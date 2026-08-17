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Eleições 2026

A Gazeta lança ferramenta com perfil dos candidatos nas eleições; acesse

Eleitor também tem acesso a conteúdo dinâmico ao longo dacobertura

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 16:42

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

17 ago 2026 às 16:42
Eleitor capixaba pode acessar informações sobre candidatos nas eleições 2026
Eleitor capixaba pode acessar informações sobre candidatos nas eleições 2026 Reprodução/Freepik

Já pensou em poder pesquisar as informações sobre todos os candidatos nas eleições deste ano em um só lugar? 


Para ajudar o eleitor a conhecer os concorrentes aos cargos de presidente da República, governador do Espírito Santo, senador, deputado federal e estadual, A Gazeta lançou uma ferramenta que disponibiliza os perfis detalhados dos candidatos nas Eleições 2026. Para conhecer a página, basta acessá-la neste link.


Neste ano, segundo os dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), o Espírito Santo tem 580 candidatos a cargos eletivos no pleito de outubro.  A ferramenta reúne dados sobre eles para que o eleitor possa se informar e decidir o voto. 


A plataforma permite a busca pelos cargos em disputa, pelo partido ou, ainda, pelo nome ou número do candidato. Ao clicar no ícone de cada um dos candidatos, é possível conferir dados como profissão, escolaridade, cidade, data de nascimento e lista de bens declarados. 


As informações que constam na ferramenta são aquelas declaradas pelos próprios candidatos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).


A página do perfil dos candidatos chega para fortalecer ainda mais a cobertura de A Gazeta nas Eleições 2026, que reúne informações didáticas sobre o processo eleitoral e a movimentação política no Espírito Santo com conteúdos multimídia.

Outras ferramentas para ajudar o eleitor

Além da página dos candidatos, a cobertura em A Gazeta traz conteúdos variados e interativos, para ajudar o eleitor a conhecer os candidatos e suas propostas para os capixabas.


O pacote inclui uma página especial no site e um comparador de propostas para os candidatos ao governo do Espírito Santo e à Presidência, bem como as tradicionais sabatinas e debates. 


As estreias se unem a conteúdos e produtos que já estão à disposição do público desde o início de julho, quando teve início a operação do Núcleo de Eleições de A Gazeta


A nova fase reforça os trabalhos já tocados também em outros veículos da Rede Gazeta: CBN Vitória, TV Gazeta e g1.


Entre as opções do eleitor, está o programa Papo de Eleições, com comentários dos colunistas de Política de A Gazeta Letícia Gonçalves e Vitor Vogas. A conversa semanal pode ser acompanhada ao vivo na Rádio CBN Vitória, às 11h10 das quintas-feiras, e também no perfil oficial de A Gazeta no YouTube e no Dailymotion, desde o último dia 7.


O Papo de Eleições ainda apresenta pílulas informativas em áudio, no Spotify, com detalhes sobre a disputa eleitoral no Estado. 


Para que não perca nenhuma informação, o eleitor também conta, desde o dia 7, com uma newsletter temática, distribuída às sextas-feiras, com as principais notícias e análises da semana, e ainda o grupo de WhatsApp Eleições 2026, com atualizações em tempo real sobre toda a produção da Redação de A Gazeta. 


“Do tira-dúvidas ágil à análise política aprofundada, nossa cobertura une recursos interativos e conteúdo multiplataforma para acompanhar a jornada do eleitor. Nosso compromisso é que, com as ferramentas do jornalismo profissional, a Rede Gazeta ajude o capixaba a tomar uma decisão consciente e bem fundamentada”, avalia a editora de Política e coordenadora do Núcleo de Eleições, Gisele Arantes.

Foco em interação

Além das novidades, a cobertura de A Gazeta traz novas versões de conteúdos interativos e séries especiais bem-sucedidas em coberturas anteriores das eleições. Um exemplo é o Compare e Vote, ferramenta interativa desenvolvida pelo jornal que permite ao eleitor confrontar os planos de governo de candidatos em 12 áreas, entre as quais saúde, educação e segurança. 


A série "10 desafios do Espírito Santo" também retorna, com as propostas de solução apresentadas pelos nomes que disputam o Palácio Anchieta para problemas do Estado, mapeados pelo jornalismo de A Gazeta, em parceria com institutos independentes.


A CBN Vitória também reedita o quadro "Eleitor Capixaba Bem Informado", que traz a cada semana um representante da Justiça Eleitoral para discutir assuntos importantes sobre a corrida eleitoral, como confiabilidade das urnas e combate à fake news. Vai ao ar às sextas-feiras, às 9h45. Na sequência, pode ser conferido no site da rádio


Entre os vídeos, os destaques vão para as séries informativas "1 minuto para entender", com conteúdos curtos que tiram dúvidas dos eleitores, e AG Explica, que destrincha assuntos mais complexos das eleições, em formato didático.


“Nossa cobertura é pensada para chegar à nossa audiência aonde ela preferir. Trabalhamos para estar prontos no site, na CBN, nas redes sociais, no e-mail do eleitor, com o maior número de produtos e de informações possíveis. Análises dos colunistas, reportagens especiais e serviço em texto e vídeo, podcasts, videocasts, newsletter, além de todos os recursos interativos que colocamos à disposição da nossa audiência”, comenta o editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, Geraldo Nascimento. 


A página especial das Eleições 2026, que agrega todas as frentes de atuação para quem quiser uma experiência mais completa da cobertura, é um dos destaques apontados pelo editor-chefe. “Tudo isso abastecido com o jornalismo conhecido dos capixabas, potencializado nesse período eleitoral com mais pessoas e mais recursos tecnológicos”, reforça. 


O planejamento envolveu as áreas de Redação, Produto e TI no desenho e desenvolvimento de ferramentas e novas páginas.

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