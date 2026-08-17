A Gazeta lança ferramenta com perfil dos candidatos nas eleições; acesse

Já pensou em poder pesquisar as informações sobre todos os candidatos nas eleições deste ano em um só lugar?





Para ajudar o eleitor a conhecer os concorrentes aos cargos de presidente da República, governador do Espírito Santo, senador, deputado federal e estadual, A Gazeta lançou uma ferramenta que disponibiliza os perfis detalhados dos candidatos nas Eleições 2026. Para conhecer a página, basta acessá-la neste link.





Neste ano, segundo os dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), o Espírito Santo tem 580 candidatos a cargos eletivos no pleito de outubro. A ferramenta reúne dados sobre eles para que o eleitor possa se informar e decidir o voto.





A plataforma permite a busca pelos cargos em disputa, pelo partido ou, ainda, pelo nome ou número do candidato. Ao clicar no ícone de cada um dos candidatos, é possível conferir dados como profissão, escolaridade, cidade, data de nascimento e lista de bens declarados.





As informações que constam na ferramenta são aquelas declaradas pelos próprios candidatos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





A página do perfil dos candidatos chega para fortalecer ainda mais a cobertura de A Gazeta nas Eleições 2026, que reúne informações didáticas sobre o processo eleitoral e a movimentação política no Espírito Santo com conteúdos multimídia.