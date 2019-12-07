Maratona de leitura da Bíblia em uma hora

Membros da Igreja Presbiteriana de Cobilândia Crédito: Divulgação

Neste dia a Igreja Presbiteriana de Cobilândia, em Vila Velha (ES), vai reunir seus membros e as pessoas que quiserem participar, para fazer a leitura da Bíblia toda em 30 minutos, das 10h às 10h30.

Para isso, contaremos com a presença de muitas pessoas para lerem juntamente conosco. Cada pessoa lerá um trecho diferente, e todos, juntos, leremos a Bíblia inteira neste tempo, explica o pastor José Lira do Nascimento.

A Bíblia possui um total de 66 livros, sendo 39 livros do antigo testamento e 27 do novo testamento. Para conseguir cumprir a maratona de leitura, os responsáveis pelo evento vão formar 167 grupos e dividir vários trechos do livro sagrado ao mesmo tempo.

Qualquer pessoa que quiser participar pode ir até o templo na data marcada. Basta levar um exemplar da Bíblia (não vale ler no celular!) para ser incluído em um dos grupos de leitura.

Para que a maratona aconteça, a Rua Fluviópolis, onde fica o templo, será interditada das 9h às 12h. Sua presença e de sua família em nosso culto de abertura às 9h e também durante o projeto de leitura da Bíblia em nossa rua será um enorme prazer. Será uma rica oportunidade de você abençoar a si mesmo e à sua família, salienta o pastor Lira.

Celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia foi criado em 1549, na Grã-Bretanha pelo Bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do Rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial, e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia.

No Brasil a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e EUA os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo (SP).