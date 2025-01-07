Berloques: veja opções em prata 925 para decorar sua pulseira

Descubra o que é o berloque, indicações dos melhores modelos e dicas de como colocá-lo. Crédito: Vivara

Os berloques, ou charms, como também são conhecidos, são pequenas peças repletas de significados e memórias que tornam sua pulseira uma verdadeira obra de arte personalizável. Com diversos formatos e designs, cada um pode contar sua história, representar um momento especial ou simplesmente refletir sua personalidade. Se você está em busca de ideias para decorar sua pulseira com berloques da Vivara, este guia vai te ajudar com informações essenciais e uma seleção incrível de opções.

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O que é e o que significa berloque?

Saiba mais sobre o berloque e veja opções de modelos para usar. Crédito: Vivara

Segundo o dicionário Michaelis , a palavra "berloque" vem do francês breloque e refere-se a um "enfeite delicado que se traz pendente da cadeia do relógio ou da pulseira". Essas peças podem ter diversos formatos e significados, como corações, estrelas, animais, letras ou objetos do dia a dia.

De acordo com a Pandora , o "charm, ou berloque, (...) geralmente tem a forma de um símbolo ou elemento que retrata uma experiência, um momento ou um sentimento, ajudando assim a mostrar um pouco a personalidade da pessoa que o usa."

Como colocar o berloque na pulseira?

Colocar berloques na pulseira é um processo simples, mas que requer um pouco de cuidado para não danificar a joia. Siga este passo a passo:

01 Abra o fecho da pulseira A maioria das pulseiras para berloques tem um fecho tipo trava. Certifique-se de abri-lo com cuidado. 02 Retire o berloque de trava Nas pulseiras da Vivara, normalmente são encontrados berloques já embutidos no acessório, que podem ser removíveis. Nesse sentido basta puxar com um pouco de força (e cuidado) até retirar completamente. 03 Deslize o pingente desejado Insira o berloque pela extremidade da pulseira. Certifique-se de que ele esteja posicionado corretamente para evitar arranhões na peça. 04 Ajuste a ordem Se você tem vários berloques, organize-os da forma que preferir. Muitos modelos de pulseira têm espaçadores ou travas para evitar que os berloques se movimentem excessivamente. 05 Feche o fecho com cuidado Depois de posicionar os berloques, feche a pulseira com segurança.

Dica extra: sempre manuseie os berloques e a pulseira em uma superfície macia para evitar que eles caiam e se danifiquem.

10 opções de berloques para personalizar sua pulseira

Pingente Life Amor Coração em Prata 925

Um dos mais procurados, este pingente de coração simboliza o amor com um design minimalista e elegante.

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Pingente Life Amor Coração em Prata 925 com Pedras Incolores

A primeira opção de berloque separador da lista, clássica e romântica com detalhes sofisticados. Este modelo destaca pedras que trazem brilho e charme ao acessório.

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Pingente Life Patuás Olho Grego em Prata 925

Este berloque evoca uma das possíveis origens do uso de berloques: o de amuleto e proteção. Ele combina essa simbologia com estilo, em um icônico olho grego com design moderno.

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Separador Life Origens N. Sra. Aparecida em Prata 925

Outra peça muito procurada que, assim como o modelo anterior, também pode representar proteção. É um item cheio de significado, que homenageia a fé e traz um acabamento delicado e atemporal.

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Separador Life Murano Cinza Metalizado

Com tonalidade discreta, enigmática e sofisticada, o separador murano adiciona um toque moderno à sua pulseira. Segundo a marca , "o murano é um vidro especial produzido artesanalmente" que requer cuidados especiais por ser um material delicado.

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Pingente Life Disney Vestido Anna Frozen em Prata 925 com Pedras Roxas e Esmalte

Inspirado na magia de Frozen, este pingente traz o vestido de Anna em detalhes encantadores e brilhantes.

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Pingente Life Amuleto II Infinito em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k

Elegância e simbolismo se unem nesta peça com banho de ouro e design do infinito, ideal para momentos especiais.

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Pingente Life Animal Shih Tzu em Prata 925 com Esmalte

Uma linha da Vivara que ganhou os consumidores é a coleção pet . Um exemplo de como a pulseira pode ser personalizada e com diversas raças de cachorros, que vão desde o Lhasa Apso até o SRD. Em específico, essa homenagem ao adorável Shih Tzu traz detalhes esmaltados que dão vida a essa peça única e fofa.

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Pingente Life Profissão Medicina em Prata 925 com Pedras Verdes

Parte da coleção Profissões, este berloque é perfeito para profissionais da saúde, no que destaca a medicina com detalhes refinados e pedras verdes.

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Separador Life Teen BFF em Prata 925

Um berloque que celebra e homenageia as relações de amizade. Este separador traz um design jovem e divertido, ideal para recordar momentos especiais.

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Como limpar o berloque?

De acordo com a Vivara , para realizar o processo de limpeza da prata, é necessário preparar duas soluções: uma de limpeza, feita com bicarbonato de sódio, sal e água, e uma de higienização, feita apenas com detergente líquido e água.

Assim, basta colocar o produto primeiro na solução de limpeza, aguardar por um minuto e colocá-lo na solução de higienização por 30 segundos. Em seguida, basta secar com uma flanela não abrasiva.

Qual é a diferença entre berloque e separador?

Os separadores são tipos de berloques usados "para separar os pingentes que compõem uma pulseira ou bracelete". Segundo a marca , "o berloque separador irá fazer com que a disposição dos pingentes fique suave, evitando um resultado over e chamativo demais".

Assim, a principal diferença entre os dois é que o termo berloque é utilizado para se referir a uma gama mais ampla de pingentes destinados a pulseiras, enquanto o 'separador' é aquele usado especificamente para criar uma estética mais harmônica no acessório.

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