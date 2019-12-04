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Coluna da Fé

Cantor gospel, Anderson Andrade é atração na Apae Serra

O músico vai cantar músicas do seu álbum 'Quebranta-me'

Públicado em 

03 dez 2019 às 21:14
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Anderson Andrade, músico Crédito: Jordana Menucci/divulgação
O cantor gospel Anderson Andrade será a atração especial na III Mostra Cultural da Apae Serra, dentro do projeto Abram as Cortinas, com o tema: Eu sou extraordinário.
O evento acontece nesta quinta-feira (05), a partir das 8h, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na sede da Apae Serra, com entrada franca. O músico apresentará canções do seu álbum Quebranta-me e do meio gospel, além de mensagens de fé e esperança aos usuários, familiares e comunidade.
Será um momento de interação, arte, cultura, alegria e comunhão entre os participantes. Sempre é prazeroso participar dessa programação pra lá de especial, pois é um trabalho social lindo e que faz parte do meu chamado, ressalta Anderson Andrade.
 Durante a programação, o público terá a oportunidade de conhecer algumas das atividades desenvolvidas pela instituição no decorrer de 2019, como jogos teatrais e musicalização.
O objetivo é apresentar aos familiares e comunidade em geral o quanto esses usuários são capazes de fazer algo novo, desafiador e, principalmente, como esses alunos são extraordinários, seja no pensamento, sentimento, palavra e ação, enfatiza a monitora de jogos teatrais, Joelma Neves. 
A Apae Serra fica situada no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Rua Afonso Arinos Melo Franco, nº 133. Mais informações sobre a III Mostra Cultural pelo telefone: (27) 3298-3000.

Evangelização infantil

O Centro Espírita Henrique José de Mello, que fica na Rua do Vintém, 19, Centro de Vitória,  convida as crianças para a evangelização infanto juvenil que acontece todos os domingos, às 18 horas. Todas as crianças podem participar.

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