Cinemas baratos no ES: onde economizar no ingresso o ano todo

Você sabia que até 3 de setembro, o público pode assistir a filmes em cartaz por ingressos a R$ 10 durante a Semana do Cinema 2025? Mas se você pensa que essa é a única forma de economizar nas idas ao cinema, está enganado. Enquanto milhares de capixabas aproveitam essa promoção nacional, existe um "segredo" que poucos conhecem: cinemas com desconto permanente durante todo o ano.

Imagine poder assistir àquele lançamento esperado ou descobrir um filme nacional premiado sem pesar no bolso, não apenas durante uma semana, mas sempre que bater aquela vontade de cinema. Essa realidade existe e está mais próxima do que você imagina.

Cinemas com desconto no Espírito Santo

Para os assinantes do Clube A Gazeta, o cinema na Grande Vitória deixa de ser um programa esporádico e se torna um lazer acessível o ano inteiro. Com planos a partir de R$ 3,99 por mês*, o investimento se paga rapidamente considerando que uma única ida ao cinema já justifica o valor da assinatura.

Cinemark Vitória: Uma das maiores redes de cinema do país, o Cinemark em Vitória e Vila Velha oferecem salas modernas com tecnologia de ponta e uma programação variada que atende todos os gostos. Com desconto exclusivo para assinantes do Clube A Gazeta.

Cine Jardins: Localizado no bairro Jardim da Penha, o Cine Jardins se destaca pelo ambiente mais intimista e acolhedor. Uma opção charmosa para quem busca uma experiência cinematográfica diferenciada, longe das multidões dos grandes complexos.

Kinoplex Vila Velha: Complementa as opções de Vila Velha, proporcionando mais alternativas de horários e uma programação que equilibra grandes lançamentos com filmes nacionais e produções independentes.

Cinépolis - Shopping Moxuara (Cariacica): A rede mexicana Cinépolis chegou ao Espírito Santo trazendo sua expertise internacional. No Shopping Moxuara, oferece uma experiência premium com salas confortáveis e tecnologia de última geração, com preços especiais para assinantes do Clube.

Cine Ritz Guarapari: Para quem está pelo litoral sul capixaba, o Cine Ritz representa uma opção de qualidade sem precisar se deslocar para a Grande Vitória. Moradores e turistas de Guarapari podem aproveitar os lançamentos com desconto exclusivo do Clube A Gazeta.

Além das fronteiras capixabas: O benefício se estende para além do Espírito Santo. Assinantes que viajam ou residem fora do estado podem aproveitar descontos no Grupo Cine, UCI e Centerplex, garantindo economia em diversas cidades brasileiras.

Como ativar seu desconto

O processo é simples e prático para o assinante: acesse o site do Clube A Gazeta, localize seu cinema preferido e ative o desconto. Dependendo do estabelecimento, você pode pagar antecipadamente na plataforma e retirar um voucher para trocar pelo ingresso no cinema, ou apresentar o cupom de desconto diretamente na bilheteria.



Cada cinema tem seu próprio método de operação, mas todos garantem facilidade e economia para os assinantes do Clube.

O cinema como hábito acessível

Transformar o cinema em um hábito regular traz benefícios que vão além do entretenimento. É uma forma de se manter atualizado com as discussões culturais, relaxar após uma semana intensa de trabalho e, claro, fortalecer vínculos familiares e sociais.

Com os descontos permanentes, aquela desculpa de que "cinema está muito caro" deixa de existir. O que antes era um programa especial pode se tornar parte da rotina de lazer, seja para um encontro romântico, uma sessão nostálgica com os amigos ou uma diversão em família no fim de semana.

Enquanto a Semana do Cinema democratiza o acesso à cultura por alguns dias, o Clube A Gazeta estende o desconto para os seus assinantes os dias do ano. A cultura não precisa esperar uma data especial para ser acessível, ela pode e deve fazer parte do nosso cotidiano.

