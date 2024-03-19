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Páscoa 2024

Faça Ovos de Páscoa em casa com esses 8 itens

Encontre os equipamentos necessários para tornar sua páscoa mais doce e personalizada enquanto economiza

Publicado em 19 de Março de 2024 às 15:55

Públicado em 

19 mar 2024 às 15:55
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Confira utensílios e produtos para se divertir fazendo seu ovo de páscoa Crédito: Freepik
O momento especial de celebração em família, renovação e muito chocolate está chegando: a Páscoa. E com ela, a sua chance de entrar na tendência e fazer os Ovos de Páscoa em casa. A experiência da personalização pode se tornar mais divertida e gratificante, no que é uma excelente maneira de passar um tempo de qualidade consigo mesmo ou estimular o senso de autonomia e criatividade nas crianças, ao ajudarem em tarefas mais lúdicas como a decoração. 
Além, é claro, de ser uma possibilidade de economizar, deixar a data com a sua cara ou ainda presentear pessoas queridas com um toque pessoal. Então escolha seu chocolate, pegue seu avental de cozinha e se prepare para uma Páscoa única com uma lista completa do Clube, na qual separamos dicas de itens essenciais. Mas, primeiro, vamos à grande pergunta:

Como fazer o Ovo de Páscoa?

Para se fazer Ovos de Páscoa em casa, alguns modos de preparo tem se tornado comuns. Além de dicas como a separação dos itens a serem utilizados e a organização da bancada, o ideal é começar pesando o chocolate escolhido. Em seguida, o corte em pedaços com uma boa faca, e o derreta com tigelas apropriadas (seja para o micro-ondas ou no fogão em banho-maria), observando sempre a temperatura. (E é ai que está o famoso processo da temperagem.) Quando esfriar, é a hora de trabalhar esse chocolate com a espátula, para garantir seu brilho. Depois, construa, aos poucos, as camadas (lembrando de levar à geladeira em cada uma delas) e ao final desse processo, você terá um ovo de páscoa pronto para ser recheado como quiser. 

Itens necessários

01

Dr.Oetker Dr. Oetker Cobertura Em Barra Sabor Chocolate Meio Amargo

A escolha do Clube para a utilização do chocolate é esse em barra, por ser mais fácil de manipular, ser de melhor custo-benefício e ter um sabor destacado. Sendo muito utilizado em diversas receitas. Veja.

02

Termômetro Digital Culinário

O melhor amigo da temperagem é justamente o termômetro. É o que vai garantir que seu chocolate nem esquente, nem esfrie demais, dando ao final um acabamento lisinho e brilhoso. Compre.

03

Jogo de Espátulas e Pegador em Silicone para Confeitaria

Para misturar bem seu chocolate e evitar ao máximo o desperdício e sujeira da bancada, indicamos esse kit de espátulas para que se adequem a quaisquer recipientes. Assim, é possível escolher aquela que se encaixa melhor em cada preparo. Acesse.

04

Forma PVC Silicone Ovo Liso 350g

Não poderia faltar. Composto de três partes, duas de acetato e uma de silicone, essa forma para Ovo de Páscoa é simplesmente essencial, além de tornar o processo rápido, fácil e prático! Veja.

05

Tramontina JOGO FACAS INOX 4PC PLENUS PRE, Preto

Para cortar o chocolate da forma que quiser e ainda aproveitar para diversas outras ocasiões na cozinha, é necessário ter boas facas. Sendo também perfeitas para uso diário, são desenvolvidas com lâminas em aço inox com tratamento térmico e devido a isso, garantem um excelente fio de corte. Os cabos são em polipropileno na cor preta, são resistentes e duráveis, podendo ainda, ir à máquina de lavar louças. Saiba mais.

06

Tigela de Preparo Marinex linha Sempre 4 litros

Essa tigela foi escolhida pensando na etapa de preparo do banho-maria. A dica aqui é: opte por uma tigela grande como essa, que tenha a boca maior que a da panela utilizada. Assim, o vapor da água não entra em contato com seu chocolate e água dentro do recipiente não toca a tigela. Garantindo maior aproveitamento. Acesse.

07

Creme De Avelã Com Cacau Nutella 650 Gramas

Um queridinho dos chocólatras e parte de um recheio delicioso. Pode ser usado tanto entre as camadas da casca de chocolate como quanto recheio de um ovo de colher (neste caso, basta misturá-lo a uma caixa de creme de leite e chocolate derretido). Compre.

08

Kit de bicos para confeitar e acessórios 106 peças

Este Kit com 106 Peças, contendo ainda 52 Bicos, é ideal para ter uma experiência de confeitaria completa e ainda aproveitar um tempo de qualidade decorando os ovos com diversos recheios. Além disso, são fabricados em material não tóxico e livre de odores desagradáveis. Acesse.

Dicas de estabelecimentos

Uma variedade de ovos de páscoa para todos os gostos Crédito: Divulgação
E se você ainda não tem certeza se vai comprar os ovos de páscoa ou fazer em casa, o Clube ainda te indica estabelecimentos com descontos para assinantes, que oferecem desde produtos mais naturais até os tradicionais ovos de colher. Não deixe de conferir nossos parceiros Ana Bandeira ChocolatesEspírito CacauAmerikas ChocolatesPippa Doces e Massas e Capitão Redighieri.

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