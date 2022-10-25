O etarismo e a desvalorização da velhice

Certa vez, na fila do cinema para rever “Quanto mais quente melhor”, de Billy Wilder, um de meus filmes prediletos, escutei uma trêfega senhorita, modelito academia de ginástica, referir-se desdenhosamente a Marilyn Monroe como sendo “aquela atriz gorda e velha”. Estremeci. Tal qual Simone de Beauvoir deve ter estremecido ao escutar de uma estudante americana a seguinte exclamação: “Mas, então, Simone de Beauvoir não passa de uma velha!”

Qual seria o gatilho para esse tipo desabonador de comentário? Seria a ignorância de tanta gente, a inconsequência de tantos jovens, a indiferença de tantas pessoas que fazem com que persista por tantos séculos a tradição de emprestar um sentido pejorativo à velhice?

Vocês devem lembrar do belo “A balada de Narayma”, filme de Shohei Imamura. A história se passa em um pequeno povoado japonês onde o costume é que os parentes levem os velhos ao cume de uma montanha e os abandonem ali para que morram, deixando de ser uma boca a mais para alimentar ou um peso para as famílias.

Pois, mesmo hoje, vivemos tempos parecidos. E que ninguém me venha com aquela treta de dizer que velhos não são abandonados à morte em montanhas, que isso é coisa de lendas antigas e de ficção. No caso de agora, o abandono e a morte se dão em outros termos. Nesta era em que vivemos, tudo aquilo que é considerado “velho” fica sujeito ao descarte. Aí se incluem as pessoas, como se fossem mercadorias de validade vencida, ultrapassadas, impróprias para o consumo.

Muitas vezes, não é a idade o que mais importa para o desmerecimento às potencialidades dos humanos que envelhecem. Importam os descasos, os preconceitos, a falta de atenção, o desprezo e, sobretudo, a falta de empatia e até a crueldade, como aquela revelada na fala da jovem que citei no começo. Muitas são as pragas internalizadas pelo etarismo, que é o termo usado pelo gerontologista Robert N. Butler para descrever a discriminação contra adultos mais velhos.