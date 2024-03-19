Faça Ovos de Páscoa em casa com esses 8 itens

Como fazer o Ovo de Páscoa?
Itens necessários
01
Dr.Oetker Dr. Oetker Cobertura Em Barra Sabor Chocolate Meio Amargo
02
Termômetro Digital Culinário
03
Jogo de Espátulas e Pegador em Silicone para Confeitaria
04
Forma PVC Silicone Ovo Liso 350g
05
Tramontina JOGO FACAS INOX 4PC PLENUS PRE, Preto
06
Tigela de Preparo Marinex linha Sempre 4 litros
07
Creme De Avelã Com Cacau Nutella 650 Gramas
08
Kit de bicos para confeitar e acessórios 106 peças
Dicas de estabelecimentos
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