Como escolher o fogão para a cozinha? Veja qual combina com você

Escolher um fogão para comprar é uma daquelas situações em que tudo parecia simples, mas ao dar início à busca, passa a ser uma decisão complicada. São diversos modelos, bocas, fornos, grades, mesas de vidro, inox, embutir, 4, 5 bocas, queimador triplo... Sem contar os valores. Mas, acredite, nem sempre é tão complicado quanto aparenta.



A cozinha mudou. Não é mais apenas o lugar onde a comida fica pronta antes de ser posta na mesa. Para muita gente, cozinhar virou ritual, hobby, forma de cuidar da família dos amigos. E o fogão se torna o centro disso tudo. Por isso, selecionamos os melhores modelos disponíveis no mercado organizados de um jeito diferente: não por tipo ou marca, mas pelo seu perfil como cozinheiro. Afinal, o fogão perfeito para um casal que aquece marmita no jantar não tem nada a ver com o fogão ideal para uma família de seis pessoas que cozinha almoço e jantar todos os dias.

Antes de chegar aos modelos, vale a pena responder a três perguntas rápidas para entender o seu perfil. Confira no quiz a seguir:

Quiz - Qual fogão é o seu? Quiz rápido Qual fogão combina com você?

Custo-benefício sem abrir mão do essencial

Nem todo mundo precisa de um fogão de chef. Para quem cozinha no cotidiano, aquele feijão, o frango assado do fim de semana, o macarrão da pressa, o que importa é confiabilidade, facilidade de limpeza e preço justo. O fogão de piso tradicional segue sendo o mais vendido no Brasil porque cumpre esse papel com eficiência.

Os modelos nessa faixa têm 4 ou 5 bocas, forno com visor e acendimento automático. Sem complicação, e é exatamente o que você precisa.

Fogão Mueller 5 Bocas com Mesa de Vidro (MFV5BB) Mesa de vidro temperado de fácil limpeza, 5 bocas com queimador central de 3.700W, visor panorâmico no forno e acendimento automático. Boa escolha para famílias que cozinham com frequência e querem praticidade sem pagar caro. Compre na Amazon Compre no Mercado Livre Fogão Suggar Select 5 Bocas Mesa de Inox Mesa em inox, mais resistente a arranhões que o vidro, com 5 bocas, acendimento automático e forno com grill. Bivolt, o que facilita a instalação e uma eventual mudança. Visual neutro que combina com qualquer cozinha. Compre na Amazon Compre no Mercado Livre Fogão Brastemp 4 Bocas com Mesa de Vidro (BFO4VAE) Modelo de piso da Brastemp com mesa de vidro temperado e grades duplas de ferro fundido. Acendimento automático, forno com visor e acabamento preto. Para quem quer uma marca de referência sem ir ao segmento premium. Compre na Amazon Compre no Mercado Livre

Design integrado para cozinhas planejadas

Se a cozinha tem móveis planejados, bancada de porcelanato ou aquela estética clean que aparece nos perfis de decoração, o fogão de piso pode quebrar a harmonia do ambiente. Para esse perfil, o fogão de embutir é a solução: ele se encaixa nos armários com visual integrado, sem bordas aparentes.

O fogão de embutir exige planejamento prévio com o marceneiro, as medidas precisam ser respeitadas, mas o resultado compensa. Além do visual, esses modelos costumam ter acabamento premium e recursos mais avançados.

Alta funcionalidade para famílias grandes e quem ama cozinhar

Para quem cozinha todo dia para uma família grande, recebe pessoas em casa ou simplesmente leva o cozimento a sério, o fogão precisa acompanhar o ritmo. Aqui entram os modelos com mais bocas, queimador triplo e recursos de forno mais avançados.

Modelos com queimador ultra-rápido (o grande do centro, que acelera caldos e frituras), forno com grill e capacidade acima de 90 litros fazem diferença real no dia a dia. Para quem gosta de preparar prato principal e sobremesa ao mesmo tempo, o duplo forno é um diferencial que vale o investimento.

Antes de fechar a compra

Independentemente do modelo escolhido, vale checar dois pontos práticos. Primeiro, as medidas: um fogão de piso ocupa espaço fixo na cozinha, enquanto o de embutir precisa de um nicho com dimensões exatas. Segundo, a certificação do INMETRO: todos os fogões comercializados no Brasil devem ter o selo, que garante conformidade com as normas de segurança para uso doméstico.

Feita a lição de casa, o resto é simples: qual refeição você mais gosta de preparar? O fogão certo vai fazer você querer cozinhar mais.

