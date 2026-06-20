Tem jogo da Copa e, quase sempre, tem churrasco. A cerveja já está gelando, a televisão ligada na TV Gazeta e o grupo de mensagens tentando decidir quem leva a carne. Mas antes de acender a churrasqueira, existe uma escolha que faz toda a diferença: qual corte colocar na grelha.





O problema é que muita gente compra a carne pensando apenas no preço ou na fama do corte. Só que um churrasco para assistir a uma partida com os amigos é bem diferente daquele almoço de domingo que atravessa a tarde inteira. O tempo disponível, a quantidade de pessoas e até o tipo de preparo influenciam diretamente na escolha.





É por isso que nem sempre a carne mais famosa é a mais indicada. Por isso, o Clube A Gazeta organizou esta seleção por ocasião. Não por preço, não por marca, nem por tradição. A pergunta que importa é outra: qual é o tipo do seu churrasco hoje?