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Jubileu de prata

Missionário da Canção Nova é convidado no aniversário da Comunidade Água Viva

Emanuel Stênio estará na programação das celebrações de 25 anos da comunidade católica

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 20:52

Públicado em 

23 out 2019 às 20:52
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Emanuel Stênio, missionário da Canção Nova Crédito: Divulgação
Para festejar seus 25 anos de fundação, a Comunidade Água Viva preparou uma programação extensa, que começa na sexta-feira (1º/11), com a celebração de uma santa missa na sede da Comunidade, o sítio Fonte da Viva, e termina no domingo (03), com o Kairós de celebração do Jubileu. Entre as presenças já confirmadas estão os missionários da Canção Nova Emanuel Stênio e Gabrielle Sanchotene; a fundadora da comunidade Remidos do Senhor, a paraibana Alessandra Freitas Dantas de Sousa; o paraibano Ronaldo José de Sousa, co-fundador da Comunidade Remidos no Senhor, pregador e autor de livros com temas espirituais e de formação humana; Marli Maria de Sousa Albuquerque, fundadora da Comunidade Católica Obra Nova do Coração de Maria, pregadora e palestantes para famílias, jovens, e pregando em grades encontros. Padre Gudialace Oliveira é quem residirá uma missa na Catedral Metropolitana de Vitória.
Um dos convidados para o evento comemorativo é Emanuel Stênio, desde 2006 consagrado da Comunidade Canção Nova, onde exerce sua missão como pregador, escritor e músico. Natural do Rio Grande do Norte, é casado com a missionária Gabrielle Sanchotene e pai do Sebastian.
Ele começou cedo a cantar na igreja, quando tinha apenas 7 anos, apoiado e incentivo pelo seu pai, o diácono Cavalcante que, também, era um dos cantores da Paróquia a qual Emanuel frequentava. Aos 11 anos foi morar em Natal (RN), com sua família, onde conheceu a Renovação Carismática Católica (RCC) e teve o seu encontro pessoal com Jesus e o Batismo no Espírito Santo. Depois de alguns anos, conheceu a Comunidade Canção Nova e sentiu, então, o chamado a ser todo de Deus, entregando sua vida à missão de evangelizar. 
Emanuel fez parte do Ministério Amor e Adoração, com o qual gravou dois CDs - Celebração  canções litúrgicas e Amor e Adoração -  ambos em 2011; e um DVD - Celebramos o Amor em 2012.
Em 2013, lançou seu primeiro livro: Levanta-te e anda  o desafio de chegar até o fim. No ano seguinte lançou seu primeiro CD solo, intitulado Forte e Santo. E, em 2016, lançou seu segundo livro: Transforme sua luta em Festa.
Participa de acampamentos de oração, encontros religiosos, congressos e peregrinações, com o intuito de levar todos a serem batizados no Espírito Santo; anunciando a segunda vinda de Jesus e encorajando os jovens a lutarem pela santidade. Atualmente reside na missão Canção Nova em Belo Horizonte -(MG)  junto com a sua família.  

O início

A Comunidade Água Viva foi estruturada inicialmente por meio de um ministério de música e, em pouco tempo reuniu jovens capixabas, ávidos por louvar a Deus e atuar em Teu nome. A intensidade e entrega do grupo chamou a atenção do então arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Silvestre, que intuiu a presença de um Carisma, direcionando-os à formação. Assim, o grupo cresceu, amadureceu, ampliando suas atividades, apropriando-se do Carisma e se entregando, cada vez mais, ao trabalho de ser Água Viva no mundo, como ponte de reconciliação entre o homem e Deus.

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