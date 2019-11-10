Estudo gratuito sobre Santo Agostinho

Santo Agostinho Crédito: Reprodução

O Centro Anchieta oferece o Curso Confissões: Do mundo para a alma; Da alma para Deus no mês de novembro, sobre Santo Agostinho. As aulas serão ministradas pela professora Juliana Awad durante quatro segundas-feiras, ou seja, de 4 a 25 de novembro, às 19h, iniciando com a reza do terço. O curso já começou, mas ainda dá tempo de participar das aulas de Juliana, que é mestre em Filosofia com dissertação de mestrado sobre Santo Agostinho.

Os temas das aulas são: O fruto das Confissões e o saber de si mesmo no Livro X das confissões de Santo Agostinho; Da memória a Deus: o Palácio da memória no Livro X das Confissões de Santo Agostinho; Como procurar a felicidade: a busca pelo objeto perdido; Não nos deixeis cair em tentação: a Tentatio no Livro X das Confissões.O curso proposto visa apresentar uma introdução ao livro X das Confissões de Santo Agostinho (354 d.C.- 430 d.C.). Entendemos que há uma mudança na forma como o autor se revela nos nove primeiros livros e no como se mostra nos livros posteriores. A retrospectiva de sua juventude dá lugar a uma reflexão, destaca Juliana Awad.

As atividades presenciais do Centro Anchieta são abertas e gratuitas. As aulas são realizadas no 2º andar do prédio da Adimóvel, localizado na Avenida Hugo Viola, 737, Jardim da Penha, em Vitória (próximo ao Carone). Contato: (27)99620-1672.

O Centro Anchieta é uma associação privada em comunhão com a Arquidiocese de Vitória, formada por leigos de várias paróquias da Grande Vitória, sem prejuízo a seus deveres de estado e atividades paroquiais, e tendo como modelo São José de Anchieta.

Dia dos Pobres

No dia 17 de novembro, a Igreja celebra o III Dia Mundial dos Pobres, data instituída pelo Papa Francisco com a Carta Apostólica Misericordia et misera de 2016, na conclusão do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Na Arquidiocese de Vitória, a data será celebrada com uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Dario Campos, às 8 horas na Catedral. de Vitória.