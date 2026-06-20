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Churrasco na Copa

Vai fazer churrasco na Copa? Aprenda a escolher o corte certo da carne

Da picanha para o jogo do Brasil à costela do fim de semana prolongado, cada momento pede um corte diferente. Veja a seleção do Clube A Gazeta com carnes, churrasqueiras e acessórios

Publicado em 20 de Junho de 2026 às 10:00

Públicado em 

20 jun 2026 às 10:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Do churrasco improvisado para assistir ao jogo à reunião que ocupa a tarde inteira, o corte ideal depende da ocasião. Gerada por IA

Tem jogo da Copa e, quase sempre, tem churrasco. A cerveja já está gelando, a televisão ligada na TV Gazeta e o grupo de mensagens tentando decidir quem leva a carne. Mas antes de acender a churrasqueira, existe uma escolha que faz toda a diferença: qual corte colocar na grelha.


O problema é que muita gente compra a carne pensando apenas no preço ou na fama do corte. Só que um churrasco para assistir a uma partida com os amigos é bem diferente daquele almoço de domingo que atravessa a tarde inteira. O tempo disponível, a quantidade de pessoas e até o tipo de preparo influenciam diretamente na escolha.


É por isso que nem sempre a carne mais famosa é a mais indicada. Por isso, o Clube A Gazeta organizou esta seleção por ocasião. Não por preço, não por marca, nem por tradição. A pergunta que importa é outra: qual é o tipo do seu churrasco hoje?

Churrasco na Copa

Qual é o seu churrasco hoje?

3 perguntas para encontrar o corte certo para o seu momento.

Pergunta 1 de 3
Quantas pessoas vão comer?
Pergunta 2 de 3
Quanto tempo você tem até servir?
Pergunta 3 de 3
Qual é o clima do churrasco?
🥩
Tempo de preparo
🔥
Tipo de fogo
🥩
Quantidade estimada
Dica do churrasqueiro

Para o churrasco de jogo: rápido, farto e sem estresse

Churrasco de jogo é sinônimo de reunião de última hora. Chega gente que não foi avisada, a cerveja some antes da picanha e o churrasqueiro quer assistir tanto quanto os convidados. Para essa situação, o corte certo é aquele que não exige vigília.


Picanha: o corte mais icônico do churrasco brasileiro tem preparo relativamente rápido. Em bifes grossos na grelha, leva entre 15 e 20 minutos. Inteira no espeto, de 40 a 50 minutos. É suculenta, tem gordura na medida certa e agrada paladares diferentes.


Fraldinha: corte lateral, macio e com boa marmorização. Vai direto na grelha e fica pronta em 20 a 25 minutos. Ótima para quem quer variar sem sair do território seguro.


Contrafilé: versátil e rápido. Em bifes de 2 cm, fica no ponto em 10 a 15 minutos. A camada de gordura lateral garante sabor e maciez sem precisar de marinada.


Linguiça: companheira indispensável do churrasco de jogo. Entra antes da carne, serve de aperitivo enquanto a grelha esquenta e sai em 15 minutos. Não exige habilidade técnica e desaparece rápido.


Quanto carne calcular? Para um churrasco com carne bovina como prato principal, a referência tradicional é de 400 g por adulto. Se houver acompanhamentos como linguiça, frango e pão de alho, 300 g de carne bovina por pessoa já costumam ser suficientes.


Nem todo mundo tem espaço ou estrutura para uma churrasqueira a carvão. Para quem vai assistir ao jogo num apartamento ou quer uma solução sem fumaça, as churrasqueiras elétricas são alternativas funcionais.

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Grill Elétrico Gourmand Gris Black+Decker

Churrasqueira Tramontina à Carvão

Modelo TCP-380

Churrasqueira Elétrica Arno, Inox e Preta

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Churrasqueira Elétrica Mondial, Grand Steak & Grill II

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110V, Preto, 2000W - CH-06

Grill Elétrico Gourmand Gris Black+Decker

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Abertura de 180 graus para virar um grill maior, Modelo G1400, 1200W, 220V

Fritadeira Elétrica WAP Barbecue

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Painel Digital, 12 Funções e 4 níveis de temperatura para grelhar a carne

Para o fim de semana prolongado: o churrasco que leva o dia

A Copa tem jogos espalhados por semanas. Quando cai numa sexta ou numa segunda, o fim de semana vira uma festa longa, e o churrasco pode começar às 11h e ir até o jantar. Para esse ritmo, os cortes de preparo lento são os grandes protagonistas.


Costela: o prato que define o churrasqueiro de verdade. A costela janela ou minga, preparada no fogo de chão ou no bafo, leva de 4 a 8 horas em fogo baixo. O resultado é uma carne que se separa do osso com o dedo. Não tem pressa possível. Não substitua por calor alto.


Cupim: corte retirado da corcova do boi zebuíno, com textura fibrosa e gordura entremeada que confere sabor intenso. Leva de 3 a 4 horas no espeto em fogo médio. Ideal para ser a estrela da tarde longa.


Maminha: corte macio e com boa cobertura de gordura. Tempo de preparo intermediário, em torno de 40 a 60 minutos no espeto. É a opção do meio-termo: não é tão rápida quanto a picanha, não exige o dia inteiro como a costela.


Alcatra: versátil e popular, vai bem tanto no espeto quanto na grelha. No espeto inteira, leva de 1 a 1h30. Tem carne magra com boa maciez e é uma das mais acessíveis entre os cortes nobres.

Churrasqueira A Carvão Weber Preto

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94x64x57cm

Churrasqueira Externa Bafo

Churrasqueira Externa Bafo

Com 2 rodas

Churrasqueira a Bafo Mor | Barbacoa

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Churrasqueira A Gás Fischer Ranch 3

Churrasqueira A Gás Fischer Ranch 3

Função de espetos rotativos que garante alimentos suculentos.

Para o churrasco gourmet: quando a técnica entra em campo

Há jogos que pedem um churrasco diferente. A semifinal, a final, a comemoração do hexa. Para esses momentos, os cortes especiais justificam o investimento e a atenção extra na execução.


Ancho (entrecôte): o filé da costela, com marmoreio generoso. Vendido em bifes grossos, é selado em temperatura alta e fica no ponto em minutos. É o corte preferido de churrasqueiros que valorizam a gordura entremeada como fator de sabor, não apenas de textura.


Tomahawk: o mesmo corte do ancho com o osso longo da costela preservado, o que torna a apresentação impactante. O osso não altera o sabor significativamente, mas o visual é inegável. Pesa entre 800 g e 1,2 kg por peça.


Short rib (costela de janela): corte importado da culinária americana, cada vez mais presente nas churrascarias brasileiras. Ossos curtos com carne abundante, preparo em fogo indireto por 3 a 4 horas.


Frango no spatchcock: técnica de abrir o frango inteiro pela espinha dorsal e achatar antes de grelhar. Resultado: carne mais uniforme, pele crocante, preparo em 35 a 45 minutos. É um diferencial acessível.


Jogo de Churrasco Tramontina

Jogo de Churrasco Tramontina

3 peças

Kit para Churrasco Tramontina Jumbo 15 peças

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15 peças: 06 garfos e 06 facas para churrasco, 01 garfo trinchante, 01 faca para carne e 01 pegador com lâminas em aço inox. Todas as peças possuem cabo de madeira natural.

Termômetro Digital Culinário com Display

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Garfo Tridente e Garra de Urso para churrasco

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Acendedor Elétrico para Churrasqueira e lareira 1200w

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Antes de acender o fogo

Dois pontos práticos valem antes de qualquer compra. Primeiro, o carvão: a qualidade do carvão impacta diretamente a temperatura e a durabilidade do fogo. Carvão de eucalipto certificado queima de forma mais uniforme e produz menos fumaça do que o carvão de origem não rastreada.


Segundo, a segurança: churrasqueiras elétricas devem ter o selo INMETRO e ser utilizadas longe de superfícies inflamáveis. Churrasqueiras a carvão em ambiente fechado ou semiaberto exigem ventilação adequada para evitar acúmulo de monóxido de carbono.


Feito isso, falta só uma coisa: decidir quem vai cuidar do fogo enquanto o Brasil entra em campo.

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