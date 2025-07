12 lojas com desconto para o Dia dos Pais: onde comprar e economizar

O Dia dos Pais está chegando e você ainda não decidiu o presente? Aquela pressão de última hora para encontrar algo especial que demonstre carinho sem comprometer o orçamento é um dilema conhecido por muitos filhos. A boa notícia é que você não precisa escolher entre qualidade e economia.

Que tal aproveitar esta data especial para descobrir as novidades do Clube A Gazeta e ainda economizar na compra do presente perfeito? Com centenas de parceiros e benefícios exclusivos, você pode presentear seu pai com itens de marcas reconhecidas, experiências únicas ou produtos que ele realmente deseja, tudo isso pagando menos e ainda recebendo dinheiro de volta.

As grandes novidades do Clube A Gazeta

O Clube A Gazeta passou por uma transformação completa e agora oferece uma experiência muito mais completa para os assinantes. A principal novidade é o sistema de cashback, onde você recebe dinheiro de volta diretamente na sua conta via Pix em suas compras com parceiros selecionados. Dependendo do parceiro, você pode optar entre desconto direto na compra ou cashback, seguindo as regras específicas de cada empresa.

O site também ganhou uma repaginação total, com interface mais intuitiva e sistema de busca aprimorado que facilita encontrar exatamente o parceiro que você precisa. Agora você pode filtrar por categoria, tipo de benefício ou localização.

Outra novidade são os sorteios e promoções especiais que aparecem em destaque na plataforma, oferecendo oportunidades extras de ganhar prêmios e vantagens exclusivas para os membros do Clube.

E para você ter controle total da sua economia, foi criada uma página personalizada do usuário onde é possível visualizar quanto você já economizou ao longo do tempo e acompanhar o histórico completo de todos os benefícios utilizados. Além disso, você pode acompanhar o status para receber o cashback das suas compras, já que cada parceiro tem seu próprio prazo de disponibilidade. É como ter um relatório financeiro completo das suas vantagens.

12 parceiros ideais para presentear no Dia dos Pais

12 Guriri.co A marca capixaba de moda sustentável oferece 20% de desconto e é perfeita para o pai consciente e que valoriza produtos locais. Peças produzidas com materiais sustentáveis e design moderno representam uma escolha responsável e estilosa. CLIQUE E CONFIRA 11 DELL Para o pai tecnológico, a Dell disponibiliza até 8% de desconto em notebooks, desktops e acessórios. Um upgrade no equipamento de trabalho ou um novo notebook pode ser o presente que ele estava esperando. CLIQUE E CONFIRA

10 Wine Para o pai apreciador de bons vinhos, a Wine disponibiliza 8% de cashback em uma seleção especial de rótulos nacionais e importados. Uma garrafa especial ou um kit degustação pode ser o presente perfeito para momentos de relaxamento. CLIQUE E CONFIRA

09 Stanley Os produtos térmicos Stanley são sinônimo de qualidade e durabilidade, com 10% de desconto ou 7% de cashback. Uma garrafa térmica ou copo térmico é ideal para o pai que gosta de manter suas bebidas na temperatura perfeita, seja no trabalho ou durante atividades ao ar livre. CLIQUE E CONFIRA

08 Technos Os relógios Technos combinam tradição e modernidade, oferecendo 10% de desconto ou 7,5% de cashback. Um relógio é sempre um presente clássico e funcional, símbolo de elegância e pontualidade. CLIQUE E CONFIRA

07 Chillibeans A maior rede especializada em óculos e acessórios do país é perfeita para o pai moderno e antenado. Com 8% de cashback nas compras online, você pode presenteá-lo com óculos de sol estilosos ou acessórios que completam o visual masculino contemporâneo. CLIQUE E CONFIRA

06 Under Armour A marca americana de roupas e equipamentos esportivos oferece 6% de cashback e é perfeita para pais ativos. Desde camisetas tecnológicas até equipamentos para treino, há opções para todos os tipos de atividade física. CLIQUE E CONFIRA 05 Mizuno Para o pai esportista, a Mizuno oferece uma linha completa de tênis, roupas e equipamentos esportivos de alta qualidade. Você pode escolher entre 15% de desconto nas compras ou 6% de cashback. Uma sugestão certeira é investir em um tênis de corrida ou um kit completo para a prática do esporte favorito dele. CLIQUE E CONFIRA

04 Netshoes A maior loja de artigos esportivos online do Brasil oferece 15% de desconto em uma ampla variedade de produtos. Tênis de corrida, chuteiras, roupas esportivas ou equipamentos para a prática de diversos esportes são opções ideais para o pai que valoriza um estilo de vida ativo e saudável. CLIQUE E CONFIRA

03 Mash A marca especializada em moda íntima masculina oferece 9% de cashback ou 15% de desconto. Cuecas de qualidade, pijamas confortáveis ou roupões são presentes práticos e necessários. CLIQUE E CONFIRA

02 Reserva A marca brasileira de alta moda e streetwear oferece 5% de cashback e é ideal para pais que gostam de se vestir bem. Camisas casuais, polos ou até mesmo peças mais despojadas da linha streetwear são opções que combinam estilo e conforto. CLIQUE E CONFIRA

01 Riachuelo Com até 12% de desconto ou até 6% de cashback, a Riachuelo oferece variedade e preços acessíveis. Roupas casuais, sociais ou esportivas estão disponíveis para todos os estilos e bolsos. CLIQUE E CONFIRA



Novo site do Clube A Gazeta oferece mais benefícios e facilidade para acompanhar os descontos.

Muito mais benefícios esperando por você

Estes são apenas alguns dos parceiros disponíveis no Clube A Gazeta. O catálogo completo conta com centenas de empresas parceiras em diversos segmentos, desde alimentação e lazer até serviços e tecnologia.

Para acessar todos esses benefícios e muito mais, basta ser assinante do Clube A Gazeta e fazer seu cadastro. A economia começa imediatamente e você ainda pode acompanhar quanto já poupou com os benefícios utilizados.

Importante: Para aproveitar cada benefício da melhor forma, sempre confira as regras específicas de utilização de cada parceiro no site do Clube A Gazeta. Alguns descontos podem ter alterações, condições especiais, valores mínimos de compra ou períodos de validade que devem ser respeitados.

Este Dia dos Pais pode ser especial não apenas pelo presente escolhido, mas também pela economia conquistada. Acesse o Clube A Gazeta e transforme cada compra em uma oportunidade de economizar.

