Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coluna da Fé

Maratona de leitura da Bíblia em uma hora

Igreja Presbiteriana de Cobilândia vai fazer a programação em homenagem ao Dia da Bíbli

Públicado em 

07 dez 2019 às 20:51
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Membros da Igreja Presbiteriana de Cobilândia Crédito: Divulgação
Neste dia a Igreja Presbiteriana de Cobilândia, em Vila Velha (ES), vai reunir seus membros e as pessoas que quiserem participar, para fazer a leitura da Bíblia toda em 30 minutos, das 10h às 10h30.
Para isso, contaremos com a presença de muitas pessoas para lerem juntamente conosco. Cada pessoa lerá um trecho diferente, e todos, juntos, leremos a Bíblia inteira neste tempo, explica o pastor José Lira do Nascimento.
A Bíblia possui um total de 66 livros, sendo 39 livros do antigo testamento e 27 do novo testamento. Para conseguir cumprir a maratona de leitura, os responsáveis pelo evento vão formar 167 grupos e dividir vários trechos do livro sagrado ao mesmo tempo.
Qualquer pessoa que quiser participar pode ir até o templo na data marcada. Basta levar um exemplar da Bíblia (não vale ler no celular!) para ser incluído em um dos grupos de leitura.
Para que a maratona aconteça, a Rua Fluviópolis, onde fica o templo, será interditada das 9h às 12h. Sua presença e de sua família em nosso culto de abertura às 9h e também durante o projeto de leitura da Bíblia em nossa rua será um enorme prazer. Será uma rica oportunidade de você abençoar a si mesmo e à sua família, salienta o pastor Lira.
Celebrado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia foi criado em 1549, na Grã-Bretanha pelo Bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do Rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial, e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia.
No Brasil a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e EUA os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo (SP).
Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país, graças à Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional.

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados