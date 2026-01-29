Clube A Gazeta
Clube A Gazeta
Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que é exclusivo para os sócios do Clube A Gazeta

Conheça novas versões da receita viral do cheesecake japonês

Confira 5 receitas variadas para fazer a receita de cheesecake com iogurte viralizada no Tiktok

Vitória
Publicado em 29/01/2026 às 17h39
Novas formas de se fazer o cheesecake japonês que "virou febre" nas redes. Crédito: Canva
Novas formas de se fazer o cheesecake japonês que "virou febre" nas redes. Crédito: Canva

O cheesecake de iogurte, ou "iogurte assado", como ficou conhecido na internet, é a prova de que as melhores receitas nem sempre são as mais elaboradas. Nascida nas redes sociais, essa sobremesa viralizou no TikTok por ser incrivelmente fácil de fazer, utilizando poucos ingredientes e podendo ser preparada em poucas horas.

O resultado é uma textura que lembra um flan ou um cheesecake leve, com a vantagem de ser uma opção mais saudável e proteica.

Mas, como toda boa tendência, ela não para de evoluir. Se você já dominou a receita original, prepare-se para conhecer as versões que estão tomando conta do feed e que vão te fazer querer testar agora mesmo.

Cheesecake de iogurte proteico com frutas vermelhas

Esta é a versão favorita de quem busca um doce sem culpa e com alto teor de proteína. A base é a mesma, mas o segredo está em usar iogurte grego natural ou, melhor ainda, iogurte proteico. Para a receita, você vai precisar de:

  • 1 pote de iogurte proteico, 1 ovo, 1 colher de sopa de leite em pó desnatado e adoçante a gosto.
  • Misture tudo, despeje em uma forma pequena e leve para assar.
  • O toque final fica por conta de uma geleia caseira de frutas vermelhas (morango, framboesa e mirtilo) feita com as frutas e um pouco de chia, que adiciona sabor e antioxidantes.
3 Peças Conjunto de Formas Springform em Forma Coração

3 Peças Conjunto de Formas Springform em Forma Coração

Baoblaze Forma para lasanha de cheesecake

Baoblaze Forma para lasanha de cheesecake

Forma de Cheesecake de Aço Inoxidável

Forma de Cheesecake de Aço Inoxidável

Forma Com Fundo Falso Removí­vel Redonda

Forma Com Fundo Falso Removí­vel Redonda

Forma Assadeira Redonda Antiaderente

Forma Assadeira Redonda Antiaderente

Cheesecake de iogurte com biscoito

Inspirada no famoso cheesecake japonês, essa variação adiciona uma camada de biscoito triturado à base. A receita viral que usa o biscoito grego Bischoff é a mais popular, mas você pode usar biscoito de maisena ou cookies de baunilha.

  • Para a base, triture cerca de 8 a 10 biscoitos e misture com uma colher de manteiga derretida.
  • Pressione no fundo da forma.
  • Para o recheio, use 225g de iogurte grego, 2 colheres de sopa de cream cheese e adoçante.
  • A adição do cream cheese confere uma textura mais cremosa e próxima do cheesecake tradicional, mas ainda com a leveza do iogurte.

Cheesecake de iogurte de chocolate (Brownie proteico)

Para os amantes de chocolate, essa versão transforma o cheesecake de iogurte em um delicioso brownie proteico. A receita é simples:

  • Adicione 1 colher de sopa de cacau em pó 100% e 1 colher de chá de essência de baunilha à mistura base (iogurte, ovo e adoçante).
  • Para um toque extra de indulgência, você pode misturar algumas gotas de chocolate amargo ou pedaços de chocolate proteico.
  • O resultado é uma sobremesa com sabor intenso de chocolate, que fica perfeita quando servida com uma bola de sorvete light ou uma calda de chocolate sem açúcar.

Cheesecake de iogurte na airfryer

A airfryer se tornou a melhor amiga dessa receita, pois ela assa o cheesecake de iogurte de forma rápida e uniforme, garantindo aquela casquinha dourada por cima. A receita é a original, mas o modo de preparo é o diferencial.

  • Despeje a mistura em um ramequim ou forma pequena e leve à airfryer a 165ºC por cerca de 25 a 30 minutos.
  • O tempo pode variar, mas o ponto ideal é quando o centro ainda estiver levemente mole.
  • Deixe esfriar completamente antes de servir.
MONDIAL Fritadeira Sem Óleo Grand Family Inox

MONDIAL Fritadeira Sem Óleo Grand Family Inox

Air Fryer Philco 4L Revestimento Redstone

Air Fryer Philco 4L Revestimento Redstone

MONDIAL Fritadeira Sem Óleo Air Fryer

MONDIAL Fritadeira Sem Óleo Air Fryer

Fritadeira Sem Óleo Oster 127V

Fritadeira Sem Óleo Oster 127V

Fritadeira Air Fryer Britânia

Fritadeira Air Fryer Britânia

Cheesecake de iogurte com calda de limão siciliano

Para quem prefere um toque cítrico e refrescante, a versão com limão siciliano é a pedida.

  • Adicione raspas de 1 limão siciliano e 1 colher de sopa do suco à mistura base.
  • O limão não só adiciona um sabor vibrante, mas também ajuda a firmar a textura do cheesecake.
  • Sirva com uma calda simples feita com suco de limão, adoçante e um pouco de amido de milho para engrossar.
  • É a sobremesa perfeita para os dias mais quentes, lembrando um lemon pie leve e saudável.

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Receitas

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.