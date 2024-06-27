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BBC News

O que muda após STF decidir que usuário de maconha não é mais criminoso

Apos decisão do Supremo por descriminalização; Congresso deve analisar PEC sobre o tema.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

27 jun 2024 às 18:00

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 18:00

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, até que o Congresso aprove uma lei sobre o tema, o parâmetro para diferenciar uso pessoal de tráfico será a quantidade de 40 gramas de cannabis sativa ou a posse de seis plantas fêmeas.
Isso significa que uma pessoa identificada pela polícia portando até 40 gramas de droga não poderá ser enquadrada como traficante, a não ser que existam outros elementos além da presença da droga que apontem para esse crime, como posse de arma, caderno com anotações sobre vendas ou balança para pesar a substância.
A repórter Mariana Schreiber explica neste vídeo as mudanças a partir da decisão.

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