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Bodyboarding

Neymara Carvalho e Luna Hardman avançam às quartas e vivem momento histórico juntas nas Maldivas

Mãe e filha são referências do Bodyboarding mundial

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2026 às 16:37
Neymara Carvalho
@maldivessurfphotographer / IBC

Neymara Carvalho e Luna Hardman seguem na briga pelo título mundial de bodyboarding nas Maldivas. As capixabas avançaram às quartas de final do Maldives Pro, primeira etapa do Circuito Mundial Feminino de 2026, mas, para Neymara, o resultado ganhou um significado ainda maior por ter sido conquistado ao lado da filha.


Mãe e filha dividiram a mesma bateria e viveram uma cena rara no esporte. Luna assumiu a liderança logo nos primeiros minutos e mostrou segurança para avançar à próxima fase. Neymara também garantiu sua classificação e, ao sair da água, não escondeu a emoção.

“Essa foi, sem dúvida, a bateria mais emocionante até agora. Estar dentro de uma bateria com a minha filha, ver a Luna dominando e poder avançar junto com ela foi incrível. Eu saí da água realmente emocionada e muito feliz por estar aqui, vivendo esse momento ao lado dela”, conta Neymara.

Pentacampeã mundial, Neymara agora encara nas quartas de final a japonesa Namika Yamashita, que também disputou o título mundial na temporada passada. As duas já protagonizaram uma disputa decisiva no último Mundial, quando Neymara eliminou a japonesa da briga pelo título.

Luna Hardman
@maldivessurfphotographer / IBC

Aos 20 anos, Luna vive sua primeira temporada completa no circuito profissional e vem mostrando evolução e maturidade diante das principais atletas do mundo. “Foi uma bateria muito boa, principalmente porque consegui me conectar com o mar e encontrar ondas muito boas. As Maldivas são um dos meus lugares favoritos para surfar. Entrei na água feliz, com apenas mais duas pessoas e ondas excelentes. Foquei em escolher as ondas certas e sabia que poderia dar certo. Estou muito contente com a minha performance, que me dá ainda mais confiança para as próximas fases. Agora é seguir para as quartas de final e buscar chegar o mais longe possível”, declara.


Luna vai disputar as quartas de final com a japonesa Sara Abiko. Agora, mãe e filha seguem separadas na chave, mas com o mesmo objetivo: avançar o máximo possível e manter vivo o sonho do título mundial.

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