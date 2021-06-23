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Contrato retomado

Montenegro volta para a Findes como consultor técnico

A Federação das Indústrias do Espírito Santo retomou o contrato com o engenheiro Luis Claudio Montenegro, que havia solicitado a suspensão da relação de prestação de serviços em maio, após deflagração de operação da Polícia Federal na Codesa

Públicado em 

23 jun 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Luis Claudio Montenegro, diretor da Findes
Luis Claudio Montenegro, diretor da Findes Crédito: Divulgação
Cerca de um mês depois de ter pedido a suspensão do contrato de prestação de serviços junto à Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o engenheiro Luis Claudio Montenegro retomou a relação com a entidade. 
Ele, que ocupava o cargo de diretor de Defesa dos Interesses da federação, vai atuar como consultor técnico em projetos nas áreas de infraestrutura, petróleo, gás e energia, conforme confirmou a Findes à coluna. 
Montenegro solicitou a suspensão do contrato logo após a realização da operação Corsários, deflagrada no dia 12 de maio pela Polícia Federal para investigar um suposto esquema de corrupção na Codesa.
Embora as investigações não tenham citado à época o engenheiro, nem mesmo até o momento o nome dele conste como um dos  envolvidos, Montenegro esteve na presidência da Companhia Docas de 2016 a 2019, parte do período em que as supostas irregularidades teriam acontecido na instituição. 

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Segundo a Polícia Federal, a estimativa é de que, entre 2015 e 2018, somente em dois dos contratos auditados tenham sido desviados cerca de R$ 9 milhões, por meio de interferência em licitações e superfaturamento de contratos.
A senadora Rose de Freitas, o irmão dela Edward Dickson de Freitas e o primo da parlamentar Ricardo Saiter Mota são investigados. Os dois últimos chegaram a ser presos, mas foram liberados.
A saída de Luis Claudio Montenegro da Findes, noticiada pela coluna em 19 de maio, aconteceu de forma amigável. Na ocasião, a presidente da federação, Cris Samorini, afirmou que a entidade iria permanecer de portas abertas para o engenheiro, que se tratava de uma suspensão de contrato momentânea e que o retorno dele não estava descartado. 
Cris Samoniri elogiou o trabalho do consultor e lembrou que ele havia sido contratado em agosto de 2020, no início da sua gestão, para tratar de assuntos estratégicos da entidade, como infraestrutura, petróleo, gás e energia. Frisou ainda que a escolha foi pautada no conhecimento técnico e na experiência que ele tem em temas de elevado interesse da indústria.
O contrato entre a Findes e Luis Claudio Montenegro prevê um prazo específico de prestação de serviços, mas a coluna não teve acesso ao tempo exato que consta no documento. Pelo menos desde a semana passada, o consultor está de volta à federação atuando como consultor.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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