Como ter uma casa inteligente gastando pouco: 7 produtos a partir de R$28

Confira o guia com dispositivos smart baratos para automatizar sua residência sem comprometer no seu orçamento

Vitória
Publicado em 29/08/2025 às 14h30
Do controle por voz aos sensores de movimento: dispositivos inteligentes que transformam qualquer casa em uma smart. Crédito: Inteligência Artificial

Quem disse que ter uma casa inteligente é "coisa de rico"? Se você acha que precisa investir milhares de reais para automatizar sua residência, prepare-se para uma boa surpresa. Com produtos que custam menos que uma pizza grande, é possível dar os primeiros passos rumo à sua smart home e ainda impressionar familiares e amigos.

A revolução da automação residencial finalmente chegou ao alcance do brasileiro médio. Lâmpadas inteligentes podem ser encontradas por valores a partir de R$ 28, enquanto tomadas smart custam cerca de R$ 100. Com esses investimentos básicos, você já consegue controlar luzes e aparelhos pelo celular, programar horários e até mesmo dar comandos de voz.

O segredo está em começar pequeno e ir expandindo aos poucos. Não é necessário transformar toda a casa de uma vez, você pode iniciar com um ou dois dispositivos e, gradualmente, criar um ecossistema inteligente que funcione de acordo com suas necessidades e orçamento.

Smart Home em Etapas: Como Começar

Etapa 1 -  Iluminação: Comece substituindo as lâmpadas mais usadas por versões inteligentes. Sala e quarto são bons pontos de partida.

Etapa 2 - Automação de Aparelhos: Adicione uma ou duas tomadas inteligentes nos aparelhos que você mais usa: cafeteira, ventilador, abajur.

Etapa 3 - Controle por Voz: Inclua um Echo Dot para unificar o controle e adicionar comandos de voz ao sistema.

Etapa 4 - Expansão Gradual: Com a base funcionando, vá adicionando novos dispositivos conforme suas necessidades e disponibilidade financeira.

Produtos Smart Que Cabem no Seu Orçamento

Separamos uma lista com os dispositivos mais acessíveis do mercado brasileiro para você começar a automatizar sua casa hoje mesmo. Cada produto foi selecionado pensando na melhor relação custo-benefício e facilidade de instalação para iniciantes.

1. Lâmpadas Inteligentes: O Primeiro Passo

As lâmpadas inteligentes LED Wi-Fi podem ser encontradas a partir de R$ 28*, sendo uma das opções mais baratas do mercado. Essas lâmpadas permitem controlar a intensidade da luz, mudar cores quando possuem tecnologia RGB, que permite escolher entre milhões de cores para personalizar completamente o ambiente de acordo com sua necessidade ou humor através do celular.

Lâmpara inteligente LED Tramontina

Lâmpara inteligente LED Tramontina

Compatível com Alexa e Google Assistente

Lâmpara inteligente LED Avant Neo

Lâmpara inteligente LED Avant Neo

2. Tomadas Inteligentes: Automatize qualquer aparelho

As tomadas smart podem ser encontradas a partir de R$55 e são verdadeiras "mágicas" da automação. Com elas, qualquer aparelho comum se torna inteligente. Essas tomadas inteligentes permitem programar horários para que aparelhos sejam ligados ou desligados automaticamente, sem precisar estar próximo ao equipamento.

Imagine programar a cafeteira para preparar o café 15 minutos antes do seu despertador, ou desligar automaticamente aparelhos em standby durante a madrugada para economizar energia.

Tomada inteligente 20A Ekaza

Tomada inteligente 20A Ekaza

Smart Plug Positivo 10A

Smart Plug Positivo 10A

Tomada Inteligente - 1 Tomada, 2 Usb

Tomada Inteligente - 1 Tomada, 2 Usb

3. Alexa: Sua Assistente Virtual

O Amazon Echo Dot é o coração de uma casa inteligente com Alexa, permitindo controlar todos os dispositivos compatíveis apenas com a voz. Ele oferece conexão Wi-Fi e Bluetooth, ajudando a realizar várias tarefas como tocar músicas, atender chamadas e verificar a previsão do tempo.

Alexa Echo Dot

Alexa Echo Dot

Alexa Echo Pop

Alexa Echo Pop

4. Sensores de Movimento: Segurança e Automação

Os sensores de movimento oferecem detecção automática de presença. Opções com conexão Wi-Fi e compatibilidade com assistentes virtuais podem ser encontrados em bons preços. Esses dispositivos podem acender luzes automaticamente quando você chega em casa ou enviar notificações no smartphone quando detectam movimento.

Kit 2 Luminárias LED Recarregáveis com Sensor De Movimento

Kit 2 Luminárias LED Recarregáveis com Sensor De Movimento

Sensor De Presença Compacto Wifi Ekaza Zigbee

Sensor De Presença Compacto Wifi Ekaza Zigbee

Kit Sensores Segurança E Automação Residencial Ekaza

Kit Sensores Segurança E Automação Residencial Ekaza

1 Ekaza Smart Hub + 1 Sensor de Presença + 1 Sensor de Abertura

5. Controle Remoto Universal Smart

O controle remoto universal infravermelho inteligente pode ser  compatível com assistentes virtuais. Ele permite controlar TV, ar-condicionado, som e outros aparelhos com controle IR através de um único dispositivo conectado ao Wi-Fi, ou seja, um celular ou um comando de voz pela Alexa, por exemplo.

Controle Remoto Universal Inteligente Ekaza

Controle Remoto Universal Inteligente Ekaza

Controle Remoto Universal Inteligente Intelbras

Controle Remoto Universal Inteligente Intelbras

6. Câmeras de Segurança Smart

As câmeras inteligentes básicas começam em torno de R$ 89 e permitem monitoramento remoto pelo smartphone. Serviços como o Claro SmartHome oferecem monitoramento por câmeras com mensalidade de R$ 29,90, mas você também pode optar por câmeras independentes que funcionam apenas com Wi-Fi.

Câmera Smart

Câmera Smart

Câmera de Segurança TP-Link Tapo C200

Câmera de Segurança TP-Link Tapo C200

Gira 360º, Wfi, 1080p Full HD, Visão Noturna, Audio de duas vias, Detecção de Movimentos, pareia com Alexa, 512G de Armazenamento Local.

7. Kit Completo Iniciante

Para quem quer começar com tudo integrado, kits básicos com central smart, sensores de porta e movimento custam a partir de R$178. Embora alguns usuários relatem limitações, são uma boa opção para primeiros passos na automação residencial.

Kit Casa Conectada Positivo

Kit Casa Conectada Positivo

Kit acompanha 03 produtos inteligentes: 01 Smart Plug (10A) + 01 Controle Universal + 01 Lâmpada Wi-Fi (9W) LED.

Kit Casa Conectada EKAZA

Kit Casa Conectada EKAZA

1 Controle Universal, 1 tomada Wi-fi, 1 Smart Lâmpada Wi-fi. Bivolt, Compatível com Alexa.

Vale a Pena Investir?

Absolutamente! Além da praticidade e do "efeito uau" que uma casa inteligente proporciona, os dispositivos smart podem ajudar a economizar energia ao evitar aparelhos esquecidos ligados e otimizar o uso da iluminação. Com investimentos alcançáveis, é uma modernização que cabe em qualquer orçamento.

A casa inteligente não é mais um luxo do futuro, é uma realidade acessível do presente. Comece pequeno, planeje suas compras e, em poucos meses, você terá uma residência automatizada sem ter comprometido suas finanças.

