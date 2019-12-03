Padres Marcelo Rossi e Fábio de Melo na Canção Nova

Padre Marcelo Rossi em missa na Canção Nova em Cachoeira Paulista Crédito: Canção Nova/Divulgação

O tradicional Acampamento Hosana Brasil, cuja proposta é celebrar a gratidão a Deus por mais um ano de vitórias, acontece neste fim de semana, 6 a 8 de dezembro de 2019, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). São esperadas 45 mil pessoas para esses três dias.

No evento, serão comemorados os 30 anos da TV Canção Nova e os 55 anos de sacerdócio do fundador da comunidade Canção Nova, monsenhor Jonas Abib, que será homenageado com o show Como é linda a nossa família, realizado pelos missionários da comunidade, às 20h no sábado (07).

Padre Marcelo Rossi preside a missa de abertura do evento, sexta-feira (06), às 16h, no Centro de Evangelização Dom Hipólito de Moraes. No sábado, padre Fábio de Melo presidirá missa às 11h.

A cofundadora da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago, participará de dois momentos de espiritualidade: o Passeio da Barca, no sábado, às 14h20, com os pedidos de orações recolhidos ao longo do ano, e a Adoração ao Santíssimo com a Arca, no domingo (08), às 8h30.

Haverá pregações com os missionários Márcio Mendes e padre Róger Luis; atividades paralelas com os padres Adriano Zandoná, e Edimilson Lopes, e Frei Gilson, entre outros. Shows com o diácono Nelsinho Correa, Eugênio Jorge, fundador da Comunidade Mensagem Brasil, e luau com Brais Oss.

A missa de encerramento será às 15h, no domingo, presidida por monsenhor Jonas Abib. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Santuário de umbanda

O Santuário de umbanda Fraternidade Tabajara anunciou sua programação desta semana. Nesta terça-feira (03), às 14 horas, vai oferecer atendimento gratuito de um médico homeopata, Já nesta quarta-feira (04), às 20 horas, sua programação abre espaço para defumação, passes magnéticos, conselhos úteis, evangelização, descarrego e Dia de Iansã. No mesmo horário na sexta-feira (06), também haverá defumação, passes magnéticos, conselhos úteis, evangelização, descarrego e cura espiritual.

Encontro da Pastoral do Surdo

A Pastoral do Surdo do Regional Leste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Pastoral do Surdo da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha, realizarão a 8ª Estação da Libras. O projeto acontece desde 2013 visando estimular a participação e a organização da pastoral nas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo.