Home
>
Coluna da Fé
>
Bruna Karla lança música para o Dia das Crianças

O novo trabalho da cantora gospel  pode ser conferido na internet

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 10:24

 - Atualizado há 6 anos

Bruna Karla e sua personagem em animação Crédito: reprodução

A cantora gospel Bruna Karla vai deixar seu mês das crianças mais animado com nova música, acompanhada de clipe e cartoon. A música “Mentira” chega nas plataformas digitais e no YouTube em videoclipe, acompanhado do desenho animado. O primeiro trabalho infantil da cantora foi idealizado pela própria artista, que assina roteiro dos desenhos. Já foram laçados 8 episódios (com áudio, desenhos e vídeos).

Desde o lançamento do primeiro episódio do projeto Bruna Kids, em outubro do ano passado (as publicações foram gradativas), BRUNA KIDS já ultrapassou 15 milhões de views no YouTube.

A música “Mentira” é composta por Josias Teixeira e Junior Maciel e claro que traz uma mensagem muito importante. "Queremos resgatar valores e trazer para nossas crianças a inocência, amor ao pai e à mãe, ao coleguinha, a oração. Vivemos em um mundo muito egoísta, e queremos trazer princípios que as crianças vão carregar para o resto de suas vidas. Mas queríamos imprimir um diferencial ao projeto, não apenas com música. Por isso, os desenhos animados. Nesta canção, os pequeninos são ensinados de forma bem leve como é importante falar sempre a verdade, e que a mentira não está com nada!", explica a cantora que assume ter sido influenciada também por seu filho Benjamin para desenvolver o projeto e encontrar os temas a serem trabalhados.

Bruna Karla começou a cantar aos três anos e gravou seu primeiro álbum aos 11 anos. Ainda na adolescência já estava entre os principais nomes da música gospel brasileira. Sim, é uma jovem veterana com quatro indicação ao Grammy Latino, 18 anos de carreira e uma das artistas gospel com maior número de visualizações no YouTube (mais de 327 milhões de views nos últimos 12 meses), plataformas de digitais e seguidores nas redes sociais (mais de 17 milhões).

