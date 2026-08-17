Neymara Carvalho e Luna Hardman avançam às quartas e vivem momento histórico juntas nas Maldivas

Neymara Carvalho e Luna Hardman seguem na briga pelo título mundial de bodyboarding nas Maldivas. As capixabas avançaram às quartas de final do Maldives Pro, primeira etapa do Circuito Mundial Feminino de 2026, mas, para Neymara, o resultado ganhou um significado ainda maior por ter sido conquistado ao lado da filha.
Aos 20 anos, Luna vive sua primeira temporada completa no circuito profissional e vem mostrando evolução e maturidade diante das principais atletas do mundo. “Foi uma bateria muito boa, principalmente porque consegui me conectar com o mar e encontrar ondas muito boas. As Maldivas são um dos meus lugares favoritos para surfar. Entrei na água feliz, com apenas mais duas pessoas e ondas excelentes. Foquei em escolher as ondas certas e sabia que poderia dar certo. Estou muito contente com a minha performance, que me dá ainda mais confiança para as próximas fases. Agora é seguir para as quartas de final e buscar chegar o mais longe possível”, declara.
Luna vai disputar as quartas de final com a japonesa Sara Abiko. Agora, mãe e filha seguem separadas na chave, mas com o mesmo objetivo: avançar o máximo possível e manter vivo o sonho do título mundial.