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Roda de conversa e dicas práticas

Sirleide Stinguel dá dicas para a libido feminina em palestra

Clube A Gazeta apresenta o último evento do mês dedicado a elas com colunista de sexualidade em HZ

Públicado em 

25 mar 2024 às 11:41
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Entenda a importância da relação entre autoestima e libido com uma especialista Crédito: Freepik
No dia 27 de Março, às 19 horas, o Clube A Gazeta fecha com chave de ouro seu ciclo de eventos "Mulheres em Destaque", o mês de encontros em homenagem às mulheres, com uma discussão mais que necessária sobre autoestima e libido.
Tendo passado por temas como Auto Maquiagem, Defesa Pessoal, Maternidade e Saúde Mental, discutimos e mostramos maneiras de lidar com algumas dessas questões tão importantes para o que é existir enquanto mulher e trabalhar a multiplicidade da essência feminina.
E no último evento, que acontecerá na Rede Gazeta, não poderia ser diferente: vamos contar com o apoio do projeto Todas Elas e de Vinsel Vinhos, assim como a presença de Sirleide Stinguel, a colunista de sexualidade em Hz, para aprofundar a relação entre autoestima e libido e dar dicas valiosas de como as mulheres podem se fortalecer em seu cotidiano. Ao discutir sobre o assunto, ela destaca:
"A libido é esse desejo de vida, de expansão da mulher. De como a mulher pode ser mais poderosa, ter mais desejos por ela, pela vida dela e pelo parceiro no dia a dia."
Sirleide Stinguel - Colunista em HZ
Assim, ela dá um novo olhar sobre o tema, o ampliando e ressaltando sua importância para a mulher, além de se aprofundar na relação com a autoestima. Dessa forma, a especialista oferecerá conhecimentos essenciais para elevar também a saúde íntima e cuidado do corpo, incluindo o pompoarismo, essa técnica milenar que fortalece a musculatura do assoalho pélvico.
Se tem curiosidade sobre o tema, se quer apimentar a relação ou descobrir formas de aumentar sua libido e autoestima, este evento exclusivo para assinantes é uma oportunidade única de aprender gratuitamente com quem entende do tema.
Invista em si mesma e explore maneiras de elevar sua qualidade de vida íntima e auto percepção participando pelo link abaixo:

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Como está a sua autoestima atualmente?

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

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