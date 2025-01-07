Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acessórios

Berloques: veja opções em prata 925 para decorar sua pulseira

Confira modelos em alta na Vivara, como os temáticos da Disney, coleção amor, patuás e origens. Saiba também o que significa 'berloque' e até dicas para a limpeza

Públicado em 

07 jan 2025 às 15:02
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Descubra o que é o berloque, indicações dos melhores modelos e dicas de como colocá-lo. Crédito: Vivara
Os berloques, ou charms, como também são conhecidos, são pequenas peças repletas de significados e memórias que tornam sua pulseira uma verdadeira obra de arte personalizável. Com diversos formatos e designs, cada um pode contar sua história, representar um momento especial ou simplesmente refletir sua personalidade. Se você está em busca de ideias para decorar sua pulseira com berloques da Vivara, este guia vai te ajudar com informações essenciais e uma seleção incrível de opções.
Produtos
Pulseira Life Infinito em Prata 925

Pulseira Life Infinito em Prata 925

Design clássico que evoca o infinito, a conexão e o amor.

Produtos
Pulseira Life Cupido Coração e Flecha em Prata 925

Pulseira Life Cupido Coração e Flecha em Prata 925

Design clássico que evoca o infinito, a conexão e o amor.

O que é e o que significa berloque?

Saiba mais sobre o berloque e veja opções de modelos para usar. Crédito: Vivara
Segundo o dicionário Michaelis, a palavra "berloque" vem do francês breloque e refere-se a um "enfeite delicado que se traz pendente da cadeia do relógio ou da pulseira". Essas peças podem ter diversos formatos e significados, como corações, estrelas, animais, letras ou objetos do dia a dia.
De acordo com a Pandora,  o "charm, ou berloque, (...) geralmente tem a forma de um símbolo ou elemento que retrata uma experiência, um momento ou um sentimento, ajudando assim a mostrar um pouco a personalidade da pessoa que o usa."

Veja Também

Aliança de namoro, casamento ou noivado? Confira anéis para cada tipo de compromisso

Como combinar os brincos com os óculos de sol

Como colocar o berloque na pulseira?

Colocar berloques na pulseira é um processo simples, mas que requer um pouco de cuidado para não danificar a joia. Siga este passo a passo:

01

Abra o fecho da pulseira

A maioria das pulseiras para berloques tem um fecho tipo trava. Certifique-se de abri-lo com cuidado.

02

Retire o berloque de trava

Nas pulseiras da Vivara, normalmente são encontrados berloques já embutidos no acessório, que podem ser removíveis. Nesse sentido basta puxar com um pouco de força (e cuidado) até retirar completamente. 

03

Deslize o pingente desejado

Insira o berloque pela extremidade da pulseira. Certifique-se de que ele esteja posicionado corretamente para evitar arranhões na peça.

04

Ajuste a ordem

Se você tem vários berloques, organize-os da forma que preferir. Muitos modelos de pulseira têm espaçadores ou travas para evitar que os berloques se movimentem excessivamente.

05

Feche o fecho com cuidado

Depois de posicionar os berloques, feche a pulseira com segurança.
Dica extra: sempre manuseie os berloques e a pulseira em uma superfície macia para evitar que eles caiam e se danifiquem. 

10 opções de berloques para personalizar sua pulseira

Pingente Life Amor Coração em Prata 925
Um dos mais procurados,  este pingente de coração simboliza o amor com um design minimalista e elegante.
Produtos
Pingente Life Amor Coração em Prata 925

Pingente Life Amor Coração em Prata 925

Pingente Life Amor Coração em Prata 925 com Pedras Incolores
A primeira opção de berloque separador da lista, clássica e romântica com detalhes sofisticados. Este modelo destaca pedras que trazem brilho e charme ao acessório.
Produtos
Pingente Life Amor Coração em Prata 925 com Pedras Incolores

Pingente Life Amor Coração em Prata 925 com Pedras Incolores

Pingente Life Patuás Olho Grego em Prata 925
Este berloque evoca uma das possíveis origens do uso de berloques: o de amuleto e proteção. Ele combina essa simbologia com estilo, em um icônico olho grego com design moderno.
Produtos
Pingente Life Patuás Olho Grego em Prata 925

Pingente Life Patuás Olho Grego em Prata 925

Separador Life Origens N. Sra. Aparecida em Prata 925
Outra peça muito procurada que, assim como o modelo anterior, também pode representar proteção. É um item cheio de significado, que homenageia a fé e traz um acabamento delicado e atemporal. 
Produtos
Separador Life Origens N.Sra. Aparecida em Prata 925

Separador Life Origens N.Sra. Aparecida em Prata 925

Separador Life Murano Cinza Metalizado
Com tonalidade discreta, enigmática e sofisticada, o separador murano adiciona um toque moderno à sua pulseira. Segundo a marca, "o murano é um vidro especial produzido artesanalmente" que requer cuidados especiais por ser um material delicado.
Produtos
Separador Life Murano Cinza Metalizado

Separador Life Murano Cinza Metalizado

Pingente Life Disney Vestido Anna Frozen em Prata 925 com Pedras Roxas e Esmalte
Inspirado na magia de Frozen, este pingente traz o vestido de Anna em detalhes encantadores e brilhantes.
Produtos
Pingente Life Disney Vestido Anna Frozen em Prata 925 com Pedras Roxas e Esmalte

Pingente Life Disney Vestido Anna Frozen em Prata 925 com Pedras Roxas e Esmalte

Pingente Life Amuleto II Infinito em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k
Elegância e simbolismo se unem nesta peça com banho de ouro e design do infinito, ideal para momentos especiais.
Produtos
Pingente Life Amuleto II Infinito em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k

Pingente Life Amuleto II Infinito em Prata 925 com Banho de Ouro Amarelo 18k

Pingente Life Animal Shih Tzu em Prata 925 com Esmalte
Uma linha da Vivara que ganhou os consumidores é a coleção pet. Um exemplo de como a pulseira pode ser personalizada e com diversas raças de cachorros, que vão desde o  Lhasa Apso até o SRD. Em específico, essa homenagem ao adorável Shih Tzu traz detalhes esmaltados que dão vida a essa peça única e fofa.
Produtos
Pingente Life Animal Shih Tzu em Prata 925 com Esmalte

Pingente Life Animal Shih Tzu em Prata 925 com Esmalte

Pingente Life Profissão Medicina em Prata 925 com Pedras Verdes
Parte da coleção Profissões, este berloque é perfeito para profissionais da saúde, no que destaca a medicina com detalhes refinados e pedras verdes.
Produtos
Pingente Life Profissão Medicina em Prata 925 com Pedras Verdes

Pingente Life Profissão Medicina em Prata 925 com Pedras Verdes

Separador Life Teen BFF em Prata 925
Um berloque que celebra e homenageia as relações de amizade. Este separador traz um design jovem e divertido, ideal para recordar momentos especiais.
Produtos
Separador Life Teen BFF em Prata 925

Separador Life Teen BFF em Prata 925

Como limpar o berloque?

De acordo com a Vivara, para realizar o processo de limpeza da prata, é necessário preparar duas soluções: uma de limpeza, feita com bicarbonato de sódio, sal e água, e uma de higienização, feita apenas com detergente líquido e água.
Assim, basta colocar o produto primeiro na solução de limpeza, aguardar por um minuto e colocá-lo na solução de higienização por 30 segundos. Em seguida, basta secar com uma flanela não abrasiva. 

Qual é a diferença entre berloque e separador?

Os separadores são tipos de berloques usados "para separar os pingentes que compõem uma pulseira ou bracelete". Segundo a marca, "o berloque separador irá fazer com que a disposição dos pingentes fique suave, evitando um resultado over e chamativo demais".
Assim, a principal diferença entre os dois é que o termo berloque é utilizado para se referir a uma gama mais ampla de pingentes destinados a pulseiras, enquanto o 'separador' é aquele usado especificamente para criar uma estética mais harmônica no acessório.

Outras opções que também podem interessar

Produtos
Berloque Charm Baby Stitch

Berloque Charm Baby Stitch

Berloque Vagalume Brilha Escuro em Prata 925

Berloque Vagalume Brilha Escuro em Prata 925

Veja Também

10 destinos baratos para viajar em 2025; veja lista

18 melhores perfumes e body splashes para o verão

Como fazer a maquiagem durar mais no calor? Veja dicas

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados