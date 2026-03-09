Semana do Consumidor 2026: veja como encontrar as melhores ofertas

A Semana do Consumidor virou um dos eventos de compras mais relevantes do primeiro semestre no Brasil. Crédito: Gerada por IA

Março chegou, e com ele aquela movimentação que quem acompanha o varejo digital já reconhece: banners de desconto, notificações no celular, e aquela dúvida clássica sobre se o preço que aparece na tela é de fato uma boa oferta ou só uma promoção de fachada.



A Semana do Consumidor virou um dos eventos de compras mais relevantes do primeiro semestre no Brasil. E as lojas sabem disso. Cada uma chegou a março com uma estratégia diferente, seja no percentual de desconto, nas categorias em foco, nos benefícios extras para clientes cadastrados ou nos mecanismos de parcelamento.

O Clube A Gazeta foi até cada um dos principais e-commerces para entender o que está de fato em oferta neste momento. O resultado é esta curadoria, organizada por loja, para ajudar você a ir direto ao ponto.

Dia, semana ou mês do consumidor: o que vale de fato?

O Dia do Consumidor é celebrado em 15 de março, data criada nos anos 1960 nos Estados Unidos pelo presidente John F. Kennedy, quando ele apresentou ao Congresso americano uma mensagem histórica sobre os direitos do consumidor. No Brasil, a data ganhou força no calendário do varejo especialmente a partir da década de 2010, impulsionada pelo crescimento do e-commerce.

Com o tempo, as lojas perceberam que um único dia era pouco para aproveitar o potencial da data, e o evento foi se expandindo. Hoje, é comum encontrar campanhas que duram uma semana inteira (geralmente de 9 a 15 de março) e plataformas que estendem as promoções por todo o mês.

Qual formado vale mais?

Depende do seu objetivo. Ofertas relâmpago concentradas na semana tendem a ter descontos mais agressivos, mas exigem decisão rápida. Promoções que duram o mês inteiro permitem mais tempo para pesquisar e comparar. Nas próximas seções, detalhamos o que cada loja está fazendo.

Os preços podem mudar sem aviso. Veja o que fazer

Uma das características do varejo digital que mais confunde o consumidor é o chamado preço dinâmico. Plataformas como Amazon e Mercado Livre ajustam os valores de produtos em tempo real com base em fatores como demanda, estoque disponível e comportamento de outros compradores na mesma sessão.

Isso significa que o produto que você viu pela manhã pode custar mais à tarde. Ou menos. Durante datas promocionais, essa variação se intensifica.

Algumas práticas ajudam a navegar por isso com mais segurança:

Verifique o histórico de preços do produto antes de comprar. Hoje existem ferramentas que permitem consultar a evolução do preço ao longo dos últimos meses.



Ative alertas de preço em aplicativos de monitoramento para ser notificado quando um item atingir o valor que você considera justo.



Evite comparar o preço promocional com o "preço original" exibido pelo próprio site: essa referência pode ter sido inflada antes da campanha.



Para grandes compras, use o período de aquecimento da campanha para pesquisar. Decida com calma, mas execute com agilidade quando a oferta surgir.



Como garimpar as melhores ofertas

Não existe fórmula infalível, mas algumas práticas aumentam as chances de você comprar bem durante a Semana do Consumidor:

Compare preços em mais de uma plataforma. O mesmo produto pode variar significativamente entre Amazon, Mercado Livre e lojas especializadas.

Verifique o frete antes de celebrar o desconto. Um produto 15% mais barato com frete de R$ 40 pode custar mais do que a opção "cara" com frete grátis.

Se você for cliente de alguma das lojas desta lista, acesse sua conta antes de comprar. Programas de fidelidade e cartões próprios costumam liberar condições exclusivas neste período.

Leia as condições do cupom. Muitos têm validade de horas ou se aplicam apenas a categorias específicas.



A seguir, veja o que algumas lojas estão fazendo de campanha para o Dia do Consumidor:

Amazon: Variedade em todos os departamentos

A Amazon concentra suas melhores ofertas da Semana do Consumidor no período de 9 a 15 de março de 2026. A plataforma é especialmente competitiva em eletrônicos, livros, itens para casa, beleza e produtos de escritório. Para assinantes Prime, o benefício de frete expresso se soma às ofertas do período.

Mercado Livre: Mês inteiro com picos de oferta relâmpago

O Mercado Livre escolheu o formato mais longo: a campanha chamada de "3.3 Mês do Consumidor" rodou desde 23 de fevereiro e vai até 15 de março. A plataforma trabalha com "picos" de oferta relâmpago ao longo do período, com descontos que chegam a 70% em categorias como moda, eletrônicos e casa e decoração.

Para clientes Meli+, o programa de fidelidade da plataforma, há cupons exclusivos e frete grátis em compras a partir de R$ 19. O cartão Mercado Pago possibilita parcelamento em até 21 vezes sem juros em itens selecionados. Para identificar os produtos com entrega mais rápida, busque a etiqueta FULL, que indica itens já armazenados nos centros de distribuição da plataforma. Acesse as ofertas do Mercado Livre clicando no banner da campanha para ver as ofertas do mês.

Casas Bahia: Eletrodomésticos, TVs e cupons com até 30% off

A Casas Bahia nomeou sua campanha de "Mês do Consumidor 2026" e trabalha com um catálogo amplo, com mais de 700 produtos em oferta. As categorias mais competitivas são TV e vídeo (Smart TVs, home theater), eletrodomésticos de grande porte (geladeiras, lavadoras, fogões, lava-louças) e smartphones. Eletroportáteis como air fryer, liquidificador e cafeteira também aparecem com frequência nas ofertas.

A mecânica principal são os cupons com até 30% de desconto, aplicáveis em categorias específicas. Vale checar as condições de cada cupom antes de adicionar ao carrinho.

Carrefour: Quinzena do Consumidor

O Carrefour trabalha com o formato "Quinzena do Consumidor", concentrando ofertas nas duas semanas que cercam o dia 15 de março. O e-commerce do Carrefour é especialmente relevante para quem busca alimentos, produtos de limpeza, itens de higiene e eletrodomésticos de menor porte.

Centauro: Esportes com hotsite dedicado

A Centauro montou um hotsite específico para a Semana do Consumidor, reunindo ofertas em calçados esportivos, roupas fitness, equipamentos para futebol, corrida, padel e beach tennis. As principais marcas com desconto incluem Nike, adidas, Puma, Asics, Mizuno, New Balance e Olympikus, tanto na linha adulto quanto infantil.

Para quem está renovando o kit de treino ou quer aproveitar a Copa do Mundo para comprar camisas de times e seleções, este é um bom momento para checar os preços na plataforma.

oBoticário: Perfumaria com até 50% de desconto

O Boticário é um dos destaques desta Semana do Consumidor na categoria de beleza. A campanha concentra os maiores descontos na linha de perfumaria, com reduções de até 50% em fragrâncias femininas e masculinas das linhas Floratta, Egeo, Uomini, Quasar e Coffee Woman. A linha de corpo e banho Nativa Spa e a categoria de maquiagem também aparecem na promoção.

Para membros do programa de fidelidade Beautybox, há condições exclusivas além dos descontos gerais da campanha.

Beleza na Web: Multimarcas de beleza e dermocosméticos

Marketplace de beleza do Grupo Boticário, a Beleza na Web reúne marcas nacionais e internacionais em um catálogo que vai de produtos de salão (Kérastase, Wella, L'Oréal Professionnel, Truss) a perfumes importados (Dior, Jo Malone, Calvin Klein, Carolina Herrera) e dermocosméticos (La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, Bioderma).

A plataforma oferece 10% de desconto extra para compras feitas pelo aplicativo, além de um outlet com produtos a preços reduzidos. O programa Dermaclub, voltado para dermocosméticos, tem benefícios adicionais para clientes cadastrados.

Assinante do Clube A Gazeta tem benefícios extras nesta semana

Se você é assinante do Clube A Gazeta, a Semana do Consumidor tem uma camada a mais. A partir de 9 de março, o site do Clube conta com uma seção personalizada reunindo os benefícios ativos para esta campanha. A proposta é simples: os descontos que você já encontraria nas lojas se somam às vantagens exclusivas da plataforma.

Entre os parceiros com benefícios ativos neste período estão cinemas, postos de gasolina, lojas como Netshoes, Magalu e LG, além de aumento de cashback em Pix em parceiros selecionados. O portfólio vai além do universo digital: a ideia é que o assinante sinta o efeito da semana também no dia a dia, do abastecimento ao lazer.

Para acessar os benefícios, basta ser assinante e acompanhar a seção especial no site do Clube A Gazeta a partir de 9 de março. As ofertas são atualizadas conforme a campanha avança.

Cuidado com as fraudes: 4 sinais de alerta

O aumento no volume de compras durante datas comemorativas é acompanhado por um crescimento nas tentativas de golpe. O Procon-SP e a Febraban orientam os consumidores a ficar atentos a alguns sinais antes de concluir qualquer compra:

Link fora do domínio oficial da loja. Antes de digitar qualquer dado, confirme que o endereço do site começa com o domínio correto (ex: amazon.com.br e não amazon-ofertas.net).

Desconto absurdo em produto de alto valor. iPhone, notebook ou TV com 70% de desconto fora de plataformas conhecidas são sinais clássicos de fraude.



Site sem cadeado ou sem HTTPS. Toda loja séria usa conexão segura. Se o endereço começa com "http" (sem o S), não prossiga.



Cobrança de taxa ou Pix antecipado para "liberar" produto em promoção. Lojas legítimas não pedem pagamento antecipado fora do fluxo normal de compra.



Em caso de dúvida sobre uma oferta, pesquise o nome da loja com a palavra "reclamação" antes de fechar o pedido. A reputação das plataformas mais consolidadas costuma estar bem documentada nos sites de defesa do consumidor.

