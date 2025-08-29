Como ter uma casa inteligente gastando pouco: 7 produtos a partir de R$28

Do controle por voz aos sensores de movimento: dispositivos inteligentes que transformam qualquer casa em uma smart. Crédito: Inteligência Artificial

Quem disse que ter uma casa inteligente é "coisa de rico"? Se você acha que precisa investir milhares de reais para automatizar sua residência, prepare-se para uma boa surpresa. Com produtos que custam menos que uma pizza grande, é possível dar os primeiros passos rumo à sua smart home e ainda impressionar familiares e amigos.

A revolução da automação residencial finalmente chegou ao alcance do brasileiro médio. Lâmpadas inteligentes podem ser encontradas por valores a partir de R$ 28, enquanto tomadas smart custam cerca de R$ 100. Com esses investimentos básicos, você já consegue controlar luzes e aparelhos pelo celular, programar horários e até mesmo dar comandos de voz.

O segredo está em começar pequeno e ir expandindo aos poucos. Não é necessário transformar toda a casa de uma vez, você pode iniciar com um ou dois dispositivos e, gradualmente, criar um ecossistema inteligente que funcione de acordo com suas necessidades e orçamento.

Smart Home em Etapas: Como Começar

Etapa 1 - Iluminação: Comece substituindo as lâmpadas mais usadas por versões inteligentes. Sala e quarto são bons pontos de partida.

Etapa 2 - Automação de Aparelhos: Adicione uma ou duas tomadas inteligentes nos aparelhos que você mais usa: cafeteira, ventilador, abajur.



Etapa 3 - Controle por Voz: Inclua um Echo Dot para unificar o controle e adicionar comandos de voz ao sistema.



Etapa 4 - Expansão Gradual: Com a base funcionando, vá adicionando novos dispositivos conforme suas necessidades e disponibilidade financeira.



Produtos Smart Que Cabem no Seu Orçamento

Separamos uma lista com os dispositivos mais acessíveis do mercado brasileiro para você começar a automatizar sua casa hoje mesmo. Cada produto foi selecionado pensando na melhor relação custo-benefício e facilidade de instalação para iniciantes.

1. Lâmpadas Inteligentes: O Primeiro Passo

As lâmpadas inteligentes LED Wi-Fi podem ser encontradas a partir de R$ 28*, sendo uma das opções mais baratas do mercado. Essas lâmpadas permitem controlar a intensidade da luz, mudar cores quando possuem tecnologia RGB, que permite escolher entre milhões de cores para personalizar completamente o ambiente de acordo com sua necessidade ou humor através do celular.

2. Tomadas Inteligentes: Automatize qualquer aparelho

As tomadas smart podem ser encontradas a partir de R$55 e são verdadeiras "mágicas" da automação. Com elas, qualquer aparelho comum se torna inteligente. Essas tomadas inteligentes permitem programar horários para que aparelhos sejam ligados ou desligados automaticamente, sem precisar estar próximo ao equipamento.

Imagine programar a cafeteira para preparar o café 15 minutos antes do seu despertador, ou desligar automaticamente aparelhos em standby durante a madrugada para economizar energia.

3. Alexa: Sua Assistente Virtual

O Amazon Echo Dot é o coração de uma casa inteligente com Alexa, permitindo controlar todos os dispositivos compatíveis apenas com a voz. Ele oferece conexão Wi-Fi e Bluetooth, ajudando a realizar várias tarefas como tocar músicas, atender chamadas e verificar a previsão do tempo.

4. Sensores de Movimento: Segurança e Automação