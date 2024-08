Dia dos Pais: 3 leituras para presentear

O Dia dos Pais está chegando! Celebrado no segundo domingo de agosto, a data foi escolhida pelo publicitário Sylvio Bhering com o objetivo de movimentar o comércio no segundo semestre. Para comemorar este dia especial, que tal 3 leituras temáticas sobre o assunto? Confira a seguir algumas dicas:

As crianças e os adolescentes do século XXI nasceram num mundo completamente tecnológico, muito diferente daquele em que fomos criados.

Como devemos lidar com bullying, nudes, crianças que não desgrudam do celular? Como orientá-los em relação ao consumo de álcool, muitas vezes presente em festinhas de 15 anos? Como reagir quando querem trazer o namorado ou a namorada para dormir em casa?

A escola prepara as crianças para o mundo real? Essa é a primeira pergunta com a qual o leitor se depara neste livro. O recado é ousado e direto: boa formação e notas altas não bastam para assegurar o sucesso de alguém. O mundo mudou; a maioria dos jovens tem cartão de crédito, antes mesmo de concluir os estudos, e nunca teve aula sobre dinheiro, investimentos, juros etc. Ou seja, eles vão para a escola, mas continuam financeiramente improficientes, despreparados para enfrentar um mundo que valoriza mais as despesas do que a poupança.