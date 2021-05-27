É preciso declarar contribuição patronal e depósito compensatório no IR?

Dúvida sobre como declarar valores recebidos no IR Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress

O contador Wellerson Ribeiro de Amorim esclarece a dúvida da leitora. Segundo ele, esse tipo de recebimento se trata de uma compensação e não de um rendimento, com isso, é provável que os valores já tenham sido tributados. Veja abaixo a pergunta e resposta.

Márcia Walquiria Batista dos Santos: "Minha empregada doméstica pediu demissão em 2020 e eu fui à Caixa Econômica Federal para levantar o valor relativo à contribuição patronal (Gilrat) e ao depósito compensatório mensal. Recebi os valores no final de 2020. A minha dúvida é se preciso declarar no IR 2021 estes valores recebidos e em qual campo da declaração?"