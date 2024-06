6 restaurantes com descontos exclusivos para curtir no mês dos namorados

Desfrute de estabelecimentos românticos e com desconto. Crédito: Divulgação

O mês dos namorados é um período especial para celebrar o amor. Independentemente se você planeja comemorar em um restaurante com o clima romântico ou no conforto de casa, existem opções na Grande Vitória que podem fazer da ocasião uma memória para ser guardada e apreciada. Desse modo, o Clube selecionou aqueles que, entre deliveries e experiências presenciais, oferecem não só uma solução ideal como também economia para assinantes. Confira:

Aloha Hawaiian Restaurant

Aproveite o melhor da comida Havaiana com seu amor. Crédito: Divulgação

Localizado em Vila Velha, o Aloha é um restaurante de autêntica culinária havaiana, que tem uma atmosfera descontraída e acolhedora, perfeita para um jantar a dois. Sua decoração rústica e moderna cria um cenário romântico e relaxante. O cardápio havaiano completo oferece desde pratos de frutos do mar e Poke Bowls até tradicionais capixabas e opções de carnes e massas, passando também pelos famosos hambúrgueres de peixe. Com reservas disponíveis em especial para o dia 12/06, o ambiente praiano oferece desconto de 15% no valor total da conta para assinantes. Horário de Funcionamento: terça-feira a domingo, das 11h às 22:30.

Bem Dita Massa

Se delicie com a culinária italiana. Crédito: Divulgação

Com filiais no Barro Vermelho, Jardim Camburi e Praia da Costa, a Bem Dita Massa é uma ótima opção para aqueles que buscam aproveitar uma das melhores culinárias italianas no conforto de casa, junto ao parceiro. Com opção de delivery, e desconto de 10% para assinantes, oferece desde clássicos como a lasanha à bolonhesa até pratos como o ravioli de muçarela de búfala ao molho sugo e talharim à parisiense, incluindo molho branco, presunto e champignons. O local é aberto todos os dias, de segunda à sexta-feira das 9h às 19h, sábado das 9h às 17h e domingos das 9h às 14h.

Barlavento Beach Bar e Lounge

Um dos points de Vitória que também exala o clima romântico tão presente no mês de Junho. Com um espaço rústico-contemporâneo à beira-mar, o Barlavento se destaca por uma culinária mediterrânea e composta por frutos do mar, além de oferecer drinks autorais exclusivos, como o "Somos Capixabas", em condição especial pelo Clube. Aproveite também desconto de 20% no prato principal "Paneleiras". Verifique a disponibilidade da promoção com o restaurante na data desejada. Horário de Funcionamento: terça a sexta-feira a partir das 18h e sábado, domingo e feriados a partir das 08h.

Japatê

Comida japonesa com muito sabor. Crédito: Divulgação

Localizado na Praia da Costa, o Japatê é um restaurante de comida japonesa que oferece combinados imperdíveis, temakis, yakisobas, poke, rodízio, drinks e carta de vinhos. Com desconto de 20% nos pratos disponíveis no cardápio e sob os drinks, é perfeito para uma noite especial e conta também com delivery. Mas não deixe de verificar a disponibilidade da promoção na data escolhida. Horário de funcionamento: das 18h às 00h para consumo na unidade e de 18h às 23:30 para delivery, de segunda à domingo.

Cantina Vicenza

Um restaurante tipicamente italiano com mais de 30 anos de tradição e clima aconchegante que traz uma experiência gastronômica incrível. Ideal para casais e uma ótima pedida no mês de junho, a Cantina Vicenza oferece 15% de desconto no valor total da conta para assinantes do Clube, seja no almoço ou jantar. Seu cardápio abrange também pizzas, carnes e peixes de dar água na boca. Horário de funcionamento: terça-feira à sexta-feira de 18h às 23h, sábado de 12h às 00h e domingo de 11h às 23h.

Coco Bambu

Aproveite a culinária do restaurante em Vila Velha. Crédito: Divulgação

Crie um clima romântico nesse mês com a comida e ambiente especiais do Coco Bambu. Experimente de carnes, massas e os famosos frutos do mar servidos no local, seja em forma de croquetes, camarões empanados ou lula à dorê. Com o Clube, aproveite desconto de 10% no valor total da conta. Horário de funcionamento: segunda à quinta das 11h30 às 15h para o almoço e das 17 às 22h30 para o jantar, incluindo programação de 17h às 20h para o happy hour. Às sextas e sábados das 11h30 às 23:30h.

* Verifique a disponibilidade dos restaurantes e vigência das promoções. Para confirmar as informações e ver mais parceiros, consulte o site do Clube.

Bônus

Delicatus Empório Gourmet

Uma dica para variar no mês dos namorados e surpreender. Crédito: Divulgação

A Delicatus é uma cafeteria, empório e espaço gourmet localizada no Bairro República em Vitória. É um local ideal para um brunch romântico no dia dos namorados, café reforçado ou ainda para aproveitar de diversas cestas e produtos refinados como um presente especial para a pessoa amada. Saindo com desconto de 10% no valor da conta. Horário de funcionamento: segunda e terça de 10 às 19h, quarta à sexta de 10 às 20h.

3 dicas para um jantar romântico perfeito

01 Planeje seu encontro Restaurantes populares podem ficar lotados rapidamente, especialmente durante o mês dos namorados. Verifique a disponibilidade de mesas e de promoções disponíveis e reserve com antecedência para garantir seu lugar. 02 Escolha pensando no clima desejado Pense no estilo de ambiente (e de comida) que mais agrada a você e seu parceiro, seja ele sofisticado, acolhedor ou com uma vista especial, conhecido pela culinária italiana, japonesa, havaiana ou brasileira. 03 Detalhes Importam Pequenos gestos, como lembrar de locais importantes na história da sua relação, trazer flores para a mesa, ou ainda se desconectar e olhar seu parceiro nos olhos, podem fazer toda a diferença.

Junho é um mês importante no Brasil para aproveitar boas comidas e companhias. Aproveite as indicações e descontos do Clube para surpreender seu amor e tirar o máximo proveito do período.

A Gazeta integra o Saiba mais