defumação, passes magnéticos, conselhos úteis, evangelização, descarrego e Dia de Iansã. No mesmo horário na sexta-feira (06), também haverá defumação, passes magnéticos, conselhos úteis, evangelização, descarrego e cura espiritual.

Encontro da Pastoral do Surdo

A Pastoral do Surdo do Regional Leste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Pastoral do Surdo da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha, realizarão a 8ª Estação da Libras. O projeto acontece desde 2013  visando estimular a participação e a organização da pastoral nas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo.
Nesta edição, que será realizada no dia 14 de dezembro, das 8h às 18h, no Santuário Divino Espírito Santo, no Centro de Vila Velha, o tema abordado será A felicidade e o amor de Deus são eternos.

Redação de A Gazeta

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