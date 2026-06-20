Tem jogo da Copa e, quase sempre, tem churrasco. A cerveja já está gelando, a televisão ligada na TV Gazeta e o grupo de mensagens tentando decidir quem leva a carne. Mas antes de acender a churrasqueira, existe uma escolha que faz toda a diferença: qual corte colocar na grelha.
O problema é que muita gente compra a carne pensando apenas no preço ou na fama do corte. Só que um churrasco para assistir a uma partida com os amigos é bem diferente daquele almoço de domingo que atravessa a tarde inteira. O tempo disponível, a quantidade de pessoas e até o tipo de preparo influenciam diretamente na escolha.
É por isso que nem sempre a carne mais famosa é a mais indicada. Por isso, o Clube A Gazeta organizou esta seleção por ocasião. Não por preço, não por marca, nem por tradição. A pergunta que importa é outra: qual é o tipo do seu churrasco hoje?
Qual é o seu churrasco hoje?
3 perguntas para encontrar o corte certo para o seu momento.
Para o churrasco de jogo: rápido, farto e sem estresse
Churrasco de jogo é sinônimo de reunião de última hora. Chega gente que não foi avisada, a cerveja some antes da picanha e o churrasqueiro quer assistir tanto quanto os convidados. Para essa situação, o corte certo é aquele que não exige vigília.
Picanha: o corte mais icônico do churrasco brasileiro tem preparo relativamente rápido. Em bifes grossos na grelha, leva entre 15 e 20 minutos. Inteira no espeto, de 40 a 50 minutos. É suculenta, tem gordura na medida certa e agrada paladares diferentes.
Fraldinha: corte lateral, macio e com boa marmorização. Vai direto na grelha e fica pronta em 20 a 25 minutos. Ótima para quem quer variar sem sair do território seguro.
Contrafilé: versátil e rápido. Em bifes de 2 cm, fica no ponto em 10 a 15 minutos. A camada de gordura lateral garante sabor e maciez sem precisar de marinada.
Linguiça: companheira indispensável do churrasco de jogo. Entra antes da carne, serve de aperitivo enquanto a grelha esquenta e sai em 15 minutos. Não exige habilidade técnica e desaparece rápido.
Quanto carne calcular? Para um churrasco com carne bovina como prato principal, a referência tradicional é de 400 g por adulto. Se houver acompanhamentos como linguiça, frango e pão de alho, 300 g de carne bovina por pessoa já costumam ser suficientes.
Nem todo mundo tem espaço ou estrutura para uma churrasqueira a carvão. Para quem vai assistir ao jogo num apartamento ou quer uma solução sem fumaça, as churrasqueiras elétricas são alternativas funcionais.
Churrasqueira Tramontina à Carvão
Modelo TCP-380
Churrasqueira Elétrica Arno, Inox e Preta
Churrasqueira Elétrica Mondial, Grand Steak & Grill II
110V, Preto, 2000W - CH-06
Grill Elétrico Gourmand Gris Black+Decker
Abertura de 180 graus para virar um grill maior, Modelo G1400, 1200W, 220V
Fritadeira Elétrica WAP Barbecue
Painel Digital, 12 Funções e 4 níveis de temperatura para grelhar a carne
Para o fim de semana prolongado: o churrasco que leva o dia
A Copa tem jogos espalhados por semanas. Quando cai numa sexta ou numa segunda, o fim de semana vira uma festa longa, e o churrasco pode começar às 11h e ir até o jantar. Para esse ritmo, os cortes de preparo lento são os grandes protagonistas.
Costela: o prato que define o churrasqueiro de verdade. A costela janela ou minga, preparada no fogo de chão ou no bafo, leva de 4 a 8 horas em fogo baixo. O resultado é uma carne que se separa do osso com o dedo. Não tem pressa possível. Não substitua por calor alto.
Cupim: corte retirado da corcova do boi zebuíno, com textura fibrosa e gordura entremeada que confere sabor intenso. Leva de 3 a 4 horas no espeto em fogo médio. Ideal para ser a estrela da tarde longa.
Maminha: corte macio e com boa cobertura de gordura. Tempo de preparo intermediário, em torno de 40 a 60 minutos no espeto. É a opção do meio-termo: não é tão rápida quanto a picanha, não exige o dia inteiro como a costela.
Alcatra: versátil e popular, vai bem tanto no espeto quanto na grelha. No espeto inteira, leva de 1 a 1h30. Tem carne magra com boa maciez e é uma das mais acessíveis entre os cortes nobres.
Churrasqueira A Carvão Weber Preto
94x64x57cm
Churrasqueira Externa Bafo
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Churrasqueira a Bafo Mor | Barbacoa
Churrasqueira A Gás Fischer Ranch 3
Função de espetos rotativos que garante alimentos suculentos.
Para o churrasco gourmet: quando a técnica entra em campo
Há jogos que pedem um churrasco diferente. A semifinal, a final, a comemoração do hexa. Para esses momentos, os cortes especiais justificam o investimento e a atenção extra na execução.
Ancho (entrecôte): o filé da costela, com marmoreio generoso. Vendido em bifes grossos, é selado em temperatura alta e fica no ponto em minutos. É o corte preferido de churrasqueiros que valorizam a gordura entremeada como fator de sabor, não apenas de textura.
Tomahawk: o mesmo corte do ancho com o osso longo da costela preservado, o que torna a apresentação impactante. O osso não altera o sabor significativamente, mas o visual é inegável. Pesa entre 800 g e 1,2 kg por peça.
Short rib (costela de janela): corte importado da culinária americana, cada vez mais presente nas churrascarias brasileiras. Ossos curtos com carne abundante, preparo em fogo indireto por 3 a 4 horas.
Frango no spatchcock: técnica de abrir o frango inteiro pela espinha dorsal e achatar antes de grelhar. Resultado: carne mais uniforme, pele crocante, preparo em 35 a 45 minutos. É um diferencial acessível.
Jogo de Churrasco Tramontina
3 peças
Kit para Churrasco Tramontina Jumbo 15 peças
15 peças: 06 garfos e 06 facas para churrasco, 01 garfo trinchante, 01 faca para carne e 01 pegador com lâminas em aço inox. Todas as peças possuem cabo de madeira natural.
Termômetro Digital Culinário com Display
Garfo Tridente e Garra de Urso para churrasco
Acendedor Elétrico para Churrasqueira e lareira 1200w
Antes de acender o fogo
Dois pontos práticos valem antes
de qualquer compra. Primeiro, o carvão: a qualidade do carvão impacta
diretamente a temperatura e a durabilidade do fogo. Carvão de eucalipto
certificado queima de forma mais uniforme e produz menos fumaça do que o carvão
de origem não rastreada.
Segundo, a segurança:
churrasqueiras elétricas devem ter o selo INMETRO e ser utilizadas longe de
superfícies inflamáveis. Churrasqueiras a carvão em ambiente fechado ou
semiaberto exigem ventilação adequada para evitar acúmulo de monóxido de
carbono.
Feito isso, falta só uma coisa: decidir quem vai cuidar do fogo enquanto o Brasil entra em campo.
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