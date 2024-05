Celebre a data com muito sabor. Crédito: Projeto Brasa Hamburgueria

O Dia Internacional do Hambúrguer, comemorado em 28 de maio, é a data perfeita para celebrar esse clássico da gastronomia que conquistou o mundo. Delicioso, democrático e diverso, é uma ótima opção para comer sozinho, em um encontro ou com um grupo de amigos.



Mas para tornar essa data ainda mais especial, o Clube selecionou algumas das melhores hamburguerias do ES para você aproveitar com descontos exclusivos. Conheça as opções irresistíveis da Fábrica OG Burger, M Conveniências, Super Burger, Projeto Brasa e Five Sport Bar:

Fábrica OG Burger

A Fábrica OG Burger se destaca por seus ingredientes únicos e premiados. Cada detalhe, desde a qualidade de cada produto até a preparação final, é pensado para garantir uma experiência única, que não só sacia sua fome como te dá aquela sensação de satisfação ao final. Localizado no Pontal de Camburi, em Vitória, ele funciona de terça a domingo, das 18h às 23h e conta com 10%OFF pelo Clube.

Se delicie com hambúrgueres fartos. Crédito: Fábrica OG Burger

Lá, o Royale with Cheese com blend extra é uma pedida incrível: pão com gergelim, blend da casa de 90g, fatias de queijo cheddar, picles, cebola, ketchup e mostarda.

Projeto Brasa

Se você é fã de hambúrgueres com um toque defumado, o Projeto Brasa é a escolha certa. Com ingredientes selecionados e técnicas de preparo que valorizam o sabor da carne, cada mordida é uma experiência marcante. Tem filiais em Itapuã (Vila Velha) e Santa Lúcia (Vitória), é adepta ao modelo Dark Kitchen e tem funcionamento de 17:45 à 00h. Além de 20%OFF pelo Clube.

Conheça o Delivery de Hambúrgueres que ficou entre os melhores do Ifood. Crédito: Projeto Brasa

Um dos destaques da casa é o #projeto25, um x-tudo com blend de 160g preparado na churrasqueira, queijo prato, alface, tomate, cebola roxa, bacon e banana, completando com um pão brioche e um molho barbecue que realça o sabor.

Super Burger

Super Burger combina o mundo geek com a suculência do hambúrguer, oferecendo opções que vão desde os clássicos até criações exclusivas. O ambiente descontraído é perfeito para ter uma refeição tranquila e ainda tirar fotos, tendo também um ótimo atendimento. Localizado em Campo Grande, Cariacica, tem seu funcionamento de 17h às 23h, de segunda à segunda. E é claro, condição especial para assinantes.

Aproveite um burger de qualidade. Crédito: Super Burger

Para experimentar, peça o Duende Verde, burger feito em homenagem ao vilão da Marvel que conta com pão especial, smash burger, muçarela e bacon, acompanhando também de um delicioso catupiry empanado, molho defumado, alface e tomate.

M Conveniências

Localizada na Praia do Morro, em Guarapari, a M Conveniências é conhecida por oferecer hambúrgueres, pizzas, hotdogs, steaks e chopes deliciosos, do jeito que você precisa. Oferecendo 10%OFF pelo Clube, se destaca quando o assunto é hambúrguer, contando com um cardápio de dar água na boca. Seu horário de funcionamento é de : 16h às 0h de segunda à quarta e de 11h às 0h de quinta à domingo.

Conheça o estabelecimento localizado em Guarapari. Crédito: M Conveinências

Não deixe de experimentar o Lakers, o burger com dois bifes de 70g, cream cheese saboroso, farofa de calabresa, alho frito, bacon e maionese, tudo isso no pão com gergelim.

Five Sport Bar

Indicamos mais cedo o local para os geeks e agora vem a indicação para os torcedores: o Five! Ele combina boa comida e burgeres intensos com decoração e programação esportiva. Indicado para curtir um cardápio diverso em um ambiente animado e descontraído. Localizado no Shopping Vila Velha, Divino Espírito Santo, tem funcionamento de 11:30h às 22h e 10%OFF, além de happy hour estendido pelo Clube.

Hamburgueria para os torcedores. Crédito: Five Sport Vila Velha

Prove o Esquiva, um hambúrguer no pão brioche com filé de frango empanado, queijo muçarela, bacon, alface e molho especial do Five, perfeito para acompanhar um bom jogo.

Como aproveitar os descontos?

Basta conferir as condições especiais de cada estabelecimento parceiro, seja inserindo cupom ou lendo qr code disponível no estabelecimento. Mas se ainda não é assinante:

