10 ideias de presentes femininos criativos para o Dia dos Namorados

Uma das datas mais importantes para os apaixonados está chegando: o Dia dos Namorados, que no Brasil acontece no dia 12 de Junho. E com ele, a necessidade de demonstrar o amor através de gestos e presentes que carreguem um pouco de si, da sua parceira e do seu carinho.

Mas nem sempre essa é uma tarefa fácil. Seja esse o seu primeiro ano enquanto casal ou mesmo o vigésimo, é importante buscar formas criativas de presentear. Por isso, o Clube preparou uma seleção com itens incríveis, pensando nos diferentes tipos de namorados e orçamentos. Confira nosso Guia de Compras e surpreenda!

Como acessar o Guia de Compras?

Para ver a nossa lista completa com mais de 30 presentes masculinos, femininos e unissex, clique no botão abaixo, acesse a aba "Shop" e então selecione "Guia de Compras - Dia dos Namorados". Assim, terá acesso a todos os produtos recomendados.

Como escolher o presente de Dia dos Namorados perfeito?

Para acertar no presente, é importante levar em conta os gostos e conhecer a personalidade da sua namorada. Pense no que ela mais gosta de fazer, seus hobbies e interesses.

Também considere o que ela gostaria para a data: pode ser que ela prefira receber itens que necessita no dia a dia, ou então que prefira um presente mais romântico. Se estiver em dúvida, a dica do Clube é: não deixe de observar suas conversas e veja se ela menciona algo que gostaria de ter.

Para namoradas tech

Kindle Oasis 8GB - Com tela de 7" e botões para troca de páginas

Agrade com um item essencial para as leitoras. Crédito: Divulgação

Se a sua namorada adora ler e está sempre atualizada com as novidades tecnológicas, um Kindle Oasis pode ser o presente perfeito. Este e-reader oferece praticidade e conforto para ler em qualquer lugar, com a possibilidade de armazenar milhares de livros e ainda tendo uma tela grande e ajustes ergonômicos para o maior conforto.

Nintendo Switch Console Joy-Con

Estimule os hobbies da sua parceira. Crédito: Divulgação

Um console versátil que oferece três modos de jogo em um único dispositivo: Modo TV, para jogar na tela grande; Modo Semiportátil, ideal para partidas multijogador com os Joy-Con removíveis; e Modo Portátil, para jogar em qualquer lugar. O pacote inclui o console com Joy-Con azul e vermelho, acessórios e um download do jogo Mario Kart 8 Deluxe, além de três meses de adesão ao Nintendo Switch Online. Um presente que promete surpreender as namoradas gamers.

Headphone Fone de Ouvido Havit

Demonstre o cuidado com as necessidades dela. Crédito: Divulgação

Para as namoradas que amam música e tecnologia, este fone de ouvido de alta qualidade é uma excelente escolha. Além de proporcionar uma experiência sonora incrível, é prático para o dia a dia, seja no trabalho ou em casa. Ele combina estilo e durabilidade, com revestimento de liga fosco e superfície de plástico resistente a arranhões. É equipado com alto-falantes magnéticos de 53 mm e compatível com PS4, Xbox One, PC e outros dispositivos multimídia.

Para as românticas

Cesta Dia Dos Namorados

Dê um kit completo para a ocasião. Crédito: Divulgação

Não poderíamos deixar de incluir na nossa lista o clássico bem feito. Nada mais delicioso do que presentear com uma cesta de chocolates finos. Essa contém 15 itens, incluindo uma bandeja com a mensagem "Te Amo", uma caixa de Ferrero Rocher, chocolate Lindt, vinho Concha y Toro, waffers Serenata de Amor, tabletes de chocolate e bombons Rafaello. Embalada com papel celofane e fita de presente, é indicada para adoçar a data.

A Bela E A Fera Rosa, Rosa Eterna Em Cúpula De Vidro

Encante sua namorada. Crédito: Divulgação

Esta rosa eterna, iluminada por luzes LED, vem em uma cúpula de vidro de alta qualidade sobre uma base de madeira tratada. Ideal para decoração romântica, simboliza amor e beleza, sendo um presente muito indicado para o Dia dos Namorados e em especial para amantes dos filmes da Disney.

Caixa de joia com colar 'Eu te amo' em 100 idiomas e Rosa eterna

Aproveite a data e invista no romance. Crédito: Divulgação

Um presente muito romântico e elegante, uma caixa de joias que inclui um colar com os dizeres "I love you" gravado em 100 idiomas usando tecnologia nano micro-gravação. Perfeito para expressar amor e ideal para ocasiões como Dia dos Namorados.

Presentes para o autocuidado

Océane, Blush em Bastão Pêssego Larissa Manoela

Mostre seu carinho com itens de qualidade. Crédito: Divulgação

Este é um item alta no mundo da maquiagem: o blush em bastão. Sendo de uma marca muito bem avaliada, é um produto que vai não só mostrar que está atento às tendências, como também às necessidades da sua parceira. Este blush têm um efeito natural, é cremoso e de alta fixação e pigmentação, também podendo ser aplicado como batom. Fica ainda melhor se utilizado para compor um kit completo, assim ela se cuida e experimenta novos produtos.

Al Wataniah Watani Edp 100Ml

Um dos perfumes mais vendidos para acertar na escolha. Crédito: Divulgação

Perfumes são uma excelente opção para presentear, demonstrando o cuidado e atenção na escolha do presente. Esse em especial é um produto em alta no âmbito dos perfumes importados, sendo um Eau de Parfum (com alta concentração) feminino muito indicado pelo Clube. Com fragrância frutal, notas de cabeça tropicais e um fundo almiscarado, envolve e encanta, tanto por seu perfume quanto pela alta fixação.

Taiff Escova Style Secadora Alisadora E Modeladora 127V

Surpreenda com produtos selecionados. Crédito: Divulgação

Esta escova é multifuncional, secando, alisando e modelando os cabelos com eficiência. Oferece duas temperaturas e jato de ar frio, com cerdas resistentes que garantem maior tração e um cabo giratório de 1,8m para facilitar o uso. Ideal para quem busca praticidade e resultados profissionais em casa.

Rare Beauty Óleo labial tingido Hope da Selena Gomez Soft Pinch

Dê de presente itens para realçar a beleza dela. Crédito: Divulgação

Este óleo labial proporciona brilho e um toque de cor que dura o dia todo sem ficar pegajoso. Formulado com óleo de semente de jojoba e girassol, hidrata e protege os lábios, sendo livre de parabenos e outros ingredientes nocivos. É perfeito para manter os lábios bonitos e confortáveis.

Ideias extra com desconto

Se você ainda não tem certeza do que presentear, o Clube chega com ainda mais ideias. Que tal dar um dia relaxante para a sua parceira? Assinantes do Clube garantem 10% de desconto no Buddha Spa Vitória e 15% de desconto nos serviços de Massoterapia Raquel Weinert.

Ou ainda, é possível aproveitar a data e presentear a pessoa amada com novas peças de roupa que mostrem seu amor e ainda estejam adaptadas para o frio. Lembrando que na Riachuelo, assinantes aproveitam 12% de desconto. Com essas dicas, esperamos que você encontre o presente perfeito para sua namorada e torne o Dia dos Namorados ainda mais especial.

