Como combinar os brincos com os óculos de sol

Aprenda a combinar os acessórios e arrasar na estação. Crédito: Divulgação

Não é de se estranhar que o universo dos óculos desperte inúmeras dúvidas no momento da produção. Afinal, é um dos acessórios que mais presença marca. E como combinar os óculos de sol com os brincos, sem deixar o visual pesado ou carregado demais? Se a ideia for usar brincos pendentes, uma sugestão é prender os cabelos em um coque alto, por exemplo, ou rabo de cavalo. Dessa forma, além de deixar o rosto mais “limpo”, você estará criando um equilíbrio entre todos os elementos.

Orne cores e formas na combinação. Crédito: Divulgação

Tente evitar usar conjuntinhos, quanto mais combinado, mais pesada fica a produção. Se for optar por óculos coloridos, de armação grande, e brincos grandes, opte pelos modelos de brincos mais lisos, de cores contrastantes aos óculos, e sem muita informação. Mas se você escolher um modelo mais clean e delicado, brincos mais carregados é uma boa pedida. Lembrando que o legal é usar na praia ou piscina os modelos mais descolados, como os de resina e borracha.