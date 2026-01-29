Conheça novas versões da receita viral do cheesecake japonês

Novas formas de se fazer o cheesecake japonês que "virou febre" nas redes. Crédito: Canva

O cheesecake de iogurte, ou "iogurte assado", como ficou conhecido na internet, é a prova de que as melhores receitas nem sempre são as mais elaboradas. Nascida nas redes sociais, essa sobremesa viralizou no TikTok por ser incrivelmente fácil de fazer, utilizando poucos ingredientes e podendo ser preparada em poucas horas.



O resultado é uma textura que lembra um flan ou um cheesecake leve, com a vantagem de ser uma opção mais saudável e proteica.

Mas, como toda boa tendência, ela não para de evoluir. Se você já dominou a receita original, prepare-se para conhecer as versões que estão tomando conta do feed e que vão te fazer querer testar agora mesmo.

Cheesecake de iogurte proteico com frutas vermelhas

Esta é a versão favorita de quem busca um doce sem culpa e com alto teor de proteína. A base é a mesma, mas o segredo está em usar iogurte grego natural ou, melhor ainda, iogurte proteico. Para a receita, você vai precisar de:

1 pote de iogurte proteico, 1 ovo, 1 colher de sopa de leite em pó desnatado e adoçante a gosto.



Misture tudo, despeje em uma forma pequena e leve para assar.



O toque final fica por conta de uma geleia caseira de frutas vermelhas (morango, framboesa e mirtilo) feita com as frutas e um pouco de chia, que adiciona sabor e antioxidantes.



Cheesecake de iogurte com biscoito

Inspirada no famoso cheesecake japonês, essa variação adiciona uma camada de biscoito triturado à base. A receita viral que usa o biscoito grego Bischoff é a mais popular, mas você pode usar biscoito de maisena ou cookies de baunilha.

Para a base, triture cerca de 8 a 10 biscoitos e misture com uma colher de manteiga derretida.



Pressione no fundo da forma.



Para o recheio, use 225g de iogurte grego, 2 colheres de sopa de cream cheese e adoçante.



A adição do cream cheese confere uma textura mais cremosa e próxima do cheesecake tradicional, mas ainda com a leveza do iogurte.



Cheesecake de iogurte de chocolate (Brownie proteico)

Para os amantes de chocolate, essa versão transforma o cheesecake de iogurte em um delicioso brownie proteico. A receita é simples:

Adicione 1 colher de sopa de cacau em pó 100% e 1 colher de chá de essência de baunilha à mistura base (iogurte, ovo e adoçante).



Para um toque extra de indulgência, você pode misturar algumas gotas de chocolate amargo ou pedaços de chocolate proteico.



O resultado é uma sobremesa com sabor intenso de chocolate, que fica perfeita quando servida com uma bola de sorvete light ou uma calda de chocolate sem açúcar.



Cheesecake de iogurte na airfryer

A airfryer se tornou a melhor amiga dessa receita, pois ela assa o cheesecake de iogurte de forma rápida e uniforme, garantindo aquela casquinha dourada por cima. A receita é a original, mas o modo de preparo é o diferencial.

Despeje a mistura em um ramequim ou forma pequena e leve à airfryer a 165ºC por cerca de 25 a 30 minutos.



O tempo pode variar, mas o ponto ideal é quando o centro ainda estiver levemente mole.



Deixe esfriar completamente antes de servir.



Cheesecake de iogurte com calda de limão siciliano

Para quem prefere um toque cítrico e refrescante, a versão com limão siciliano é a pedida.

Adicione raspas de 1 limão siciliano e 1 colher de sopa do suco à mistura base.



O limão não só adiciona um sabor vibrante, mas também ajuda a firmar a textura do cheesecake.



Sirva com uma calda simples feita com suco de limão, adoçante e um pouco de amido de milho para engrossar.



É a sobremesa perfeita para os dias mais quentes, lembrando um lemon pie leve e saudável.



