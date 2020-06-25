Marco do saneamento é impulso para a saúde e para a economia do país

O setor de saneamento exige recursos vultosos, algo que há tempos não faz parte da realidade das administrações públicas, que são as responsáveis por gerir mais de 90% das companhias que prestam os serviços de água e esgoto no país.

Por isso, será determinante que os editais e os contratos definam regras claras e com a previsão de pontos que garantam que as populações historicamente desassistidas não sejam ignoradas e abandonadas. Dentro desse escopo, será fundamental órgãos fiscalizadores atuantes, que acompanhem de perto todo o processo e sejam capazes de cobrar o cumprimento de prazos, de metas, de alcance e da entrega com qualidade dos serviços.