Como declarar no IR as contribuições ao INSS pagas por carnê?

Recolhimento do INSS pelo carb Crédito: Márcia Foletto / Agência O Globo

Somente o fato de pagar a contribuição previdenciária não obriga a entrega da declaração anual. Devem declarar quem recebeu ao longo de 2020 rendimentos tributáveis iguais ou acima de R$ 28.559,70.

Marcos Antonio de Oliveira, diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon - ES), orienta o que fazer em casos como esse. Veja a resposta:

"Onde devo lançar os valores pagos do carnê de recolhimento GPS, como contribuinte facultativo, se como Contribuição à previdência Oficial no quadro “Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular” ou se no quadro “ Pagamentos Efetuados “ e neste caso com qual código. Desde já agradeço a atenção."