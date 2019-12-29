'Jesus, o sol da minha praia' começa no dia 8 na Praia da Costa

Padre Anderson Gomes Crédito: Divulgação

Adoração, noite esportiva, shows e missa. Esses são os eventos que vão animar as areias da Praia da Costa a partir do dia 8 de janeiro. Tudo faz parte do projeto Jesus, o sol da nossa praia, promovido pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no bairro.

A programação começa no dia 8, quarta-feira, às 20 horas, com a Adoração ao Santíssimo Sacramento. Na quinta-feira (09) é a vez da Noite Esportiva, a partir das 19 horas, que contará com aula de Zumba, treinamento funcional, gincana recreativa, tenda infantil e jogos de tabuleiros, além da Tenda da Saúde, onde haverá aferição da pressão arterial e medição de glicemia.

No mesmo horário, cerca de 150 corredores participarão da Corrida do Sol, com percurso de 9 km que passará pelas três comunidades que fazem parte da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e subida ao Convento da Penha, onde os participantes receberão uma benção especial. O Batalhão de Trânsito garantirá a segurança dos atletas que farão o percurso.

Na sexta-feira (10), o evento será animado pela Banda Dominus, que nasceu em Belo Horizonte há 30 anos e é conhecida como a primeira banda de música católica a inserir um ritmo mais percussivo e a propor coreografias em seus shows.

No sábado o evento segue com show do Padre Anderson Gomes, que traz, além das canções autorais, um repertório muito especial preparado para o evento. O show contará ainda com a participação do Clube Big Beatles, banda que tem 30 anos de existência. E por fim, no domingo, o projeto de evangelização será encerrado com a celebração da santa missa, às 19h30.

Banda Clube Big Beatles Crédito: Divulgação