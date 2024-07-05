O que muda com a decisão do STF sobre a maconha

A lei nº 11.343/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, acertadamente, distingue o usuário do traficante de drogas. O uso de substâncias entorpecentes não é crime no Brasil , todavia, segundo a literalidade do artigo 28 da referida lei, “quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” estará sujeito às penalidades de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, além de perder a condição de réu primário em caso de eventual condenação.

Com efeito, a política de combate às drogas lançada pelos Estados Unidos há mais de 40 anos fracassou. As medidas proibicionistas, que custam altos valores aos cofres públicos, com vistas à erradicação, interdição e criminalização do consumo de drogas, evidentemente falharam. Basta relembrar que a violência e o crime organizado ligados ao tráfico de drogas apenas se fortaleceram nos últimos anos em toda a América Latina, que já é o maior exportador mundial de cocaína e maconha.

A decisão do STF representa um significativo avanço ao traçar diretrizes para não confundir o usuário com o traficante, prática que é muito comum quando o usuário é pessoa de pele negra.

Não há razão em criminalizar aquele que porta drogas para uso pessoal, haja vista que, diferentemente do traficante, o usuário não representa perigo à sociedade. Ademais, pesquisadores têm destacado que o consumo de maconha, por exemplo, é bem menos nocivo ao usuário e à sociedade do que o uso do álcool.

O Brasil precisa aproveitar essa oportunidade para acompanhar o entendimento dos países desenvolvidos no sentido de que a preocupação maior deve ser tratar os usuários, em vez de penalizá-los. Não é o momento de o Congresso tentar criar animosidades com o Judiciário.

Além do claro aspecto de saúde pública , os tabus não podem impedir que seja explorado economicamente o cânhamo, quer seja na indústria farmacêutica ou na produção de cosméticos e tecidos, por exemplo.