Como declarar no IR empréstimos feitos com pessoa física?

Empréstimos também entram na declaração do Imposto de Renda Crédito: Silmara Gonçalves

O leitor de A Gazeta Valdir Rossi fez um empréstimo com uma pessoa física em 2020 e quer saber como pode declarar esse valor no Imposto de Renda 2021.

Segundo a Receita Federal , dívidas e empréstimos também entram na declaração do Imposto de Renda. Mas a exigência só vale para dívidas a partir de R$ 5 mil.

Paula Koehler, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) explica como prestar as informações na ficha de declaração. Veja a resposta:

"Como declarar em dívidas e ônus reais de um empréstimo que fiz com pessoa física no ano de 2020 e quitei no mesmo ano? Não há essa possibilidade na declaração."