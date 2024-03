Defesa pessoal feminina: 6 itens para montar seu kit

A defesa pessoal feminina é um assunto que têm estado (e de fato tem que estar) em voga. A popularização e a conscientização sobre o tema também contribuíram para o aumento no número de cursos e na aquisição de equipamentos que possam auxiliar as mulheres no dia a dia.



Com isso, é preciso deixar evidente que a intenção deste conteúdo não é, de forma alguma, estimular a violência. Mas sim, trazer informações e ferramentas que consigam fazer as mulheres andarem com mais confiança e segurança, mesmo que por apenas portar objetos que podem vir a servir como autodefesa.