Neymara Carvalho e Luna Hardman avançam às quartas e vivem momento histórico juntas nas Maldivas

Neymara Carvalho e Luna Hardman seguem na briga pelo título mundial de bodyboarding nas Maldivas. As capixabas avançaram às quartas de final do Maldives Pro, primeira etapa do Circuito Mundial Feminino de 2026, mas, para Neymara, o resultado ganhou um significado ainda maior por ter sido conquistado ao lado da filha.

Mãe e filha dividiram a mesma bateria e viveram uma cena rara no esporte. Luna assumiu a liderança logo nos primeiros minutos e mostrou segurança para avançar à próxima fase. Neymara também garantiu sua classificação e, ao sair da água, não escondeu a emoção.





“Essa foi, sem dúvida, a bateria mais emocionante até agora. Estar dentro de uma bateria com a minha filha, ver a Luna dominando e poder avançar junto com ela foi incrível. Eu saí da água realmente emocionada e muito feliz por estar aqui, vivendo esse momento ao lado dela”, conta Neymara.





Pentacampeã mundial, Neymara agora encara nas quartas de final a japonesa Namika Yamashita, que também disputou o título mundial na temporada passada. As duas já protagonizaram uma disputa decisiva no último Mundial, quando Neymara eliminou a japonesa da briga pelo título.