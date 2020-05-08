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Homenagem

Feliz Dia das Mães, inclusive para as mães de presidiários

Uma condenação não retira dos presos sua condição de pessoa humana, muito menos torna suas mães insuscetíveis de empatia alheia

Públicado em 

08 mai 2020 às 05:00
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

Sistema prisional
Sistema prisional Crédito: Divulgação
No próximo domingo celebra-se o Dia das Mães. Todas as mães merecem nossa homenagem. Porém, quero homenagear, especialmente, e dar um pouco de voz às mães de pessoas que estão hoje detidas no sistema prisional capixaba por algum motivo. É de bom alvitre consignar, desde logo, que não se está prestando homenagens a qualquer ilícito cometido pelos detentos, tampouco não há nenhum intuito de buscar demonstrar a inocência ou intentar a absolvição dos mesmos.
Quem delinquiu deve ser processado de forma justa, seguindo o devido processo legal, e, se for o caso, a privação da liberdade é uma das consequências jurídicas possíveis. No entanto, uma condenação não retira dos presidiários sua condição de pessoa humana, muito menos, torna suas mães insuscetíveis de empatia alheia.

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Quando o juiz profere uma sentença condenando alguém, por mais justa e acertada que seja a decisão, por ricochete, a pena atinge também os familiares do réu, sobretudo, as mães, que passam a ficar presas juntamente a seus filhos. Os filhos ficam presos num caixote de concreto, muitas vezes superlotado e em condições pouco compatíveis com a dignidade humana.
As mães ficam presas do outro lado dos muros da prisão, separadas de seus filhos, angustiadas com a situação deles dentro da realidade caótica do sistema prisional: falta higiene nos presídios, muitas vezes as refeições servidas estão impróprias ao consumo humano.

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A imensa maioria das mães de presidiários são mulheres trabalhadoras e honradas, que se pudessem, dariam a própria vida para que seus filhos não tivessem navegado pelas águas tortuosas da criminalidade. Como amor de mãe não tem limites, essas mulheres deslocam-se semanalmente aos estabelecimentos prisionais, distantes dos centros urbanos, para ter a oportunidade de passar ao menos alguns minutos ao lado de seus filhos e poder abraçá-los, é a mais pura demonstração do instinto materno.
Se não bastasse a distância percorrida, ao chegarem nas prisões, as mães (que nada tem a ver com os crimes praticados por seus filhos) vez ou outra são humilhadas, isso sem relembrar as revistas vexatórias e comentários jocosos contra elas. E as mães, apesar de serem mulheres de garra, fortes, suportam tudo isso caladas, porque o que elas mais querem não é o conflito, elas almejam a oportunidade de reencontrar seus filhos e que eles não sejam vítimas de nenhuma violência dentro da prisão, que possam pagar pelos seus delitos e sair de lá vivos.

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Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a preocupação das mães com seus filhos reclusos é ainda maior, já que a falta de condições de higiene, a falta de testagem em massa e a superlotação que se verifica nos presídios torna-se um ambiente propício a um alastramento da Covid-19.
Como neste momento elas não poderão dar um abraço em seus filhos que se encontram presos, fica aqui o singelo e respeitoso voto de feliz dia das mães a elas e o desejo de que suas vozes por justiça e dignidade humana sejam efetivamente levadas em consideração pelas autoridades.

Caio Neri

E graduado em Direito pela Ufes e assessor juridico do Ministerio Publico Federal (MPF). Questoes de cidadania e sociedade tem destaque neste espaco.

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