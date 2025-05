Como encontrar o tipo de base ideal para sua pele? Veja dicas

Marcas como Bruna Tavares, Niina Secrets e Payout integram a lista. Crédito: Canva

Para além da cor: encontrar a base mais indicada envolve entender o seu tipo de pele, escolher a cobertura certa para cada ocasião e até considerar o clima da sua cidade. Com opções que vão das bases com ótimo custo-benefício até as importadas, conheça produtos como a Base Daily Tint Cream, da Niina Secrets, até a Teint Idôle Ultra Wear da Lancôme.

A seguir, veja como identificar seu tipo de pele, entender os diferentes acabamentos e coberturas, e confira dicas específicas para pele oleosa, seca, mista e normal. Também falamos sobre corretivos, pincéis e truques que fazem a diferença no resultado final.

Como descobrir o seu tipo de pele?

Saber o seu tipo de pele é o primeiro passo para escolher uma base que funcione bem no seu rosto. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), existem 4 tipos de pele: a oleosa, seca, mista e normal. Veja como identificar cada uma:



Pele oleosa: esse tipo de pele tende a apresentar brilho excessivo, principalmente na zona T (testa, nariz e queixo), poros dilatados e tendência à acne. De acordo com a SBD, "Além da herança genética, contribuem para a oleosidade da pele os fatores hormonais, o excesso de sol, o estresse e uma dieta rica em alimentos com alto teor de gordura."

Como dica prática, vale fazer testes online como o da Vichy, ou ainda o 'teste do dia', para ter uma noção. O método consiste em observar como o rosto reage durante o dia. Se sentir a pele brilhante e oleosa ao final do dia, isso indica uma pele oleosa. No entanto, se apenas a zona T estiver brilhando, mas o resto do rosto apresentar um aspecto matte, é possível que a pele seja mista.

Por outro lado, se estiver com a aparência escamosa ou até vermelha, sua pele pode ser seca ou até sensível. Por fim, a pele normal irá apresentar mudanças mínimas (ou nenhuma) no nível de sebo, vermelhidão ou mesmo mudanças de cor. Vale lembrar que, para entender de forma precisa o seu tipo de pele, é necessário consultar um dermatologista.

Qual é a melhor base para cada tipo de pele?

A base líquida é a mais comum e versátil, indicada para todos os tipos de pele, com acabamento que varia entre matte, natural e luminoso. A base em creme tem textura mais densa e hidratante, sendo ótima para peles secas ou maduras.

A base em bastão, também chamada de stick, é prática para carregar na bolsa e tem boa cobertura, ideal para peles normais e mistas. Já a base em pó oferece acabamento seco e é recomendada para peles oleosas, principalmente em dias quentes.

Pele oleosa

A base ideal para pele oleosa precisa controlar o brilho, ter boa fixação e ajudar a minimizar os poros.

Opte por bases matificantes e oil free, que absorvem a oleosidade e mantêm a pele sequinha por mais tempo.

Fórmulas com ingredientes como ácido salicílico, niacinamida ou argila ajudam a tratar e equilibrar a produção de sebo.

Em geral, é preferível a utilização de versões com toque seco ou até em pó. Por outro lado, bases muito cremosas ou com efeito glow não são muito indicadas, principalmente se não se apresentarem em uma versão oil free. Também vale apostar na aplicação de pós translúcidos e brumas para trazer um aspecto de pele hidratada.

Pele seca

A pele seca precisa de bases com ação hidratante para evitar o aspecto craquelado.

Prefira fórmulas hidratantes, com acabamento glow ou luminoso.

Bases em creme, líquidas com ativos hidratantes ou com ácido hialurônico são boas escolhas.

Evite bases matte ou em pó, que podem evidenciar ainda mais a textura seca. Dica: hidrate bem a pele com cremes faciais antes da aplicação de maquiagem.

Pele mista

A pele mista exige equilíbrio na escolha do produto.

Bases oil free, com acabamento semi-matte ou natural, são ideais para evitar o ressecamento nas áreas mais secas e o brilho na zona T.

Fórmulas equilibradas, com controle de oleosidade, funcionam bem.

O uso combinado de produtos também pode ajudar: primer matificante na zona T e base hidratante nas laterais, por exemplo.

Pele normal

A pele normal tem mais liberdade de escolha.

Pode usar bases com diferentes tipos de acabamento: matte, glow, natural ou aveludado.

A escolha vai depender do gosto pessoal e da ocasião.

É importante manter a hidratação da pele e usar protetor solar mesmo com base.

Como escolher a base certa para o seu tom de pele?

O primeiro passo é identificar o subtom da sua pele — ele pode ser quente (com fundo amarelado ou dourado), frio (rosado ou avermelhado) ou neutro (mistura equilibrada entre os dois). Uma dica simples é observar a cor das veias do pulso: se forem esverdeadas, o subtom tende a ser quente; se forem azuladas, é frio; se for difícil distinguir, é provável que seja neutro.

Na hora de testar a base, o melhor lugar para aplicar é no maxilar ou na lateral do rosto, nunca no dorso da mão, que pode ter cor diferente. A base certa deve "desaparecer" na pele, sem deixar manchas ou diferenças marcadas. Se estiver em dúvida entre dois tons, opte pelo mais claro, pois é mais fácil escurecer com pó bronzeador do que clarear.

Em ambientes com luz artificial, finalize o teste na luz natural para garantir que a cor escolhida seja realmente a ideal. Além disso, é possível também utilizar testes ou provadores virtuais para se ter uma noção.

Tipo de cobertura de cada base

A cobertura da base influencia diretamente no acabamento da maquiagem e pode ser escolhida de acordo com o clima, a ocasião e a condição da pele.

01 Cobertura leve Ideal para o dia a dia, climas quentes e peles com poucas imperfeições. Oferece efeito natural e é mais confortável para usar por longos períodos. 02 Cobertura média Corrige imperfeições leves e uniformiza o tom da pele, mantendo um aspecto ainda natural. Funciona bem em todas as estações. 03 Cobertura alta Indicada para ocasiões especiais, fotos ou peles com manchas e acne. Em climas quentes, pode exigir uma boa preparação da pele para não derreter ou craquelar.

Corretivos: como escolher e aplicar?

O corretivo complementa a base, ajudando a disfarçar olheiras, espinhas e manchas.

Para olheiras, escolha um tom mais claro que a base, com fundo levemente salmão ou pêssego, para neutralizar o tom escuro.

Para espinhas e vermelhidões, prefira o tom exato da base ou use um corretivo verde antes do corretivo cor de pele.

Para iluminar, aplique nas áreas centrais do rosto, como centro da testa, abaixo dos olhos e no queixo.

Pincéis de maquiagem: qual usar?

A ferramenta usada para aplicar a base também influencia no resultado final:

Pincel língua de gato: ideal para aplicação precisa, mas pode deixar marcas se não for bem espalhado.

ideal para aplicação precisa, mas pode deixar marcas se não for bem espalhado. Pincel kabuki (chanfrado ou reto): proporciona acabamento uniforme e cobertura mais alta.

(chanfrado ou reto): proporciona acabamento uniforme e cobertura mais alta. Esponja úmida: garante um efeito natural, com acabamento suave e iluminado.

