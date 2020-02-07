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Dicas da Nanda

Como combinar os brincos com os óculos de sol

Olho clínico: confira as dicas para fazer as composições certas e não errar no look

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 17:35

Públicado em 

07 fev 2020 às 17:35
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Aprenda a combinar os acessórios e arrasar na estação. Crédito: Divulgação
Não é de se estranhar que o universo dos óculos desperte inúmeras dúvidas no momento da produção. Afinal, é um dos acessórios que mais presença marca. E como combinar os óculos de sol com os brincos, sem deixar o visual pesado ou carregado demais? Se a ideia for usar brincos pendentes, uma sugestão é prender os cabelos em um coque alto, por exemplo, ou rabo de cavalo. Dessa forma, além de deixar o rosto mais “limpo”, você estará criando um equilíbrio entre todos os elementos.
Orne cores e formas na combinação. Crédito: Divulgação
Tente evitar usar conjuntinhos, quanto mais combinado, mais pesada fica a produção. Se for optar por óculos coloridos, de armação grande, e brincos grandes, opte pelos modelos de brincos mais lisos, de cores contrastantes aos óculos, e sem muita informação. Mas se você escolher um modelo mais clean e delicado, brincos mais carregados é uma boa pedida. Lembrando que o legal é usar na praia ou piscina os modelos mais descolados, como os de resina e borracha.
Tente não misturar muitos outros acessórios ao mesmo tempo, como brincos, colares, pulseiras, lenço ou chapéu. Escolha apenas alguns deles para serem os protagonistas do look!

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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