Se cuida

5 dicas para escolher um chocolate saudável e de qualidade

Veja informações importantes no rótulo que podem ajudar a encontrar uma melhor opção

Com o aumento do preço do cacau desde o início de 2025, por conta das mudanças climáticas que afetam os seus principais países produtores, como Costa do Marfim e Gana, tem se tornado mais comum produtos com “sabor chocolate” nas prateleiras do mercado, deixando a desejar no aroma, no gosto e nos benefícios à saúde. >