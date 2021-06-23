Montenegro volta para a Findes como consultor técnico

Cerca de um mês depois de ter pedido a suspensão do contrato de prestação de serviços junto à Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o engenheiro Luis Claudio Montenegro retomou a relação com a entidade.
Ele, que ocupava o cargo de diretor de Defesa dos Interesses da federação, vai atuar como consultor técnico em projetos nas áreas de infraestrutura, petróleo, gás e energia, conforme confirmou a Findes à coluna.
Montenegro solicitou a suspensão do contrato logo após a realização da operação Corsários, deflagrada no dia 12 de maio pela Polícia Federal para investigar um suposto esquema de corrupção na Codesa.
Embora as investigações não tenham citado à época o engenheiro, nem mesmo até o momento o nome dele conste como um dos envolvidos, Montenegro esteve na presidência da Companhia Docas de 2016 a 2019, parte do período em que as supostas irregularidades teriam acontecido na instituição.
Segundo a Polícia Federal, a estimativa é de que, entre 2015 e 2018, somente em dois dos contratos auditados tenham sido desviados cerca de R$ 9 milhões, por meio de interferência em licitações e superfaturamento de contratos.
A senadora Rose de Freitas, o irmão dela Edward Dickson de Freitas e o primo da parlamentar Ricardo Saiter Mota são investigados. Os dois últimos chegaram a ser presos, mas foram liberados.
A saída de Luis Claudio Montenegro da Findes, noticiada pela coluna em 19 de maio, aconteceu de forma amigável. Na ocasião, a presidente da federação, Cris Samorini, afirmou que a entidade iria permanecer de portas abertas para o engenheiro, que se tratava de uma suspensão de contrato momentânea e que o retorno dele não estava descartado.
Cris Samoniri elogiou o trabalho do consultor e lembrou que ele havia sido contratado em agosto de 2020, no início da sua gestão, para tratar de assuntos estratégicos da entidade, como infraestrutura, petróleo, gás e energia. Frisou ainda que a escolha foi pautada no conhecimento técnico e na experiência que ele tem em temas de elevado interesse da indústria.
O contrato entre a Findes e Luis Claudio Montenegro prevê um prazo específico de prestação de serviços, mas a coluna não teve acesso ao tempo exato que consta no documento. Pelo menos desde a semana passada, o consultor está de volta à federação atuando como consultor.