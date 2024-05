IR 2024: como declarar de herança a criptomoedas; tire suas dúvidas

Ainda não prestou as contas ao Leão? Saiba como inserir algumas informações na declaração para não correr o risco de cair na malha fina

Na próxima sexta-feira (31) termina o prazo para o envio da declaração de Imposto de Renda 2024. Se você está na lista dos mais de 180 mil capixabas que ainda não prestaram as contas com o Leão, confira algumas dicas para facilitar a declaração.

Segundo a Receita Federal , uma maneira de reduzir o risco de erros é utilizar a declaração pré-preenchida. Mesmo assim, todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio da declaração. Além disso, alguns dados ainda precisam ser inseridos por quem está fazendo o preenchimento.

Uma as alterações que precisa de mais atenção em 2024 é para quem tem que declarar criptomoedas. As moedas digitais adquiridas por mais de R$ 5 mil que não foram vendidas e estavam em posse do declarante até 31 de dezembro de 2023 não são taxadas pela Receita Federal, mas devem ser inseridas na declaração de Imposto de Renda.

A economista Cecília Perini acrescentou que houve alteração para o Imposto de Renda deste ano no que diz respeito aos investimentos realizados no exterior. "Os contribuintes têm a opção de declarar os bens de entidades controladas no exterior como se fossem de sua posse direta. Isso visa proporcionar maior transparência e controle sobre esses ativos. Além disso, agora é exigido detalhamento claro dos trustes, com o objetivo de individualizar e identificar precisamente essas estruturas nas declarações fiscais."