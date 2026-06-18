Como a chuteira é um dos poucos equipamentos em que os jogadores podem exibir patrocinadores individuais, o item se tornou um espaço estratégico para as fabricantes esportivas ganharem destaque durante as transmissões. O resultado foi uma coincidência curiosa: sem qualquer coordenação entre si, grandes marcas lançaram coleções para o Mundial apostando justamente na cor rosa.





Há ainda uma explicação visual direta. Odinga Nimako, gerente especialista em produtos da Nike, explicou ao The Athletic que a marca escolheu a cor para transmitir "confiança" e gerar um grande impacto visual. "O rosa realmente ajuda a destacar a cor contra a grama verde do campo, tanto para quem está nas arquibancadas quanto para quem assiste pela TV."





Existe também a lógica das tendências. Em 2024, a WGSN, principal referência em previsões de tendências de consumo e design, apontou o fúcsia como uma das cores de destaque para o verão europeu de 2026, descrevendo o tom como uma cor "vibrante, com um caráter dinâmico e digital". O desenvolvimento de uma nova chuteira costuma começar até dois anos antes do lançamento, período em que as fabricantes recorrem a especialistas em tendências para identificar quais cores e estilos estarão em alta. Cada marca chegou ao rosa pelo mesmo caminho, sem cruzar uma palavra com a concorrente.





Neymar também aderiu à tendência. O atacante possui uma versão personalizada do modelo rosa da Puma, que traz gravados os nomes de seus quatro filhos: Davi Lucca, Mavie, Helena e Mel. As exceções ficaram por conta de Messi, que optou por chuteiras nas cores da Argentina, e Cristiano Ronaldo, que recebeu da Nike um modelo totalmente dourado em homenagem à sua sexta participação em Copas do Mundo.