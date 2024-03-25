Sirleide Stinguel dá dicas para a libido feminina em palestra

Entenda a importância da relação entre autoestima e libido com uma especialista Crédito: Freepik

No dia 27 de Março, às 19 horas, o Clube A Gazeta fecha com chave de ouro seu ciclo de eventos "Mulheres em Destaque", o mês de encontros em homenagem às mulheres, com uma discussão mais que necessária sobre autoestima e libido.

Tendo passado por temas como Auto Maquiagem , Defesa Pessoal, Maternidade e Saúde Mental, discutimos e mostramos maneiras de lidar com algumas dessas questões tão importantes para o que é existir enquanto mulher e trabalhar a multiplicidade da essência feminina.

Rede Gazeta, não poderia ser diferente: vamos contar com o apoio do projeto E no último evento, que acontecerá na, não poderia ser diferente: vamos contar com o apoio do projeto Todas Elas e de Vinsel Vinhos , assim como a presença de Sirleide Stinguel, a colunista de sexualidade em Hz, para aprofundar a relação entre autoestima e libido e dar dicas valiosas de como as mulheres podem se fortalecer em seu cotidiano. Ao discutir sobre o assunto, ela destaca:

"A libido é esse desejo de vida, de expansão da mulher. De como a mulher pode ser mais poderosa, ter mais desejos por ela, pela vida dela e pelo parceiro no dia a dia." Sirleide Stinguel - Colunista em HZ

Assim, ela dá um novo olhar sobre o tema, o ampliando e ressaltando sua importância para a mulher, além de se aprofundar na relação com a autoestima. Dessa forma, a especialista oferecerá conhecimentos essenciais para elevar também a saúde íntima e cuidado do corpo, incluindo o pompoarismo, essa técnica milenar que fortalece a musculatura do assoalho pélvico.

Se tem curiosidade sobre o tema, se quer apimentar a relação ou descobrir formas de aumentar sua libido e autoestima, este evento exclusivo para assinantes é uma oportunidade única de aprender gratuitamente com quem entende do tema.