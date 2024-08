Conheça 10 vinhos para brindar com seu pai no Dia dos Pais

Aproveite o Dia dos Pais com vinhos indicados. Crédito: Divulgação

O Clube, em parceria com a Vinsel Vinhos, realizou uma ação especial para o Dia dos Pais, intitulada "Meu Pai Sommelier", com o objetivo de celebrar e valorizar essa figura tão importante, que simboliza amor, carinho e segurança em nossas vidas. Nesta ação, os assinantes do Clube foram convidados a responder à pergunta: "Se seu pai fosse um vinho, qual seria e por quê?". As respostas revelaram facetas emocionantes e criativas, refletindo a singularidade de cada pai através das características dos vinhos.

Para celebrar essa data especial, compilamos uma lista única de vinhos que simbolizam as qualidades dos pais, de acordo com as descrições carinhosas enviadas pelos assinantes. A seguir, apresentamos algumas das respostas mais marcantes, junto com as indicações de vinhos que mais se aproximam das descrições desses heróis.

Vinho Palmira Reserva Cabernet Sauvignon

Conheça um vinho de estrutura equilibrada e notas suaves. Crédito: Divulgação

Este é um vinho com uma cor vermelho-rubi profunda. Nele, temos notas de ameixa fresca, geleia de amora e até mentol, que dão lugar a uma experiência encorpada e ao mesmo tempo muito bem equilibrada. Além disso, apresenta uma complexidade e sofisticação características das notas suaves de madeira.

Muitos dos assinantes escolheram vinhos Cabernet Sauvignon para representar a elegância de seus pais nas respostas da promoção. Entre eles, Lorena Castiglioni destaca: "Meu pai seria um cabernet sauvignon pois é um vinho na medida certa! É um vinho que está disposto a combinar com tudo como carnes, peixes, queijos, risotos... topa tudo assim como meu pai! Além disso é um vinho que envelhece muito bem assim como o meu pai está!"

Vinho Tinto Argentino Cordero Con Piel de Lobo Cabernet Sauvignon 750ml

Desfrute de um Vinho Tinto Argentino no Dia dos Pais. Crédito: Divulgação

O Cordero con Piel de Lobo é um vinho argentino, com notas de frutas vermelhas e taninos de café expresso, sendo um dos mais vendidos do mercado. Em alta entre os presentes para os pais, os vinhos Cabernet Sauvignon também são uma das escolhas preferidas dos assinantes para representar a figura paterna.

Vinho do Porto Taylor's Fine Tawny 750ml

Experimente o Vinho do Porto harmonizando-o com sobremesas. Crédito: Divulgação

Este vinho do Porto Taylor’s Fine Tawny é um tinto originário de Portugal, feito a partir das uvas Touriga Nacional, tinta roriz, tinto cao e touriga francesa. Seu teor alcoólico é de 20%. É uma excelente escolha para harmonizar com sobremesas à base de amêndoas e queijos intensos no Dia dos Pais, sendo ainda uma opção muito sofisticada de presente.

Sobre o assunto, Adriana Toscano destaca: "Seria um vinho do Porto. Ele é Clássico, tradicional, Elegante, forte mas ao mesmo tempo doce, por isso acho que sua lembrança me remete a um bom vinho do Porto."

Vinho Rosé Chileno Perez Cruz Rosé Lingal 750ml

Explore uma forte indicação de vinho rosé. Crédito: Divulgação

A assinante Daniele Barreto escolheu o vinho Rosé como representação, sendo o Perez Cruz uma indicação do Clube, que brilha nessa categoria. Ela afirma: "Meu pai adorável, é um vinho rosé ser super extrovertido, se relacionar com facilidade e se adaptar ao meio em que esta inserido. Esse é meu pai. "

O rótulo da Viña Pérez Cruz é de uma das mais renomadas vinícolas do Chile. Além da alta qualidade de seus vinhos, a vinícola chama a atenção pelo belo edifício erguido com madeira nativa e arquitetura que remete à forma da barrica de carvalho. Sua cave subterrânea abriga cinco mil barricas em um ambiente com temperatura e umidade naturalmente controladas.

Maison Carles Château Croix des Rouzes Pomerol

Conheça um vinho que mistura robustez e leveza. Crédito: Divulgação

Este é um vinho que exala aromas de geleias, além de toques de baunilha e caramelo e notas finais de café. Ele é equilibrado e traz taninos sedosos à equação, tendo um paladar macio e harmonizando muito bem com carnes vermelhas e pratos à base de cogumelos.

Como um vinho de tradição, não poderia faltar na nossa lista de Dia dos Pais, pensado a partir da resposta de Rafhael Guimarães: "Se meu pai fosse um vinho, ele seria um Chateau Croix des Rouzes do Pomerol. Assim como este vinho, meu pai é uma combinação harmoniosa de força e sutileza. Ele carrega consigo a sabedoria dos anos e a riqueza de experiências, oferecendo sempre um conforto profundo e uma presença marcante. Tal como o Bordeaux, ele melhora com o tempo, tornando-se cada vez mais complexo e fascinante, deixando uma impressão duradoura em todos que têm o privilégio de conhecê-lo"

Vinho Tinto Chileno Perez Cruz Gran Reserva Cabernet Sauvignon 750ml

Saboreie vinhos que destacam por sua harmonia única. Crédito: Divulgação

Outra opção de Cabernet Sauvignon é este Gran Reserva, que oferece nuances de fruta e carvalho. Ele tem uma coloração vermelha granada e exala aromas de cacau em pó e café expresso. Além disso, no paladar é macio, com sabores exuberantes de cerejas, amoras e mirtilos. Assim como o Croix des Rouzes, pode ser harmonizado muito bem com carnes vermelhas e cogumelos.

Aline Torres destaca: "Se meu pai fosse um vinho, seria um Gran Reserva, por ser de excelente safra e mais maduro com o tempo. Além disso, seria um Syrah, que com o tempo ficam ainda melhores e mais marcantes".

Casa Donoso Palmira Reserva Especial Chardonnay

Aprecie a elegância e complexidade de um bom Chardonnay. Crédito: Divulgação

O Casa Donoso Palmira Reserva Especial Chardonnay é uma representação refinada. Com uma tonalidade amarelo-dourada, seduz desde o primeiro instante. Seus aromas revelam tons como abacaxi e banana, delicadamente entrelaçados com toques de baunilha e carvalho. No paladar, sua textura cremosa aliada a uma acidez refrescante oferece uma experiência suave e equilibrada, resultando em um final prolongado e marcante.

Vinho Quintas de Melgaço Verde Lagar Branco

Refresque-se com um vinho suave e leve. Crédito: Divulgação

O Lagar Vinho Verde Branco é um vinho leve, suave e com um frescor notável. Proveniente da sub-região de Monção e Melgaço, no extremo norte de Portugal, ele se destaca como uma das joias da mais prestigiada área de produção de Vinhos Verdes.

Vinho Adega da Vermelha Bus. 9 Tinto

Aproveite o estruturado dos melhores rótulos. Crédito: Divulgação

O Vinho Adega da Vermelha Bus. 9 Tinto apresenta uma cor vermelho granada intensa e convidativa. No aroma, revela notas de frutos vermelhos maduros, acompanhadas por um sutil toque de baunilha que lhe confere complexidade e elegância. No paladar, este vinho destaca-se pelo seu gosto macio e estrutura média, proporcionando uma experiência agradável e equilibrada. Para apreciar plenamente suas qualidades, recomenda-se servi-lo em um copo de vidro apropriado, à temperatura ideal de 15ºC a 17ºC.

Viña Las Perdices Las Perdices Malbec Malbec

Explore as características frutadas e toque amadeirado. Crédito: Divulgação

Viña Las Perdices Las Perdices Malbec Malbec O Viña Las Perdices Las Perdices Malbec Malbec é um vinho que combina tradição e qualidade. Com temperatura de serviço ideal de 18°C, seu teor alcoólico é de 13,5%. O vinho passa por um envelhecimento de 6 meses em barricas de carvalho francês e americano, o que contribui para sua complexidade e sabor.

Visualmente, apresenta uma cor rubi com reflexos violáceos. No aroma, destacam-se as frutas vermelhas, com um leve toque amadeirado. Na boca, possui bom corpo, taninos macios e acidez agradável. É uma excelente escolha para apreciadores de Malbec que buscam equilíbrio e elegância.

Por fim, dando base às quatro últimas indicações e ganhando a curadoria do Clube, Ana Isabella da Silva Almeida teve sua resposta como a mais votada:

"Em sua jovialidade etária no auge da década de 60/70, diria que meu pai seria um robusto e refinado Palmira Reserva Especial Merlot. Fazia sucesso com as garotas! Mas o tempo passou e hoje já não posso dizer "robusto". Talvez barrigudo. kk. Já em épocas de laborais e de eventos sociais, seria um elegante Rosé Lingal Perez Cruz. Alinhado e sempre muito distinto com seu bigode peculiar da geração. Acho que ele nunca seria um fresco (apesar da sua leveza como pai) Lagar Vinho Verde, pois nunca o vi titubear em qualquer situação. Sempre muito forte e determinado. Mas em todas as fases de sua vida, sim, ele seria um vibrante Bus 9 Tinto, pois uma coisa que aprendi com ele é a celebrar e vibrar pela vida, não importando as dificuldades e adversidades. Meu pai é um exemplo e estar ao lado dele, com ou sem um bom vinho, faz meu coração transbordar de tanto amor."

Conheça algumas das famílias dos assinantes que tiveram as melhores respostas. Crédito: Clube A Gazeta

A ação "Meu Pai Sommelier" foi uma maneira criativa e emocional de celebrar o Dia dos Pais, onde os vinhos serviram como metáforas para as qualidades e características dos nossos heróis. Cada vinho escolhido carrega em si a essência de um pai, traduzindo em sabores e aromas a presença insubstituível deles em nossas vidas. Com essa lista especial, esperamos que todos possam encontrar no vinho uma forma de brindar e homenagear os pais que nos guiam com tanto amor e dedicação.

