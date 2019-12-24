Comunidade Água Viva faz festa da virada católica

Roberta Castro, cantora de música católica Crédito: Divulgação

O tradicional Réveillon da Comunidade Água Viva é uma grande festa de celebração da vida e, todos os anos, reúne familiares e amigos que desejam festejar a chegada do novo ano na presença de Deus, com muita fé, alegria e diversão.

Para celebra a chegada de 2020, foi preparada uma programação com santa missa, adoração ao Santíssimo, apresentações artísticas, show pirotécnico, bufê, entre outros atrativos que prometem entreter o público até o nascer do sol. A Festa da Vida começa a partir das 21 horas, na Fonte da Vida, que é o sítio da Comunidade Água Viva.

Para fazer os convidados dançarem muito, a Festa da Vida contará com convidados de peso. Acompanhada pela banda da Comunidade água Viva, a fundadora Raquel Carpenter apresentará canções autorais e clássicos da música católica, que sempre emocionam o público.

Em seguida, Nilton Junior subirá ao palco com um repertório que inclui músicas de louvor, oração e adoração. Outra presença que promete emocionar é a da cantora Roberta Castro, apresentando canções inspiradoras, interpretadas com talento e carisma por uma das mais belas vozes católicas do Estado do Espírito Santo.

E para fechar a virada, o DJ Rubão irá esquentar a pista com hits cristãos para agradar a todos os públicos. Este ano, a Festa da Vida tem um motivo a mais para a celebração. A Comunidade Água Viva festejou em novembro o seu Jubileu de Prata. Ao todo, já são 25 anos de existência da comunidade, que tem em sua essência divina o resgate de pessoas da morte para a vida.

Atualmente, a comunidade é responsável por ações que restauram o equilíbrio psicoemocional e espiritual de pessoas de todas as idades e classes sociais.

Sua atuação inclui o acolhimento em casas de missão, atendimentos terapêuticos individuais e em grupo, visita às famílias, grupos de oração, obras sociais, estudo bíblico, retiros e encontros de evangelização, entre outras atividades que beneficiam centenas de pessoas mensalmente, de dentro ou de fora do estado.