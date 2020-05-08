Feliz Dia das Mães, inclusive para as mães de presidiários

Sistema prisional Crédito: Divulgação

No próximo domingo celebra-se o Dia das Mães. Todas as mães merecem nossa homenagem. Porém, quero homenagear, especialmente, e dar um pouco de voz às mães de pessoas que estão hoje detidas no sistema prisional capixaba por algum motivo. É de bom alvitre consignar, desde logo, que não se está prestando homenagens a qualquer ilícito cometido pelos detentos, tampouco não há nenhum intuito de buscar demonstrar a inocência ou intentar a absolvição dos mesmos.

Quem delinquiu deve ser processado de forma justa, seguindo o devido processo legal, e, se for o caso, a privação da liberdade é uma das consequências jurídicas possíveis. No entanto, uma condenação não retira dos presidiários sua condição de pessoa humana, muito menos, torna suas mães insuscetíveis de empatia alheia.

Quando o juiz profere uma sentença condenando alguém, por mais justa e acertada que seja a decisão, por ricochete, a pena atinge também os familiares do réu, sobretudo, as mães, que passam a ficar presas juntamente a seus filhos. Os filhos ficam presos num caixote de concreto, muitas vezes superlotado e em condições pouco compatíveis com a dignidade humana.

As mães ficam presas do outro lado dos muros da prisão, separadas de seus filhos, angustiadas com a situação deles dentro da realidade caótica do sistema prisional: falta higiene nos presídios, muitas vezes as refeições servidas estão impróprias ao consumo humano.

A imensa maioria das mães de presidiários são mulheres trabalhadoras e honradas, que se pudessem, dariam a própria vida para que seus filhos não tivessem navegado pelas águas tortuosas da criminalidade. Como amor de mãe não tem limites, essas mulheres deslocam-se semanalmente aos estabelecimentos prisionais, distantes dos centros urbanos, para ter a oportunidade de passar ao menos alguns minutos ao lado de seus filhos e poder abraçá-los, é a mais pura demonstração do instinto materno.

Se não bastasse a distância percorrida, ao chegarem nas prisões, as mães (que nada tem a ver com os crimes praticados por seus filhos) vez ou outra são humilhadas, isso sem relembrar as revistas vexatórias e comentários jocosos contra elas. E as mães, apesar de serem mulheres de garra, fortes, suportam tudo isso caladas, porque o que elas mais querem não é o conflito, elas almejam a oportunidade de reencontrar seus filhos e que eles não sejam vítimas de nenhuma violência dentro da prisão, que possam pagar pelos seus delitos e sair de lá vivos.