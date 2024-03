Semana do Consumidor 2024: Confira as melhores promoções

Coloque no seu carrinho de compras produtos em oferta que valem a pena. Crédito: Freepik

Ela finalmente chegou: a semana do consumidor! Se você já estava de olho em algum produto, ou com itens no carrinho, pensando se vale a pena a compra, o Clube te assegura: essa é a hora de aproveitar os melhores descontos em diversos setores. Seja o de celulares, smartwatches, itens de cozinha, livros, kits ou até produtos para o cabelo, a chamada 'Black Friday do primeiro semestre do ano' vem com tudo.

Inclusive, alguns dos itens citados nas nossas colunas anteriores também estão na promoção, como o Box Tetralogia Napolitana com 30%0FF, saindo de R$ 199,90 por R$ 139,80 ou o Samsung Smartwatch Galaxy Watch6 com 46%OFF, saindo de R$ 2.499,00 por R$1352,90*.

Dessa forma, selecionamos as melhores promoções válidas no momento dessa publicação, fazendo uma curadoria a partir de critérios como a alta nas buscas, preços, qualidade e confiabilidade. Mas fique de olho: elas estão sujeitas à disponibilidade dos produtos.

Descontos em Tecnologia

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular)

Um dos itens mais procurados na área tech é sem dúvidas o smartwatch. Esse em específico vem com inovações poderosas para a saúde, como sensores e apps para medir seu nível de oxigênio no sangue e tela Retina Sempre Ativa, que deixa tudo mais fácil de ler e acessar. Além disso, também tem de tudo para ser duro na queda. Com alta resistência a rachaduras, é ideal para nadar e resistente à poeira. De: R$ 6.849,00 por R$ 3.329.



Echo Dot 5ª geração | O Echo Dot com o melhor som já lançado

O modelo mais recente da famosa "Alexa" saindo por um preço mais baixo do que aquele da 4ª geração: enquanto este está disponível por R$ 359,10, o Echo Dot 5ª geração está em oferta por R$ 314,10. Além de tudo, conta com um som vibrante e potente que se diferencia dos modelos anteriores e com uma nova função de poder pausar músicas e adiar alarmes com um toque.

Microfone Condensador USB Blue Yeti Nano com Captação Cardióide e Omnidirecional

Com uma gravação e streaming profissionais: Dê ao seu podcast, vídeo ou stream de jogo uma nova voz. Com 44%OFF, sai de R$ 711,07 para R$ 399,00.

Console Nintendo Switch Oled + Super Smash Bros Ultimate Digital + 3 Meses Assinatura Nintendo Switch Online

O novo console redefine a experiência de jogos com uma tela OLED vibrante de 7 polegadas (17,78 cm) que vai te surpreender. Com um amplo suporte ajustável e uma base equipada com uma porta LAN integrada, você terá tudo o que precisa para uma jogatina imersiva. E isso ainda saindo com desconto: de R$ 2.699,00 por R$ 1.999,00.



Para fazer os melhores drinks ou apreciar puro

Beefeater Gin Pink 700 Ml

Combinando a tradicional receita com uma infusão extra de morangos naturais, este gin oferece uma explosão de sabor refrescante. O sabor suave se funde com as notas clássicas de zimbro e cítricos, resultando em uma bebida contemporânea e inovadora. Mesmo sendo muito conhecido por seus apreciadores e dificilmente achado por menos de cem reais, está com 38%OFF e saindo por R$ 87,50.

Yvy Gin Yvy Terra 750Ml

A comunidade que aprecia bebidas alcóolicas como o gin definitivamente está bem servida nessa semana do consumidor. É um ótimo momento para aproveitar e comprar as garrafas que tipicamente são mais caras. Este é muito aromático, refinado e ideal mesmo se tomado puro. Com 54%OFF, sai de R$119,90 para R$ 55,00.

Ofertas para cozinhar com facilidade

Mixer Philco PMX2000 3 em 1 Inox 800W 127V

3 em 1 - Mixer, processador e batedor que proporcionam mais autonomia e versatilidade na cozinha. De R$ 320,55 por R$ 244,90.



Pipoqueira, Pop Time, Branco, 127V, Britânia

Prática e fácil de usar. Com ela você tem pipoca a hora que quiser de forma simples e sem usar óleo. De R$ 183,43 por R$ 139,90.

Para os leitores de plantão

Tudo é rio, de Carla Madeira

O livro de estreia da escritora, que bombou no tiktok e mesmo entre os críticos mais exigentes, também ocupando seu lugar no pódio dos mais vendidos e aclamados. Com 58%OFF, ele sai de seu preço médio de R$59,90 por R$ 24,90. Um dos menores preços já registrados para a obra.

Box Grandes Obras de Jane Austen Capa Dura: Nova edição exclusiva

Um box de luxo com três clássicos em capa dura, um ótimo design e qualidade. Tudo com 70%OFF: de R$199,90, por R$ 59,38. É como se cada livro saisse por R$ 19,79.

Fogo & Sangue – Volume 1

Que tal aproveitar o retorno da série A casa do dragão esse ano lendo o livro que a originou? E ainda saindo com 55%OFF: o calhamaço deixa o preço original de R$ 84,90 para sair por R$ 37,99 na semana do consumidor.

Descontos em produtos para se cuidar

L'Oréal Paris Kit Sérum Preenchedor Facial + Creme Facial Anti-Idade

Este kit preenche e reduz linhas de expressão e rugas, com rápida absorção e sem obstruir os poros. Com 59%OFF, ele sai de R$ 204,68 por R$ 82,90.



Máscara Hidratação Profunda Inoar Mask Collection 1L

Sua fórmula com proteínas do trigo e da macadâmia hidrata profundamente os fios, recuperando sua estrutura e os deixando mais sedosos. (E para as adeptas: sim, é liberado para low poo!). 1 litro dessa máscara com 34%OFF, por R$ 36,47.

Lola Cosmetics - Pinga Açai e Pracaxi

Um óleo finalizador que pode ser utilizado diretamente nos fios, ou misturado à sua máscara ou creme favorito, hidratando e deixando as madeixas com aquele brilho. E ainda por cima com 45%OFF, de R$ 44,90 por R$ 24,88.

*Produtos indicados nesta matéria podem sofrer alterações de disponibilidade e valores.

