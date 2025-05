Bebê reborn: conheça a boneca que virou um sucesso nas redes sociais

Os bebês reborn têm ganhado cada vez mais espaço no coração (e no feed) de influenciadores, colecionadores e admiradores da arte realista. Bonecas hiper-realistas que imitam bebês recém-nascidos em cada detalhe, elas têm se tornado tendência nas redes sociais, em vídeos de unboxing, cuidados diários e até mesmo ensaios fotográficos.



O fascínio é tanto que celebridades como Sabrina Sato já demonstraram interesse pela novidade. Recentemente, o Padre Fábio de Melo emocionou seus seguidores ao adotar um bebê reborn com traços da síndrome de Down durante uma visita a uma “maternidade de bonecas” nos Estados Unidos — uma homenagem delicada à sua mãe, Ana Maria de Melo, falecida em 2021.