Em algum momento do primeiro jogo do Brasil no Mundial, você desviou o olhar da bola. Foi para os pés. Aquele rosa vibrante, quase neon, aparecendo a cada toque, a cada corrida, a cada gol. E veio a pergunta que muita gente fez ao mesmo tempo: todo mundo combinou isso?
A resposta é não. E é exatamente aí que a história fica interessante.
No jogo entre Brasil e Marrocos, jogadores como Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, Raphinha, Gabriel Magalhães e Alisson utilizaram chuteiras rosas. Do outro lado do campo, a tendência se repetia. Modelos rosas foram lançados por marcas como Nike, Adidas, Puma, New Balance e Skechers, o que ajudou a transformar a cor em uma das principais marcas visuais dos primeiros dias do Mundial.
Por que todos os jogadores usaram a mesma cor de chuteira sem combinar?
Como a chuteira é um dos poucos equipamentos em que os jogadores podem exibir patrocinadores individuais, o item se tornou um espaço estratégico para as fabricantes esportivas ganharem destaque durante as transmissões. O resultado foi uma coincidência curiosa: sem qualquer coordenação entre si, grandes marcas lançaram coleções para o Mundial apostando justamente na cor rosa.
Há ainda uma explicação visual direta. Odinga Nimako, gerente especialista em produtos da Nike, explicou ao The Athletic que a marca escolheu a cor para transmitir "confiança" e gerar um grande impacto visual. "O rosa realmente ajuda a destacar a cor contra a grama verde do campo, tanto para quem está nas arquibancadas quanto para quem assiste pela TV."
Existe também a lógica das tendências. Em 2024, a WGSN, principal referência em previsões de tendências de consumo e design, apontou o fúcsia como uma das cores de destaque para o verão europeu de 2026, descrevendo o tom como uma cor "vibrante, com um caráter dinâmico e digital". O desenvolvimento de uma nova chuteira costuma começar até dois anos antes do lançamento, período em que as fabricantes recorrem a especialistas em tendências para identificar quais cores e estilos estarão em alta. Cada marca chegou ao rosa pelo mesmo caminho, sem cruzar uma palavra com a concorrente.
Neymar também aderiu à tendência. O atacante possui uma versão personalizada do modelo rosa da Puma, que traz gravados os nomes de seus quatro filhos: Davi Lucca, Mavie, Helena e Mel. As exceções ficaram por conta de Messi, que optou por chuteiras nas cores da Argentina, e Cristiano Ronaldo, que recebeu da Nike um modelo totalmente dourado em homenagem à sua sexta participação em Copas do Mundo.
Uma tradição mais antiga do que parece
A chuteira colorida no futebol não nasceu em 2026. A popularização da chuteira rosa começou em 2008. Naquele período, o lançamento da cor causou impacto e até gerou resistência entre torcedores e atletas. Por isso, a estratégia das marcas foi associar o produto a jogadores conhecidos pela força física e personalidade marcante. Era uma resposta calculada ao preconceito: se um jogador de personalidade forte calça rosa e performa, a cor ganha legitimidade.
Quase duas décadas depois, a resistência desapareceu. O rosa virou símbolo de confiança e protagonismo nos gramados.
Você quer chegar ao campo com o mesmo visual?
A tendência que passou pelos gramados do Mundial já está disponível nas lojas brasileiras. Os modelos dos craques são caros, mas há opções para todos os perfis de jogador, do iniciante ao amador que leva o futebol a sério.
Chuteira Campo Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Chuteira Nike Mercurial Vapor 16 Club Society
Chuteira De Campo F50 Hyperfast Club Adidas
Chuteira Society F50 Hyperfast League Adidas
Chuteira Campo Umbro Ultimate
Chuteira Nike Mercurial Zoom Vapor 16 Academy
Chuteira Umbro Fast II Futsal Juvenil
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