Existe carne certa para se fazer churrasco?

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Domingo de sol, carne na brasa e, quem sabe, uma cervejinha para acompanhar. A verdade é uma só: reunir os amigos ou a família para organizar um bom churrasco no final de semana é sempre muito bom.

Essa paixão brasileira, aliás, não é de hoje. O churrasqueiro Dino do Costa Brasil Restaurante, um dos parceiros do Clube A Gazeta, conta que o churrasco como conhecemos hoje teve origem na região dos Pampas, no Rio Grande so Sul. Já que os indígenas que habitavam o local passavam as carnes ao ar livre com o auxílio de uma grelha.

Ainda segundo ele, a cultura ficou ainda mais forte com o Brasil se tornando uma das referências na criação de gado. Devido a grande oferta e disponibilidade no mercado, o churrasco se tornou acessível e faz parte do paladar brasileiro, sendo transferido de geração em geração.

Quem já está com a mente no fim de semana, Dino deu algumas dicas de corte, preparo e tipos de carne para serem utilizadas e melhorarem o seu churras.

COMO CORTAR A CARNE? Segundo Dino, a forma como se corta o bife é imprescindível para garantir a qualidade do churrasco. “A carne deve ser cortada no sentido contrário às fibras. Basta manter a lâmina da faca em um ângulo de 90 graus com as fibras da carne, fazendo a separação com a lâmina, a carne fica muito mais macia”, recomenda. QUAL O MELHOR TIPO DE CARNE? Dentre os diferentes tipos de cortes bovinos, os mais recomendados pelo churrasqueiro são: picanha, alcatra, maminha, contra filé e costela. “Cada uma delas tem o seu sabor, maior ou menor quantidade de gordura, fibra ou suculência. Outra coisa a se considerar é o paladar individual porque isso altera até o que cada um considera como o ponto ideal”, destaca. COMO ATESTAR A QUALIDADE DA CARNE? Uma tendência gastronômica atual é a carne marmorizada que é “quando a gordura é entranhada no corte. Por isso tem sido muito procurada para churrasco”, explica Dino. Claro, é importante também se atentar para carne com selo de inspeção e a procedência. PARRILLA OU GRELHA? Queridinha do momento, a parrilla tem feito sucesso nas churrascarias. Mas se ela é realmente melhor do que a tradicional grelha, para o churrasqueiro do Costa Brasil Restaurante isso é muito relativo. “A parrilla é recomendada para cortes nobres como: chorizo , ancho, t-bone e etc. Já a churrasqueira é minha predileta, porque além do gosto pessoal, ela é aceita em quase todos os tipos de carne e o carvão dá um sabor especial.” COMO DAR MAIS SABOR PARA A CARNE? Para dar mais sabor ao corte, a dica é simples. “Gosto de trabalhar somente com sal grosso, acho que cada corte já tem seu sabor único e especial, e muito tempero acaba mascarando isso, principalmente na carne vermelha”, indica Dino.

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Os assinantes do Clube A Gazeta ganham ainda 10% de desconto no valor total da conta. A churrascaria fica localizada na Avenida Hugo Musso, 826, na Praia da Costa, em Vila Velha. Com cardápio variado, o espaço ainda inclui preços justos e bom atendimento.