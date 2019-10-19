Talento da terra

G.Hoffmam lança música nova

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 11:14 - Atualizado há 6 anos

G. Hoffmam, cantor de música gospel Crédito: Divulgação

Com mais um clipe recém lançado, G.Hoffmam parece estar falando sério em sua nova fase. “Tua salvação”é o título do seu mais novo single e já pode ser visto e ouvido no canal do cantor no YouTube. Trata-se de uma canção voltada para a igreja, com o texto bíblico de Salmos 85:7-9 musicado e poeticamente encaixado para o canto congregacional. Música fácil de aprender e muito bonita! O clipe tem uma preocupação artística, trazendo em apenas um take, a silhueta do cantor enquanto as palavras surgem da sua boca, de maneira criativa e animada. E há uma curiosidade nessa história: “Quem fez essa tipografia, essa arte, foi o Felipe Damasceno, que trabalha há anos na TV Gazeta, responsável por várias aberturas de programas que já vimos na telinha. Ele é meu amigo de infância, talvez um dos primeiros amigos que fiz na escola, ainda com 4 ou 5 anos. E hoje é um profissional capacitadíssimo e de uma criatividade tremenda! Arrebentou no trabalho!”, comentou o cantor.

Seguindo aparceria com Gilberto Moulin nas captações e imagens, e com EmersonBruno e Cristiano Martins na produção e arranjos musicais,G.Hoffmam garante que as novidades não param: “Tem sido um tempomuito produtivo na minha vida, mas ainda tem muita coisa bem legalvindo aí com esse projeto “Música para o alto”. Aguardem!”.Enquanto isso, ocantor faz uma campanha no Instagram para alcançar a marca de 10.000seguidores: “Preciso disso, pois com essa quantidade de seguidores,tenho ferramentas mais diretas para divulgação dos meus clipesnovos. Tem sido um trabalho constante nessa rede social e tem metrazido histórias inusitadas e muito relacionamento.”

Conferência na Lagoinha Vitória

Na noite deste sábado (19), o cantor mostra essa e suas outras canções de sucesso em uma conferência "Frutificação" na igreja Lagoinha Vitória, que está completando 4 anos de fundação. G.Hoffmam se apresenta às 19h30, no templo que fica na Avenida Fernando Ferrari, 684, em frente a Ufes. Amanhã, estarão por lá Felipe Caetano, às 10h; e Ronny Carrijo, às 19 horas.

Dia Nacional da Juventude

Jovens de toda a nossa Arquidiocese de Vitória estão convidados a a celebrar o Dia Nacional da Juventude (DNJ) no dia 27 de outubro, de 8 às 11 horas, na Catedral Metropolitana de Vitória. Este ano, o DNJ tem como tema “O jovem no coração da Igreja, e a Igreja no coração do Jovem”, e celebrar a data é uma oportunidade para a aproximação das várias formas de expressão da juventude da Arquidiocese como a Pastoral da Juventude, Ministério Jovem da Renocação Carismática Católica, Novas Comunidades EJC e Grupos de Jovens paroquiais.

Para participar do evento não é necessário inscrição, mas a organização solicita que as paróquias informem através do e-mail [email protected] o número estimado de participantes ou se haverá caravanas. No dia, o lanche será partilhado e todos podem levar algum alimento para partilhar.

Ação entre elas Nova Brasília

A Igreja Comunidade Cristã de Nova Jerusalém realiza a Ação Entre Elas neste domingo (20), das 8h às 16h, no ponto final de Nova Brasília, Cariacica. Vai ter psicólogo, educador físico, aferição de pressão, teste de glicemia, tese de glicemia, atendimento de assistente social, sexóloga e advogados. As mulheres vão contar com maquiagem, manicure, pedicure e design de sobrancelha. Para a criançada, vai ter pipoca, algodão doce, pula pula e pintura de rosto.

