Montenegro volta para a Findes como consultor técnico

Luis Claudio Montenegro, diretor da Findes Crédito: Divulgação

Ele, que ocupava o cargo de diretor de Defesa dos Interesses da federação, vai atuar como consultor técnico em projetos nas áreas de infraestrutura, petróleo, gás e energia, conforme confirmou a Findes à coluna.

Embora as investigações não tenham citado à época o engenheiro, nem mesmo até o momento o nome dele conste como um dos envolvidos, Montenegro esteve na presidência da Companhia Docas de 2016 a 2019, parte do período em que as supostas irregularidades teriam acontecido na instituição.

Segundo a Polícia Federal, a estimativa é de que, entre 2015 e 2018, somente em dois dos contratos auditados tenham sido desviados cerca de R$ 9 milhões, por meio de interferência em licitações e superfaturamento de contratos.

saída de Luis Claudio Montenegro da Findes, noticiada pela coluna em 19 de maio , aconteceu de forma amigável. Na ocasião, a presidente da federação, Cris Samorini, afirmou que a entidade iria permanecer de portas abertas para o engenheiro, que se tratava de uma suspensão de contrato momentânea e que o retorno dele não estava descartado.

Cris Samoniri elogiou o trabalho do consultor e lembrou que ele havia sido contratado em agosto de 2020, no início da sua gestão, para tratar de assuntos estratégicos da entidade, como infraestrutura, petróleo, gás e energia. Frisou ainda que a escolha foi pautada no conhecimento técnico e na experiência que ele tem em temas de elevado interesse da indústria.